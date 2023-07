Este verano, el gazpacho mejor valorado del supermercado cuesta 1,55 euros por litro y está disponible en Lidl. Esta sopa fría es uno de los platos más consumidos durante los meses de calor y muchos consumidores optan por la comodidad de comprarlo preparado.

La OCU (Organización de consumidores y usuarios) ha realizado un ránking de los mejores gazpachos prepados que venden los supermercados y el de Lidl ha quedado en el primer puesto.

Chef Select Gazpacho Tradicional de Lidl

No cabe duda de que hacerlo en casa con ingredientes frescos como tomates maduros, cebolla, pimiento verde, pepino, ajo, miga de pan, sal, aceite de oliva virgen y vinagre (según la receta original) tiene un encanto especial. Sin embargo, hay que reconocer que algunas marcas lo hacen bastante bien. Este año, la OCU sitúa en lo más alto del podio al Chef Select Gazpacho Tradicional de Lidl (con 83 puntos), seguido muy de cerca por Alvalle Gazpacho Tradicional (81 puntos) e Ifa Eliges Gazpacho Tradicional (80 puntos).

La OCU advierte en su informe sobre la tendencia de etiquetado que alardea de utilizar vegetales frescos en la elaboración del gazpacho. "La realidad detrás del término 'fresco' es que encontramos gazpachos con idéntica receta y sometidos al mismo proceso de conservación que otros que no lo mencionan", detallan.

El mejor gazpacho, el casero

Es importante recordar que los gazpachos envasados tienen menor cantidad de fibra y aportan menos energía que los caseros, por lo que leer la etiqueta resulta fundamental. La justificación radica en que el valor energético del gazpacho depende principalmente del pan y el aceite de oliva utilizados, siendo el resto de los ingredientes vegetales bajos en calorías.

"Un gazpacho hecho en casa proporciona un promedio de 110 kcal por ración de 200 ml. En comparación, el gazpacho envasado ofrece entre un 10% y un 65% menos de energía, dependiendo del fabricante, generalmente debido a la ausencia de pan y, en algunos casos, a que se usa menos aceite del deseado", explican en la OCU.

También recomiendan prestar atención al tratamiento térmico al que se ha sometido el producto: "En el supermercado se pueden encontrar gazpachos pasteurizados (menos de 85 ºC durante unos 20 segundos) o sometidos a una 'flash pasteurización' o HTST (tratamiento de unos segundos a 88 ºC), pero también hay productos que no han sido tratados térmicamente. No siempre se indica claramente el proceso al que se han sometido. Incluso aquellos que señalan 'no pasteurizados' no significa que no hayan sido sometidos a algún método de conservación".