Benidorm autoriza una veintena de obras en verano para acelerar proyectos «esenciales»

A grandes males, grandes remedios. El Ayuntamiento de Benidorm va a autorizar la continuidad de más de una veintena de obras durante el verano, en contra de lo que recogen las ordenanzas municipales, para intentar agilizar proyectos que considera «esenciales» para mejorar la imagen y la escena urbana de la ciudad para la etapa posterior a la pandemia. Se trata de actuaciones tanto públicas como privadas, que en todos los casos van a poder continuar su ritmo de construcción durante la temporada alta. El Ayuntamiento justifica la medida en el «interés general» y afirma que estamos en una situación «excepcional», con unos indicadores turísticos todavía bajos que permiten continuar con la adecuación de calles, reforma de hoteles o construcción de edificios, para cuando el turismo recupere totalmente la normalidad.

Entre las obras que se van a autorizar hay proyectos que llevan años paralizados y que acaban de arrancar. Por ejemplo, la reforma del hotel Selomar, un establecimiento ubicado en la primera línea de la playa de Levante, abandonado desde hace más de una década y que presenta importantes daños estructurales a raíz de un incendio en 2015. También hay actuaciones para renovar por completo la escena urbana de puntos de gran concentración turística, como la calle Mallorca, enclavada en el «corazón» de la zona inglesa, donde además de la superficie también se va a modernizar toda la infraestructura del subsuelo.

No molestar al turismo

El Ayuntamiento de Benidorm tiene en vigor la Ordenanza sobre medidas de control de Protección y Seguridad para terceros y control de residuos y emisiones en las obras de construcción, que limita actuaciones en periodos tradicionales de gran afluencia turística. En concreto, la norma establece que las obras «deberán programar sus actividades de tal modo que aquéllas que afecten directamente al vial público, tales como colocación de andamios, afluencia de camiones pesados u otras, no tengan lugar durante los meses de julio y agosto ni en la época de Semana Santa», a excepción de casos «de urgencia» o «absolutamente necesarios», para lo cual da potestad al gobierno local. El objetivo de la ordenanza es minimizar las molestias que las mismas generan a vecinos y turistas.

Frente a esta normativa, tanto el concejal de Espacio Público, José Ramón González de Zárate, como la de Urbanismo, Lourdes Caselles, creen que paralizar estos trabajos en temporada alta sería «un perjuicio más» que sumar a la difícil situación en la que está la ciudad por la crisis sanitaria y económica causada por el coronavirus. Y justificaron la decisión municipal de no paralizar ninguna por el «interés general». «Benidorm todavía no está al cien por cien en el plano turístico; y es mejor no paralizar actuaciones dos meses ahora y tener la ciudad lista para 2022», indica González de Zárate, que agrega que todas las previsiones apuntan a que «el invierno será mejor y estas obras en septiembre-octubre entrañarían más dificultad», confiando en las posibilidades del regreso de los turistas británicos.

Entre los trabajos autorizados está la urbanización de la UA1 Poniente; del PP2/1 y la calle Colombia; el rebaje de andenes para tren dual del TRAM; la mejora de la pavimentación en zonas escolares; la avenida del Mediterráneo; la peatonalización y renovación de infraestructuras en la avenida de Roma y Severo Ochoa y las calles Mallorca, Jaén, Almería y Atocha. También se incluyen obras en colegios, la reforma de hoteles como el Selomar y varios en el Rincón de Loix y la construcción de bloques de pisos como las promovidas por TM, entre otras.

Selomar Una obra que pone fin a casi 15 años de abandono en primera línea

Los propietarios del hotel Selomar han iniciado por fin la esperada reforma de este emblemático establecimiento, ubicado en la primera línea de la playa de Levante y que lleva cerrado y abandonado desde el año 2017. Un incendio en 2015 provocó graves daños en su estructura, precisamente la parte por la que se ha iniciado la rehabilitación para consolidar toda la base del futuro hotel. Estos trabajos se prolongarán durante un plazo de entre tres y cinco meses, antes de comenzar en sí con el resto de la reforma. El grupo Hispania prevé invertir alrededor de 19 millones para reconvertir el establecimiento en un nuevo y moderno hotel de al menos cuatro estrellas, que está previsto que gestione la cadena Barceló.