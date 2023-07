El limón es un alimento que no suele pasar en ninguna despensa. Ya sea para cocinar o para hacer zumo, lo cierto es que es una fruta muy utilizada por todos. Sin embargo, si tienes limones en casa desde hace tiempo presta especial atención cuando lo abras. Si observas lo que te contamos a continuación, no lo uses y tíralo a la basura inmediatamente.

Cómo conservar correctamente los limones en casa Los limones tienen una duración limitada en buenas condiciones si no se almacenan adecuadamente, ya que pueden desarrollar moho y pudrirse rápidamente. Si se planea consumirlos en los próximos días, se pueden almacenar a temperatura ambiente, pero es importante evitar la exposición a la luz directa. Lo mejor es almacenarlos en un lugar fresco y seco, como la despensa, o en la nevera en una bolsa de plástico con el exceso de aire sacado y guardada en un cajón. Así reacciona tu cuerpo si bebes zumo de limón a diario ¿Cuánto tiempo dura un limón? La vida útil del limón varía según su almacenamiento: en la despensa, puede durar hasta 14 días, mientras que en la nevera puede durar hasta 1 mes o más, y congelado, hasta 4 meses. Cómo saber si un limón está en mal estado Para identificar un limón en mal estado, es importante observar su color y textura. Un limón bueno debe tener un color amarillo uniforme y brillante, sin manchas. Si aparecen manchas o un polvo fino, es una señal de deterioro y presencia de moho. En cuanto a la textura, se deben desechar los limones con piel arrugada o con muchos puntos blandos.