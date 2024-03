El "narco de la Wikipedia", entre los 30 detenidos en la Marina Baixa por blanqueo y tráfico de drogas

El británico Brian Colin Charrington, conocido como el "narco de la Wikipedia" por aparecer en esta enciclopedia de internet su historial de detenciones por narcotráfico, ha vuelto a ser apresado por la Policía Nacional esta semana en su lujoso chalet de Altea. Charrington, de 67 años, figura entre las 30 personas que han sido detenidas por blanqueo de capitales, organización criminal y tráfico de drogas en la Marina Baixa, principalmente, aunque la operación se ha extendido también a algún municipio de la Marina Alta. Entre los arrestados también figura un policía nacional de Benidorm que está jubilado y que ya fue implicado anteriormente en otra operación antidroga.

Además de los mencionados delitos, algunos detenidos en la operación han sido acusados de delitos de tenencia ilícita de armas, revelación de secretos y conspiración para el secuestro. La mayor parte de los detenidos han ido quedando en libertad tras su arresto el pasado martes y diez implicados, entre ellos Charrington, han pasado este viernes a disposición judicial en Benidorm, donde el juzgado de Instrucción número 3 mantiene abiertas unas diligencias que se instruyen desde 2022 y se encuentran bajo secreto de sumario.

Medidas cautelares

Los diez detenidos que han pasado a disposición del juzgado de Instrucción número 3 de Benidorm también han quedado en libertad provisional con medidas cautelares de comparecencia semanal en sede judicial, retirada de pasaporte y prohibición de salir del territorio nacional, según han informado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. El "narco de la Wikipedia" ha sido asistido por el abogado Óscar de Alfonso Ortega, mientras que las otras personas que han quedado en libertad provisional han estado asistidas por Montse Angulo Donado, José Soler Martín y Aitor Esteban Gallastegui, entre otros abogados.

Las mismas fuentes del TSJ han explicado que las otras 20 personas detenidas por la Policía serán citadas de forma ordinaria por el juzgado durante los próximos días. Según el TSJ, las 30 personas están investigadas por los delitos de pertenencia a organización criminal, contra la salud pública, blanqueo de capitales y tenencia ilícita de armas.

La macrooperación policial, en la que han participado efectivos de diferentes comisarías y se ha contado con la colaboración de la Agencia Tributaria, se desplegó el pasado miércoles a primera hora de la mañana. La Policía Nacional llevó a cabo 24 registros domiciliarios, principalmente en viviendas y negocios de Altea, Benidorm, La Vila Joiosa y La Nucía, aunque al parecer también se realizó alguno en Xàbia y Calp.

La detención de Charrington y su mujer fue un tanto accidentada, ya que el investigado se negó a abrir su puerta blindada a la Policía, ya que pensaba que se trataba de falsos agentes que pretendían asaltarle en su domicilio a las seis de la mañana, como le ocurrió hace unos meses. La mujer del "narco de la Wikipedia" llamó incluso por teléfono a la Policía y le dijeron que no abriera la puerta. Insólito. El tiempo fue pasando y al final Brian Colin Charrington acabó abriendo, cuando la Policía ya había movilizado incluso al negociador que tiene para estas situaciones.

Charrington en una de sus comparecencias en Alicante por el juicio. / EFE / MORELL

Al encontrarse la causa bajo secreto de sumario no han trascendido por el momento detalles sobre las actividades de blanqueo y narcotráfico que se imputan a los arrestados. No obstante, fuentes cercanas al caso han indicado que al "narco de la Wikipedia" no se le ha intervenido droga alguna en su domicilio.

No obbstante, en los registros de la operación fueron intervenidos más de 200.000 euros en efectivo, alguna pistola y más de un kilo de cocaína.

Junto a Brian Colin Charrington fue detenida también su pareja, aunque la mujer quedó en libertad tras pasar por dependencias policiales, donde ambos fueron asistidos por el abogado Oscar de Alfonso.

Charrington se encontraba en libertad pendiente de que el Tribunal Supremo resuelva un recurso presentado hace casi dos años contra la sentencia de la Audiencia de Alicante que le condenó en febrero de 2022 a penas que suman 10 años y nueve meses de prisión por un alijo de 192 kilos de cocaína incautado en 2013 por el Greco Levante de la Policía en una vivienda de El Albir, en l'Alfàs del Pi.

Esta condena se dictó después de tener que repetir la Audiencia el juicio por orden del Supremo, órgano que estimó los recursos de las defensas por falta de imparcialidad. En dicha sentencia también se condenó a otro de los arrestados en esta última operación, el ruso Aleksei P., considerado por la Policía como mano derecha de Charrington y al que le impusieron siete años y seis meses de cárcel por tráfico de drogas. El hijo de Charrington, que se dedica a la venta de relojes de lujo de segunda mano, fue absuelto de blanqueo en el juicio a su padre y en esta última operación quedó en libertad tras pasar por dependencias policiales.