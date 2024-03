Alerta alimentaria: presencia de plástico azul en alimentos de supermercados de toda España

Es probable que hayas observado en redes sociales advertencias acerca de la existencia de fragmentos de plástico azul en productos vendidos en supermercados de toda España

No obstante, la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) no ha emitido alertas sobre estos casos. En cambio, ha transmitido un mensaje tranquilizador al afirmar que no ha recibido notificaciones de alertas alimentarias por parte de las autoridades sanitarias competentes, según lo informado por Newtral en su página web.

Carlos Ríos, el nutricionista que arrasa en redes sociales, ha hecho voz a esta situación a través de su cuenta de Instagram donde numerosos seguidores han denunciado la presencia de estas trazas en productos de supermercados de toda España, especialmente cárnicos y congelados.

Las empresas afectadas aseguran que son casos puntuales. Los supermercados mencionas que el plástico azul es común en el envasado y puede ser detectado en el proceso de elaboración.

Carlos Ríos asegura que ya ha alertado a los princiapales supermercados de la presencia de estos elementos extraños, pero también anima a los consumidores a ponerse en contacto con Atención al Cliente del supermercado en el que hayan comprado el producto con estas trazas de plástico azul para dejar constancia.