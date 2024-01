Un inmigrante argelino detenido el pasado octubre en Alicante como presunto patrón de una patera interceptada a media milla de Santa Pola con once personas ha negado este martes en el juicio celebrado en la Audiencia que fuera el piloto de la embarcación precaria y aseguró que eran otras cuatro personas que iban en la misma barca. Pese al alegato de inocencia, la Fiscalía ha mantenido su petición inicial de cinco años de prisión para el presunto patrón por un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros y el abogado José Soler Martín, defensor del acusado, ha pedido su absolución y ha cuestionado que se pueda condenar a su cliente con la declaración, en calidad de testigo protegido, de otro inmigrante que iba en la patera y que bien podría actuar por intereses personales al ser en realidad uno de los patrones de la patera.

La patera fue localizada por la Guardia Civil el pasado 12 de octubre. Estaba a la deriva a media milla de la costa de Santa Pola y sus once ocupantes, que pagaron entre 1.300 y 1.700 euros, fueron rescatados y trasladados al puerto de Alicante por la embarcación de Salvamento Marítimo. Para la Fiscalía el acusado puso en riesgo la vida de los ocupantes de la patera.

El acusado fue identificado por uno de los migrantes de la patera y declaró en su día que zarparon desde Tipasa en Argelia y que en la travesía a Alicante pasó mucho miedo porque casi colisionaron con un mercante, accidente que evitaron con el lanzamiento de una bengala. Pese a la identificación del testigo protegido, que no ha comparecido en el juicio celebrado en la Sección Segunda de la Audiencia de Alicante, al no estar localizado, el acusado ha mantenido su inocencia y ha asegurado que «yo no era el patrón y nunca he conducido una embarcación porque vivía lejos del mar».

La defensa del acusado ha aportado en la vista oral unas fotografías y unos vídeos subidos a una red social por otras personas que viajaban en la patera y donde el acusado aparecía como un pasajero más de la embarcación. El acusado ha precisado que él pagó 1.500 euros por la travesía y que había otros cuatro inmigrantes encargados de pilotar la embarcación y echar combustible.

Chaleco salvavidas

Por otro lado, ha indicado que él llevaba un chaleco salvavidas porque no sabe nadar, aunque un guardia civil que participó en el rescate ha afirmado que ningún ocupante de la patera lo llevaba.

Asimismo, a preguntas de su abogado ha explicado al tribunal que durante la travesía se enfrentó al que se presupone que es el testigo protegido porque le recriminó que estaba comiendo y bebiendo mucha agua y aún quedaban muchas horas de viaje.

Un responsable policial de la UCRIF ha indicado en el juicio que el testigo protegido identificó al detenido como patrón sin ninguna duda y ha señalado que se sintió «engañado y estafado». Por otro lado, ha declarado que los ocupantes de las pateras suelen ser aleccionados por las mafias para que en caso de ser interceptados digan a la Policía que la patera la pilotaban entre todos.