Dos muertos y 54 ancianos con covid en un geriátrico de Pilar de la Horadada

Además, 15 de los trabajadores de la plantilla también han dado positivo en el test PCR por coronavirus y el total de contagiados, entre residentes y trabajadores, podría aumentar puesto que la residencia está sufriendo la demora en la comunicación de resultados de las pruebas que afecta a toda la provincia. Además de los trabajadores contagiados la mayor parte de la plantilla se ha dado de baja para seguir el aislamiento. Visitas cerradas

La residencia ya cerró el acceso a visitas el pasado 23 de agosto al presentarse los primeros casos y en la semana previa a la decisión de intervención sufrió una situación «muy difícil», según indicaron las mismas fuentes, con la mayor parte de la plantilla de baja o contagiada por coronavirus, con lo que durante algunos días los residentes estuvieron atendidos por un número muy reducido de personal sanitario -y en turno de diez días seguidos sin descanso-, según fuentes cercanas al centro sanitario, donde ayer se intentaba trabajar con normalidad.

El grupo Casaverde, una de las principales empresas del sector privado de residencias de mayores y que no se pronunció ayer sobre la situación de esta residencia, publicó el 3 de septiembre un anuncio en sus redes sociales a nivel nacional en el que demandaba auxiliares de enfermería en esta residencia -sin hacer mención a la situación que atraviesa el centro-.

En Pilar la Horadada se ha produjo ayer además otro fallecimiento de un vecino con coronavirus de 88 años, ajeno al brote en la residencia de mayores, según las mismas fuentes.

Salud Pública se ha hecho cargo la supervisión del centro mientras que la concesionaria de la gestión del departamento, Ribera Salud, no ha informado sobre esta situación. Tampoco si ha respaldado la intervención de la Generalitat, como hizo, con sus propios recursos, en el caso de la Residencia La Inmaculada de Torrevieja en la primera oleada de la pandemia en marzo. La empresa concesionaria de la gestión sanitaria de Torrevieja se emplaza en los temas relacionados con la pandemia a las declaraciones que pueda realizar la Generalitat.

Ximo Puig y la consellera de Sanidad, Ana Barceló, entre otros cargos socialistas, visitaron en abril de 2019 estas instalaciones. En su recorrido por las dependencias destacaron el modelo de Casaverde como ejemplo de atención geriátrica. En el municipio de Pilar de la Horadada hay mucha preocupación por la situación de esta residencia, en la que se encuentran muchos mayores de familias de la ciudad.

Hasta este brote se habían notificado desde marzo 67 casos de coronavirus y dos fallecidos en Pilar de la Horadada -a los que hay que sumar los dos fallecidos de ayer-. A estas cifras hay que añadir los 21 positivos que se produjeron en un brote por la actividad de un conocido local con terrazas junto al mar en La Torre del Pilar, y que fueron asignados a la Región de Murcia, donde se hicieron las pruebas todos los afectados: turistas murcianos.

EL SÍNDIC INVESTIGA DE OFICIO EL CONFINAMIENTO EN LAS RESIDENCIAS A RAÍZ DEL CASO DE SANT JOAN





La hija de una residente denuncia que su madre tiene depresión por el aislamiento 14 días en las habitaciones





El Síndic de Greuges ha abierto una investigación a raíz del caso del confinamiento extremo de los ancianos de una residencia en Sant Joan durante 14 días en sus habitaciones por el positivo de una trabajadora. La hija de una residente denunció judicialmente la semana pasada y también presentaba una queja al defensor del pueblo valenciano quien le ha contestado que han iniciado ya acciones de oficio para conocer las medidas que durante el confinamiento aplicaron las residencias y las que toman actualmente. «Su preocupación por la salud y bienestar de sus padres y de otras personas residentes en ese centro y en otros es compartida por esta institución y ya nos hemos dirigido a las autoridades competentes, tanto a la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública como a la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, sobre este particular», expone el Síndic, Ángel Luna, en su respuesta a Virginia Tovar, la denunciante. Tovar denunció la situación concreta de su madre, con antecedentes de depresión, confinada en su habitación las 24 horas hasta el pasado sábado. Y como ella, los más de 320 residentes del geriátrico. Pidió al Síndic «actuar contra la Generalitat y la Conselleria de Sanitat por los protocolos inhumanos que se están aplicando en centros residenciales. Las personas residentes en estos centros no van a morir de covid-19, van a morir de tristeza», apunta en su queja.

Desde la residencia de Pensionistas Ferroviarios de Sant Joan d'Alacant reconocen el malestar que sienten por saberse el foco de la atención y hacen hincapié en que los protocolos que han asumido son los que se les marca desde Sanidad. El portavoz, Alfonso Yunta, asegura que no han recibido ninguna notificación del juzgado «ni estamos implicados y mucho menos investigados». A la vez que añade que no es necesaria ninguna resolución para llevarse a los familiares si no hay confinamiento estricto. La residencia superó el confinamiento desde marzo sin contagiados y en las últimas semanas ha puesto en marcha un protocolo estricto ante el positivo de una trabajadora que volvía de vacaciones. El sábado los ancianos pudieron salir de sus habitaciones tras 14 días confinados en ellas una vez que se conocían los resultados negativos de las pruebas realizadas a todos ellos.