La reserva de los viajes del Imserso 2023/2024 ha comenzado y son muchos los usuarios de este programa que esperan ansiosos poder reservar su destino.

La campaña para la reserva de estos viajes comenzó este 26 de octubre para los residentes en Aragón, Asturias, Castilla-La Mancha, Cataluña, Galicia, Baleares, Canarias, La Rioja, Navarra y País Vasco y se prolongará hasta este 27 de octubre.

Por su parte, los interesados que vivan en Andalucía, Cantabria, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Extremadura, Madrid, Melilla y Murcia tendrán que hacerlo el 28 y 30 de octubre.

Las dos fechas corresponden a personas con acreditación preferente y no preferente. Los preferentes son aquellos que en la baremación de solicitudes han obtenido las mayores puntuaciones y que pueden acceder a la reserva de un viaje el primero de los días que se ofertan.

Cómo reservar el viaje del Imserso

Para poder acceder a estos viajes es imprescindible haberse inscrito en el programa, un procedimiento que quedó cerrado el pasado 25 de julio. Así, el Imserso ha ido enviando una carta a los inscritos donde se les indica un clave de acreditación, en forma de número con cuatro dígitos, que será imprescindible a la hora de reservar el viaje, ya sea a través de la página web de Turismo Social como desde cualquier agencia de viajes autorizada.

Cómo conseguir la clave de acreditación

El problema con el que se están encontrando muchos inscritos en el programa es que no han recibido sus cartas de acreditación y ya han comenzado las fechas para reservar los viajes. A pesar de que en la web del Imserso se indica que a lo largo de las tres primeras semanas de octubre se enviarán estas cartas, lo cierto es que en muchos casos no se han recibido.

Ante esta situación, en la misma página web se explica que se puede acceder a la sede electrónica del Imserso, previa identificación digital, y comprobar la información. Puesto que la media de edad de los usuarios del Imserso no creemos que esté muy familiarizada con estos procesos, también se ofrece un número de teléfono al que llamar (912 667 713) de lunes a viernes y de 09.00 a 18.00 horas donde pedir información al respecto. Si no se consigue contactar con el número de teléfono o si por el contrario al llamar no se facilita la clave de acreditación, ya que se suele indicar que es necesario esperar a recibir la misiva, hay otra opción.

Si todavía conserva la carta de acreditación del año pasado (temporada 2022/2023) está de suerte ya que solo tendrá que escanear con el móvil el código QR que se encuentra en la cara posterior de la misma.

Este código le llevará a una página web del Imserso donde se indica que se puede realizar la consulta de solicitudes de Turismo. En este apartado se pide el DNI y el número de referencia que ya aparecerán directamente al haber accedido a través del código QR.

Se pincha en el botón de acceder y se entra en otra página dónde se recogen los datos del solicitante. Para conseguir la clave de la acreditación habrá que pinchar en el enlace que pone ‘Descargar duplicado de acreditación’. En ese momento se descargará un PDF con la carta de la temporada 2023/2024 que recoge la clave de acreditación para poder reservar los viajes de este año.

Ahora ya tiene disponible su clave de acreditación para poder reservar los viajes del Imserso. ¡A disfrutar!