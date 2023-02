No hace falta ir a Japón para saber que sus váteres no son como los que tenemos en Europa. De hecho tienen unas características especiales que los hacen completamente distintos. Como casi todo lo que se hace en el país nipón tiene un componente tecnológico importante y, pese a que en nuestro país no son muy habituales, en los hogares japoneses están a la orden del día.

La principal característica de este tipo de inodoros es que incorporan una función de lavado en forma de chorro que sale disparado cuando pulsas un botón. Estos aparatos permiten ajustar la presión y la temperatura del chorro y, además, también suelen incorporar una función de secado, también ajustable. Por todo ello, el ahorro en papel higiénico se convierte en una ventaja. Estos inodoros permiten calentar la tapa antes de sentarte, tienen luz integrada por si tienes que acudir al baño de noche y algunos tienen diferentes funciones de limpieza. La última gran ventaja es que los váteres inteligentes permiten ahorrar más agua que uno convencional. ¿Por qué la gente pone sal en el inodoro por las noches? Váter con chorros baratos en Leroy Merlín Si por todos estos motivos te has decidido por un váter japonés, el modelo más económico que hemos encontrado en Leroy Merlín es el modelo Nashi Yaiza PRO que no se vende en tienda, es exclusivo de su página web. Tiene un diseño minimalista en color blanco y un mando con el que controlar todas sus funciones, entre las que destacan: led de cortesía, la posibilidad de regular la temperatura de la calefacción del asiento, la temperatura y presión del agua, la temperatura del aire de secado y la posición del inyector. Igualmente tiene sensor de ocupación para su activación para la descarga automática y silenciosa del agua y la tapa tiene cierre con caída amortiguada. Cuenta con una tecnología de descarga y lavado que no hace salpicaduras, mantiene la taza limpia y permite ahorrar hasta un 80% de agua. Tiene funciones de lavado para niños, femenino, de masaje y enema. Su precio es de 1.418 euros pero ahora está rebajado y cuesta 889 euros. Por menos de 1.000 euros también tienes el modelo inteligente Nashi EOS, que está suspendido. Tiene las mismas características que el modelo anterior pero también incluye secado en movimiento con el aire caliente y desodorización integrada con carbón de bambú. También se vende únicamente a través de la web de Leroy Merlín y su precio inicial era de 1.574 euros, mientras que ahora se puede adquirir por 999.