Sólo dos años de cárcel por una violación grupal en Torrevieja y suspensión de la ejecución de la pena durante tres años bajo la condición de que no vuelvan a delinquir. Este es el fallo recogido en una sentencia de la Sección Séptima de la Audiencia Provincial, con sede en Elche, sobre la agresión sexual en grupo que fue denunciada en septiembre de 2022 por una turista nórdica de 18 años . Su denuncia provocó la detención de cuatro jóvenes de entre 19 y 22 años por parte de la Guardia Civil. Dos de ellos no llegaron a juicio al archivarse la causa por no acreditar su participación en los hechos y los otros dos se enfrentaban a una petición inicial de 12 años de prisión, pero en la vista oral se alcanzó un acuerdo de conformidad entre la Fiscalía y las defensas, una de ellas ejercida por el abogado José Soler Martín. Los dos acusados, de 21 años, se declararon culpables y el Ministerio Público rebajó su petición a dos años de prisión para cada procesado al estimar que concurre la atenuante muy cualificada de confesión.

La sentencia, además de los dos años de prisión, contempla que los procesados no podrán acercarse a menos de 500 metros a la víctima ni comunicarse con ella por cualquier medio durante un tiempo superior a cinco años al de la duración de la pena de prisión impuesta. El tribunal acuerda también la medida de libertad vigilada durante cinco años y que indemnicen a la víctima con 120 euros por las lesiones sufridas durante la agresión sexual y que cada uno le abone 10.000 euros por los daños morales ocasionados. Los dos acusados estaban en prisión preventiva cuando se celebró el juicio el pasado octubre y ambos fueron excarcelados tras acordarse la suspensión de la ejecución de la pena durante tres años, siempre que no cometan otro delito durante dicho periodo y que paguen la indemnización establecida mediante la entrega inicial de 4.000 euros y el resto en pagos mensuales de 500 euros. El acuerdo alcanzado por las defensas y la Fiscalía ha sido más beneficioso para los acusados gracias a la polémica ley del«sólo sí es sí», ya que con la anterior legislación nunca se habría podido rebajar la pena a menos de dos años y seis meses de prisión, según han explicado a este diario fuentes judiciales cercanas a este proceso. Noche de fiesta Los hechos declarados probados en la sentencia de la Audiencia ocurrieron entre la noche del 7 de septiembre y la madrugada del día 8. Una turista nórdica de 18 años salió de fiesta con una amiga en Torrevieja y estuvo bebiendo «una cantidad indeterminada de alcohol» hasta que se quedó sola sobre las once de la noche en un discobar del puerto deportivo torrevejense. A lo largo de la noche, añade el fallo, la joven se desorientó y no recordaba muy bien cómo llegó hasta una vivienda de la calle del Mar donde estaban alojados los procesados. Una vez en dicha vivienda, los dos acusados se pusieron de acuerdo y con ánimo libidinoso aprovecharon que la joven presentaba un elevado estado de embriaguez para penetrarla vaginalmente. Para ello, entraron uno a uno a la habitación donde se encontraba la víctima y consumaron la agresión sexual mientras los procesados la agarraban por los brazos. La joven intentó resistirse pero no logró evitar la violación debido «a la fuerza empleada por los procesados», según se indica en la sentencia. La joven fue atendida al día siguiente en el Hospital Universitario de Torrevieja de lesiones leves. Los dos jóvenes condenados y otros dos implicados para los que se acordó el archivo de las actuaciones a petición de su abogado defensor, José Luis Sánchez Calvo, se encontraban también de vacaciones en Torrevieja y tienen su residencia en Francia. Tras este archivo, el abogado José Luis Sánchez Calvo anunció que iba a presentar una reclamación patrimonial al Estado para que indemnice a uno de sus clientes por los nueve meses que estuvo en prisión. De los dos exculpados en la causa, uno fue detenido como cómplice al no haber auxiliado a la víctima pese a estar en la casa y el otro mantuvo relaciones sexuales consentidas. Tras estas relaciones fue cuando los ahora condenados entraron en la habitación y la agredieron sexualmente pese a negarse ella.