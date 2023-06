Las plantas virtuales pueden mejorar tu mente y tu ánimo. Así lo demuestra un estudio que ha investigado los efectos de tener o no plantas virtuales en una oficina en realidad virtual (RV). Los resultados, publicados en la revista Scientific Reports, son sorprendentes: las plantas virtuales pueden ayudarte a recordar mejor, a ser más creativo y a sentirte más feliz y tranquilo.

La RV es una tecnología que te permite sumergirte en un entorno tridimensional generado por ordenador, donde puedes interactuar con objetos y personas virtuales.

La RV se utiliza cada vez más para fines educativos, de entretenimiento y de trabajo. Sin embargo, ¿cómo afecta la RV a nuestro cerebro y a nuestro estado de ánimo? ¿Qué tipo de entornos virtuales son más beneficiosos para nosotros?

Respondiendo preguntas

Para responder a estas preguntas, un equipo de investigadores realizó un experimento con 39 voluntarios, que fueron divididos en dos grupos. Un grupo entró en una oficina virtual con plantas y el otro en una oficina virtual sin plantas.

Dentro de la oficina virtual, los voluntarios tenían que hacer dos pruebas: una para medir su memoria a corto plazo y otra para medir su creatividad.

Antes y después de entrar en la RV, los voluntarios también tenían que rellenar unos cuestionarios sobre cómo se sentían y cómo percibían el entorno virtual.

Resultados contundentes

Los resultados del experimento fueron claros: los voluntarios que estuvieron en la oficina virtual con plantas recordaron más palabras, generaron más ideas originales y se sintieron más felices y menos enfadados que los que estuvieron en la oficina virtual sin plantas.

Además, los voluntarios que vieron las plantas virtuales dijeron que el entorno virtual les pareció más relajante y realista.

¿Cómo se explica este efecto positivo de las plantas virtuales? Los investigadores sugieren que puede deberse a que las plantas virtuales activan nuestra conexión innata con la naturaleza, que nos hace sentir más calmados y recuperados del estrés.

También puede deberse a que las plantas virtuales estimulan nuestra atención y nuestra imaginación, lo que mejora nuestras capacidades cognitivas.

Elementos naturales

Estos hallazgos tienen implicaciones importantes para el diseño de futuros espacios de trabajo y aprendizaje en RV, destacan los investigadores.

Si queremos aprovechar al máximo el potencial de esta tecnología, debemos tener en cuenta los elementos naturales que pueden favorecer nuestro bienestar y nuestro rendimiento.

Así que ya sabes, si quieres trabajar o estudiar mejor en RV, ¡no te olvides de las plantas virtuales!

Virtualidad potente

Pero no solo las plantas virtuales pueden tener efectos positivos en RV. Otros estudios han demostrado que la exposición a paisajes naturales virtuales también puede reducir el estrés, el dolor y la ansiedad.

Por ejemplo, se ha comprobado que ver escenas de naturaleza virtual puede aliviar el dolor de los pacientes quemados durante las curas. También se ha observado que pasear por un bosque virtual puede disminuir la presión arterial y el ritmo cardíaco.

Además, la RV puede ofrecer experiencias naturales personalizadas y adaptadas a las preferencias y necesidades de cada usuario. Por ejemplo, se puede elegir el tipo de paisaje natural, el clima, la hora del día, la música o los sonidos ambientales. Así se puede crear un entorno natural virtual óptimo para cada situación y objetivo.

En definitiva, la RV puede ser una herramienta poderosa para acercarnos a la naturaleza y mejorar nuestra salud mental y física.

Complemento de la naturaleza

Sin embargo, esto no significa que debamos renunciar al contacto directo con la naturaleza real. Al contrario, la RV puede ser un complemento o un sustituto temporal cuando no sea posible acceder a la naturaleza real. Lo ideal sería combinar ambas formas de contacto con la naturaleza para obtener el máximo beneficio, consideran los científicos.

Referencia

Adding virtual plants leads to higher cognitive performance and psychological well-being in virtual reality. Fariba Mostajeran et al. Scientific Reports, volume 13, Article number: 8053 (2023).