La protesta de las cárceles de Cataluña, desde dentro: de los insultos a la calma

"No es cierto que haya 100 mujeres en Wad-Ras que lleven más de 48 horas encerradas en sus celdas como dice la consejera", se queja Marta R., responsable sindical de la carcel de mujeres en Barcelona. ¿Cómo están viviendo los presos las protestas de los funcionarios en las cárceles catalanas? Este fin de semana 1.200 reos siguen confinados en sus celdas en tres prisiones. Según fuentes penitenciarias, la de Quatre Camins es la prisión donde se están viviendo más momentos de tensión. En Wad-Ras, las presas han avisado por teléfono a sus familiares que no vinieran. Los sindicatos mantienen el pulso y proponen alargar este bloqueo mañana, y el lunes repetir la protesta en todas las cárceles catalanas.

"De momento no ha pasado nada: los internos están alborotados y como hay muchos internos que, a pesar de estar prohibido, tienen móvil, envían fotos con las caras tapadas criticando la prisión y el corte de comunicaciones... pero bueno, no es nada. Solo tensión verbal. Insultos y poco más". Así es como un están viviendo los presos de Quatre Camins (La Roca del Vallès), las protestas de los funcionarios de prisiones según fuentes penitenciarias. De las tres cárceles donde está habiendo bloqueos, es la cárcel donde hay habiendo más tensión, según estas fuentes consultadas por este diario. "En Brians ayer tiraban papeles quemados, aporreaban las puertas... es normal, están pagando justos por pecadores pero son daños colaterales", explica Alberto Gómez, responsable de prisiones del sindicato CSIF.

Aviso por teléfono a las familias

En Wad-Ras, en cambio, los sindicatos niegan que las mujeres hayan permanecido encerradas en las celdas tantas horas seguidas. "Las celdas de Wad-Ras no tienen ducha y han podido salir todas cada día para ducharse. Quien lo ha necesitado ha salido para ir al médico. Han desayunado, comido y cenado en sus celdas. Y están todas muy tranquilas", explica Marta R. También señala que las internas han podido llamar a sus familiares, y les han avisado de que no vinieran porque se habían tenido que cortar las comunicaciones presenciales. "No ha venido ni un familiar a la puerta por eso, porque ya sabían que no les iban a poder recibir", prosigue la sindicalista.

En la cárcel de jóvenes, donde la mitad de los reclusos siguen encerrados, la situación también es de cierta "tranquilidad", según las fuentes consultadas por este diario. La consejería de Justícia explicaque aquí también a los reclusos que tenían visitas programadas se les han permitido hacer llamadas a sus familiares o amigos que les iban a visitar. Tampoco han podido salir de la celda, y de sus instalaciones, aquellos reos que tenían aprobado algún permiso.

"Ahora mismo puede haber batiburrillo, pero el problema lo tendremos cuando salgan de las celdas", augura Gómez. Para Xavi Martínez, portavozde la UGT de Prisiones, el sindicato mayoritario, la responsabilidad la tiene la 'consellería'. "Son los primeros y últimos responsables de lo que ocurre en las cárceles", indica Martínez, en alusiones de si se pueden dar situaciones de violencia en el futuro.

Petición unánime de dimisión

Después de las llamadas al diálogo de la 'consellera' esta mañana, los líderes sindicales van a la una. Piden la dimisión del sectretario de medidas penales, Amand Calderó. "Lleva años aplicando una políticas inútiles, solo han hecho que aumentar las agresiones. Su cargo está más que amortizado, ha deteriorado la administración", insiste Calderó. "Hasta que no hagan esto ya saben lo que hay", sigue Gómez, que recuerda, además, que a partir del lunes el Govern estará en funcione.

Martínez admite que la comunicación con la consellería es nula. "Hablamos con ellos a través de la prensa", bromea. Los sindicatos avisan que van a mantener el bloqueo durante todo el fin de semana. "Y el lunes lo vamos a extender al resto de cárceles. Sabemos que el fin de semana es un momento crucial para visitas y permisos y por eso solo lo hemos dejado en tan solo tres", sigue Martínez.

Riesgo de motín

Algunas entidades sociales que trabajan y colaboran en las cárceles catalanas en políticas de reinserción ya hablan públicamente del temor que les genera este bloqueo. "Entendemos todas las reivindicaciones y son todas legítimas. Los funcionarios, los presos y sus familiares... todo el mundo está sufriendo mucho", explica Núria Ortín, responsable de la fundación Obra Mercedaria. Pero advierte que esta protesta puede conllevar más violencia. "Esto puede terminar mucho peor, con una revuelta. Hay que pararlo, solucionarlo, porque puede empezar una rueda en espiral de violencia y de sufrimiento que es totalmente inútil", sigue Ortín.