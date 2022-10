Carla Antonelli: "Hay una mayoría social a favor de la ley trans"

Carla Antonelli se ha desvinculado del PSOE. El problema de fondo es la "falta de firmeza" de partido sobre la ley trans, y señala a la diputada socialista y presidenta de la Comisión de Igualdad en el Congreso, Carmen Calvo, quien ha declarado que la norma con la que se reconoce el derecho a la autodeterminación de género "puede destrozar la potente legislación de igualdad" que existe en España.

¿Cree que abandonar el PSOE era la medida que debía tomar?

Sin duda alguna. Mire, yo si hay algo que tengo en mi vida es que pienso muchísimo las cosas antes de hacerlas. No sé si debe a mi idiosincrasia canaria pero lo cierto es que no suelo actuar en el aquí y en el ahora. Y sí: sin duda alguna era el momento.

Usted ya se mostró preocupada hace unos dos años, cuando Carmen Calvo envió a las agrupaciones de toda España un argumentario donde cuestionaba el proyecto de la ley trans.

Exactamente fue hace dos años y medio; la noche del 9 de junio del 2020, cuando sacaron nada. Aquello era un argumentario de Carmen Calvo que no me representaba como tampoco representaba a Pedro Sánchez. Al día siguiente lo definí como un panfleto al transfuguismo. En esa ocasión, finalmente, se impuso el presidente.

De hecho, esta ley se trata de una promesa electoral del propio Pedro Sánchez.

Y era además una propuesta de interés superior. Yo desde mi posición como diputada que era entonces por la Asamblea de Madrid presioné para que la ley siguiera su trámite y continuara adelante porque como usted dice era un compromiso del PSOE; era un compromiso de Pedro Sánchez... Había un 29º Congreso, todavía no estaba el 30º, que lo avaló también y donde parecía que todo se había reconducido. ¡Y mira que costó! Luego se intentó retener de nuevo la ley no llevándola al Consejo de Ministros y tuvo que actuar Pedro Sánchez y dar un manotazo encima de la mesa. Se consiguió finalmente llevarla al Consejo de Ministros tramitada por la vía de urgencia pero hace 15 días todo se empezó a tambalear y se empezó a dudar y a ceder ante las presiones.

Carmen Calvo se ha mostrado sumamente crítica.

En sus declaraciones en la portada del periódico El Mundo lo ha dejado muy claro. Que la opinión o la presión de 50 o 60 personas puedan doblegar la voluntad popular sobre una ley donde hay una mayoría social más que suficiente, como han dado todas las encuestas, es una temeridad. Yo sobre esa postura ya tenía información seria, fidedigna, tal como se ha demostrado; es evidente que la querían alargar sine díe. Ese mismo día por la mañana ya se puso un plazo nuevo y también se oía lo de que se pretendía meter enmiendas que iban a recortar la autodeterminación. Hoy [por ayer] se me ha vuelto a dar la razón porque El País ya lo publica. Veremos la verdad verdadera cuando esas enmiendas salgan a la luz porque entonces ahí va a haber otro enfrentamiento duro: no vamos a permitir ningún recorte en la ley. Esto que eufemísticamente se está diciendo de mejorar... si mejorar es recortar, realmente es un no, es una blasfemia. Ya se han perdido algunas cosas de la ley pero me sorprende que al acuerdo final llega Carmen Calvo con las propias asociaciones. Los acuerdos y los pactos hay que respetarlos y en el caso de la ley, si se mejora es para engrandecerla pero no para recortarla y muchísimo menos por las presiones de cánticos de sirena que solamente nos llevan, como siempre, al fondo del océano y nos harán naufragar.

¿A qué cree que se debe toda esta situación?

Pues a una guerra de poder, simple y llanamente; una guerra de egos. Aquí no se está peleando por los derechos de las personas transexuales sino por intereses espurios y excusas para entorpecer, que se quieren camuflar con falsos debates cuando llevamos diez años con esto y casi dos dándole forma definitiva. No olvidemos que se cuenta con el apoyo de informes favorables realizados por personas tan destacadas como Dolores Delgado, Fernando Grande-Marlaska o José Luis Ávalos ¿Entonces, qué debate ni debate? No, eso no es así. Y de ahí parte mi decisión de abandonar el partido.

Pues en tan sólo 72 horas le han dado alas a presuntos especialistas de la medicina, que han puesto en entredicho la ley apoyándose en la postura que defiende la exvicepresidenta, Carmen Calvo.

Bueno, cuando se le pide opinión a alguien de pertenencia al Opus no se puede esperar mucho más que esas contestaciones, ¿no? ¿Qué se puede esperar de un señor como el jefe de Psiquiatría Infantil del Hospital Gregorio Marañón, en Madrid, que se ha manifestado en contra, por ejemplo, de la ley de la eutanasia? Este falso debate que se plantea se rige por políticas ultraconservadora. Hablan de pedir un diagnóstico: ¿un diagnóstico de qué? La Organización Mundial de la Salud ya dijo desde el 2018 que no la transexualidad no era una enfermedad, no es un trastorno. ¿Cómo te van a pedir un diagnóstico de un trastorno que no existe? Que haya que recordarle esto a eruditos y sobre todo si son de la medicina, es para hacérselo mirar.

¿Considera que con este nuevo retraso la sociedad vuelve a dar la espalda a los derechos de la comunidad LGTBIQ+?

Lo que sí creo es que se castiga a las y los más jóvenes. Pero bueno, mire, estamos acostumbradas a levantarnos, a caernos y a volvernos a levantar. Y esto lo haremos y lo seguiremos haciendo siempre. Vamos a plantar cara hasta el final porque ya hemos visto ejemplos de que aprobar esta ley con consenso es posible. Lo ha hecho un gobierno socialista como el de Angel Víctor Torres en Canarias, que es un ejemplo de cómo se debe sacar adelante una norma. En La Rioja también se ha aprobado por un gobierno socialista... Este retraso que se plantea ahora no va a ser así por mucho que se pretenda, porque vamos a llegar hasta el final del todo. Haremos todo lo que sea necesario para que esta ley salga adelante.

¿Y su decisión de abandonar el partido es irreversible? Usted ha sido una luchadora, que se puso en huelga de hambre cuando se complicó la ley de los matrimonios igualitarios.

Nada nunca es definitivo. Y sobre aquella huelga de hambre también le digo que era desde mi faceta como activista, no tanto como política.

¿Y cual le pesa más?

Sin duda alguna, el activismo por los derechos de las personas LGTBIQ+ siempre estará por encima de cualquier otra actividad en mi vida.