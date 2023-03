Gracias a las derrotas de la inteligencia humana ante la Inteligencia Artificial, los jugadores de Go han desarrollado nuevas estrategias y mejorado sus aptitudes para la toma de decisiones, según el análisis de casi 6 millones de movimientos realizados por jugadores profesionales entre 1950 y 2021.

En 2016, la Inteligencia Artificial (IA) venció a los mejores jugadores en el juego de Go por primera vez y en 2017 venció definitivamente al campeón mundial de este juego. Desde entonces… los mejores jugadores humanos habrían mejorado.

El juego de Go, que tiene 2.500 años de antigüedad, está considerado el más complejo de los inventados por los humanos, por lo que la conmoción de la derrota humana ante la IA fue enorme en su época, tanto entre los aficionados a este juego como entre los que esperan que los robots, tarde o temprano, terminen dominando el mundo.

Ya en 1997, la computadora Deep Blue de IBM había socavado la autoestima humana al vencer al campeón mundial de ajedrez Garry Kasparov: por lo tanto, Go seguía siendo el último bastión, al menos en lo que a nosotros respecta, se decía.

Mejora humana

Pero un análisis realizado por investigadores de Hong Kong de 5,8 millones de movimientos realizados por jugadores profesionales de Go entre 1950 y 2021 revela una mejora en lo que los investigadores llamaron el "índice de calidad de decisión".

En particular, llamaron "original" a un movimiento de juego si no se había intentado previamente, en combinación con los movimientos anteriores. Y el resultado de su análisis fue que los humanos han realizado más y mejores movimientos originales desde 2016.

Entre 1950 y 2015, la variación anual de su índice de calidad fluctuó entre un ligero descenso de 0,2 y un ligero aumento de 0,2. Entre 2018 y 2021, de repente, aumenta un 0,7. Concretamente, esto se traduce en que el 88% de los partidos disputados en 2018 mostraron estrategias denominadas “originales”, frente al 63% antes de 2015.

Juego complejo

Debes saber que, en comparación con el ajedrez, el Go, cuyo objetivo es rodear más territorio que el oponente, ofrece muchos más escenarios posibles para cada jugada: el tablero es más ancho y las partidas duran más. Y esta es la razón, según los investigadores, por la que los humanos aún tendrían margen de mejora.

En su análisis, publicado en la revista PNAS, citan al excampeón mundial Lee Sedol, quien dijo tras su derrota en 2016 que lo había llevado a cuestionar la “creatividad humana”.

“El estilo de IA —AlphaGo de Google— fue diferente, y fue una experiencia tan inusual que me tomó un tiempo adaptarme. AlphaGo me hizo darme cuenta de que necesitaba estudiar más este juego”, añadió el jugador profesional surcoreano.

Sobreentrenados

Y esto es lo que habría sucedido desde 2017, creen los investigadores. Teniendo la oportunidad de entrenar con robots, ellos mismos "sobreentrenados" gracias a las nuevas capacidades adquiridas por AlphaGo, los humanos han desarrollado nuevas estrategias y nuevos movimientos.

"Nuestros hallazgos sugieren que el desarrollo de estos programas (llamados, sin falsa modestia, programas de IA sobrehumana) puede haber impulsado a los jugadores humanos a alejarse de las estrategias tradicionales y llevarlos a explorar movimientos originales, lo que a su vez puede haber mejorado su proceso de toma de decisiones.”

En otras palabras, el ser humano sería mejor... pero gracias a un empujón de la IA sobrehumana.

Referencia

Superhuman artificial intelligence can improve human decision-making by increasing novelty. Minkyu Shin et al. PNAS, March 13, 2023; 120 (12) e2214840120. DOI:https://doi.org/10.1073/pnas.2214840120