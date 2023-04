Ya ha llegado el mes de abril y con ello la llegada de la Semana Santa. Pero el 1 de abril también es recordado por muchos por uno de los momentos televisivos más virales desde hace 14 años.

Como cada 1 de abril, la actriz Elena Furiase ha vuelto a ser Trending Topic. Su vídeo viral ha sido compartido por la propia cuenta de Cuatro: “¡Abril siempre será nuestro mes favorito (el de Elena Furiase no tanto)! ¡Bienvenido, abril/cerral!”.

La actriz acudió como invitada al programa televisivo ‘Password’ en el año 2009. El programa estaba presentado por Luján Argüelles, y consistía en que dos personas tenían que adivinar la palabra. La que tenía que acertar su compañera fue ‘Mayo’, y para ello, Elena dijo ‘Abril’ como estrategia para que su compañera dijese el siguiente mes del año.

Sin embargo, su compañera dijo "Cerral" y el vídeo se ha convertido en viral año tras año.

Elena ha compartido en sus historias un vídeo en el que sale ella diciendo que está "hasta el mismísimo" de que cada año sus amigos y amigas le manden el vídeo después de 14 años.

El mensaje de Elena Furiase en sus stories

“Bueno... como estoy leyendo ya muchos mensajes de abril... aunque estés hasta el madroño, hasta el moño, hasta el mismísimo... a ver... no estoy hasta el mismísimo de vosotros, lo estoy de que mis amigos y amigas me manden el vídeo... Que han pasado 14 años ya y cada año ha sido recurrente... entonces un poco de eso sí, porque es como ¿te crees que no sé en qué mes estamos? Pero no estoy hasta el madroño de nadie. Simplemente de que me repitan el mismo chiste mi entorno. Así que... 1 de abril... que lo disfrutéis mucho. Se tenía que decir y se dijo”., termina diciendo Elena.

Elena Furiase celebrando el 14 Aniversario de ABRIL / CERRAL pic.twitter.com/gAqIgmPvGw — Alexsinos (@alexsinos) 1 de abril de 2023

Elena Furiase viendo cómo el “Abril-Cerral” regresa en un mes que no le toca pic.twitter.com/uls9qyFolo — Cocre 🕊️🇬🇧ⵣ (@cocretono) 17 de octubre de 2022

Los internautas de las redes sociales no han dudado ni un momento en subir memes sobre este vídeo que tanto da que hablar año tras año.