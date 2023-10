El II Congreso Nacional de Protésicos Dentales de Alicante, organizado por el Colegio Oficial de Protésicos Dentales de Alicante (COPRODA), congrega a más de 200 profesionales del sector. El evento, que tuvo lugar en el Hotel Meliá Villaitana de Benidorm el pasado fin de semana, dio a conocer las últimas tendencias y avances en el mundo de la prótesis dental, especialmente en el salto revolucionario de lo analógico a lo digital.

Durante el encuentro se sucedieron diferentes ponencias de excepción, mesas redondas y talleres que permitieron a los asistentes poner en práctica procedimientos y técnicas de vanguardia. Entre los destacados ponentes que compartieron su experiencia y conocimientos se encontraban Mar Coloma, Ferrán Puigrefagut, Sergi Guirao, José Pamplona, Víctor Cerdá, Álvaro Troyano, Adrián Martínez, David Sanz y Jorge Reyes, todos ellos referentes en el panorama nacional de la prótesis dental.

Sergi Guirao, técnico especialista en Prótesis Dental, destaca que "el formato y la tipología de las charlas ha motivado muchísimo a que la gente se acercara al congreso, los talleres creo que han sido claves para ser más cercanos con el público". Además, el especialista que fue el primer ponente recalca que es el primer reencuentro después de 20 años y "ha salido redondo. Por mi parte puedo decir que ha sido muy divertido y me lo he pasado muy bien, hay que señalar que la gente que vamos a este tipo de eventos no sólo vamos a trabajar e informarnos si no también a pasarlo bien y yo creo que eso se ha conseguido".

Ponentes de primer nivel

El programa del congreso se dividió en varias jornadas. El viernes 29 de septiembre, por la tarde, se iniciaron los talleres que abordaron temáticas específicas del sector. Estos fueron impartidos por algunos de los patrocinadores del evento, entre ellos Grupo 3D Solutions, Laboratorio Vita e IPD, quienes contribuyeron a enriquecer el conocimiento de los participantes.

El sábado 30 comenzaron las ponencias a las 10 de la mañana, centrándose en el impacto y las oportunidades que la digitalización ofrece a los protésicos dentales, así como los retos que presenta. Estas intervenciones permitieron a los asistentes adentrarse en la transformación que está experimentando la industria dental gracias a la tecnología.

Y, como colofón a la intensa jornada, el sábado por la noche se celebró la cena de gala de la mano de diversas casas comerciales colaboradoras. Empresas como Grupo 3D Solutions, Vita, IPD, Bit Dental, Bioinnovación Dental, Sindekar, Dentalmiv, SprintRay, Ama, Coltene y Schmidt Dental Solutions.

El domingo por la mañana continuaron las ponencias, abordando temas de interés y actualidad en el ámbito de la prótesis dental. Finalmente, a mediodía, se clausuró el encuentro con la satisfacción de haber logrado un evento de gran relevancia para el sector.

Una cita imprescindible

El presidente del Colegio Oficial de Protésicos Dentales de Alicante (COPRODA), Salvador Antón, expresó su entusiasmo respecto al éxito del congreso al afirmar que "la valoración del congreso ha sido de 15 sobre 10. Los asistentes han destacado la calidad de las ponencias y el nivel que ha habido. Por su parte, los ponentes han resaltado la buena organización y el trato que se les ha dado, pero sobre todo se ha recalcado la dinámica que ha llevado el congreso. Desde el colegio queremos felicitar a la organización y a las personas que han colaborado. Ahora, nuestra intención es que se celebre de forma bianual y que cada edición sea aún mejor que la anterior".

Sin duda, este encuentro se ha convertido en una cita marcada en el calendario, imprescindible para los profesionales del sector que cada edición promete actualizarse, adaptarse y compartir las últimas tendencias en protésis dental. Una oportunidad para conocer de cerca la transformación que vive el sector y los profesionales que están al frente de esta revolución.