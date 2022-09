Twitter no deja de llenarse de historias sorprendentes cada día. En esta ocasión, la historia es de un joven llamado Fernando que llevaba un año escuchando a su profesor decirle que no valía para nada.

Por este motivo, él mismo con su cuenta de Twitter @fernandosoto_22 , compartió en la red social el email que su padre envió al profesor y se hizo viral.

Un profesor llevaba un año entero diciéndome que no valgo para nada y mi padre decidió escribirle un email pic.twitter.com/IpEB87r35K — shinobu (@fernandosoto_22) 22 de septiembre de 2022

El mensaje comenzaba así: “El otro día me escribió usted diciendo que si mi hijo sigue así no va a llegar a nada en la vida, que sabe que no estudia mucho, que sale de fiesta, bebe alcohol y ‘fuma marihuana’”.

“Obviamente yo, como su figura paterna no estoy contento con estos comportamientos, pero déjeme decirle que no todo en la vida es estudiar, que Fernando es un joven de 18 años y que hay cosas en la vida que se aprender por ‘prueba y error`, seguía comentando.

Las lecciones se las doy yo, no usted

Finalmente el mensaje lo acababa diciendo: “Soy partidario de que Fernando aprenda por sí mismo, siempre con mi guía y apoyo. Si tiene que repetir que repita, es su proceso de aprendizaje. Pero por favor, no le vuelva a decir a mi hijo que no vale para nada en la vida, las lecciones se las doy yo, no usted”.

Opiniones de todo tipo en redes sociales

Los usuarios de las redes no han tardado en expresar su opinión , habiendo así una variedad de opiniones. Algunos aplauden lo dicho por el padre y otros no están muy de acuerdo.

Es increíble cómo algunos profesores juzgan por las apariencias y te hacen sentir que no vales para nada en tu vida. Cada uno tenemos nuestro ritmo y no por no llevar una vida igual al resto, significa que no valgamos para nada.

Chapó por tu padre. — BEA (@beaamanea_) 23 de septiembre de 2022

Las autoridades de tu escuela deberían tomar cartas en el asunto y actuar contra ese "profesor". Por más dificultades que tenga un estudiante, ejercer ese tipo de acoso y violencia contra alguien debería ser prohibido y castigado duramente. Puede destrozar mentalmente a alguien. — Aldair 🇲🇽⚽ (@aldeus_) 23 de septiembre de 2022

Un padre no es un colega al que le parece bien todo lo que hagas. Un padre tiene que ser alguien que sepa más que tú y te guíe en la vida no un amiguete. https://t.co/kQ1PoZP6Gl — Cebs (@DCEBS_) 23 de septiembre de 2022

El tuit ya lleva más de 80.000 " me gustas".