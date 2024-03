¿En qué se parece la AMOC a la construcción de la personalidad?

Nuestra personalidad puede verse afectada por el deshielo del Ártico porque hay un paralelismo simbólico entre las corrientes oceánicas que regulan el clima y los comportamientos humanos: si seguimos sus patrones, favorecemos la ética en la gestión de las empresas.

La AMOC (Circulación Meridional de Retorno del Atlántico) es una parte fundamental del sistema climático global. Se trata del sistema de corrientes oceánicas que transportan agua cálida y salada desde el ecuador hacia los polos y agua fría y menos salada de regreso hacia el ecuador. Este flujo de agua tiene un impacto significativo en el clima de regiones tanto a nivel local como global.

AMOC comienza con la formación de agua densa y fría en las regiones polares del Atlántico Norte. Esta agua, más pesada debido a su temperatura fría y alta salinidad, se hunde y se desplaza hacia el sur en las profundidades del océano.

A medida que viaja hacia el sur, la corriente se mezcla con aguas más cálidas y menos densas. Esta mezcla de aguas, junto con la interacción con los vientos y la topografía del fondo marino, impulsa el movimiento hacia el norte a lo largo de la superficie del océano.

Construcción de la personalidad

Ahora que ya tenemos definido el AMOC, vamos a explicar el enfoque que aplicaremos para hablar de la construcción de la personalidad.

Nos referimos al Análisis Transaccional (AT), un planteamiento psicológico que, entre otras cosas, ayuda a comprender nuestro guion de vida.

Es un modelo decisional que permite comprender cómo nos relacionamos con los demás, qué buscamos en esas relaciones y a qué se deben ciertos tipos de reacciones repetitivas.

En palabras de Lluís Casado, “el guion de vida es un constructo que explica la génesis y mantenimiento de la identidad de una persona. En términos más coloquiales es la respuesta a las preguntas existenciales básicas. ¿quién soy yo?, ¿quiénes son los otros?, ¿cómo es el mundo?”

Tres partes

El Análisis Transaccional (AT) explica que nuestra personalidad, a efectos de análisis, puede dividirse en tres partes, que contienen información diferente en función del entorno familiar y social en que se mueva una persona.

El conjunto de las tres partes conforma el PAN: en primer lugar, el Padre, (P), el lugar en el que guardamos los principios éticos y morales, lo que se puede y no se puede hacer, lo que se espera de “una persona de bien”.

En segundo lugar, el Adulto(A), que es la parte de la personalidad en la que radica la capacidad de pensar, recoger datos, valorar, decidir… Y en tercer lugar, el Niño(N), que el espacio en el que conviven las emociones.

Los tres estados conviven y dialogan como una poderosa herramienta que puede ayudarnos a entendernos mejor, entender mejor a los demás y mejorar nuestras relaciones intra e interpersonales.

AMOC y la personalidad

Ahora bien, ¿qué similitudes existen entre AMOC y AT?

La AMOC transporta el calor desde el sur hacia el norte, consiguiendo así suavizar el clima del norte.

El AT permite surgir a N para que florezcan nuestras emociones, enriqueciendo nuestras vivencias y nuestras interrelaciones en lugar de comportarnos como simples bots.

La AMOC envía aguas frías hacia el sur, que se mezclan con las más cálidas fomentando así los desplazamientos de las corrientes.

El AT pone a trabajar a P para que la ética y los valores moderen las expresiones “explosivas” de las emociones y faciliten una mejor experiencia vital.

En la AMOC, los movimientos de las corrientes están influidos por los vientos y la topografía de los fondos marinos, ayudando así hacia el movimiento ascendente de las aguas.

En el AT, A hace de moderador entre las relaciones de P y N, de forma que nuestra capacidad de análisis – capaz de incorporar también inputs externos de la sociedad en la que nos movemos – decide qué es lo más adecuado en cada momento y logrando así un buen equilibrio entre valores, emociones y estímulos externos para que seamos capaces de sentirnos bien con nosotros mismos y con las personas de nuestro entorno.

Paralelismos entre AMOC y AT. / Edita Olaizola.

Personalidad y deshielo

Los últimos estudios parecen indicar que la AMOC también se resiente del calentamiento global: cuanto más suben las temperaturas más rápido es el deshielo en el Ártico. Eso produce una mayor aportación de agua dulce al Atlántico, lo que puede poner en riesgo el equilibrio necesario para favorecer los movimientos del agua del norte al sur y viceversa. Si se confirman estos datos el planeta acusaría diferentes alteraciones en el clima, los niveles del mar y la vida marina.

En el paralelismo que estamos haciendo, podríamos ver desde el Análisis Transaccional que, si predomina frecuentemente el estado P, los comportamientos emergentes estarían caracterizados por la limitación de la libertad de hacer las cosas de forma adecuada: o bien ofrece sobreprotección, o bien se centra en el autoritarismo, la rigidez y la penalización.

En cualquier caso, estamos hablando de una personalidad afectada por “el deshielo del Ártico”, que consigue disminuir las intervenciones del Adulto (A) y del Niño (N).

Paralelismos

Hasta aquí se puede colegir que estamos hablando de dos ecosistemas muy diferentes, pero con muchos paralelismos: AMOC afecta al planeta y el Análisis Transaccional se refiere a la persona. Y en cualquiera de los dos casos, cualquier elemento que afecte gravemente a una parte del ecosistema tiene consecuencias en el resto del ecosistema.

Los paralelismos son evidentes:

Interacción y flujo de información: AMOC transporta agua y calor en un ciclo continuo, mientras que el Análisis Transaccional nos ayuda a comprender la información y las transacciones emocionales que fluyen entre las personas en sus interrelaciones;

Complejidad de los sistemas: AMOC es un sistema oceánico complejo que involucra muy diversos factores, mientras que el Análisis Transaccional se centra en la complejidad de las interacciones humanas de la persona consigo misma y con la sociedad.

Impacto en el clima emocional: AMOC impacta en el clima y los patrones climáticos. Del mismo modo, el Análisis Transaccional explora cómo las transacciones y los patrones de comunicación entre personas afectan el clima emocional y los resultados de las relaciones interpersonales.

Adaptación al cambio: AMOC está siendo afectada por el cambio climático, mientras que el Análisis Transaccional proporciona herramientas para comprender y adaptarse a los cambios en las relaciones interpersonales y los patrones de comportamiento.

Sistemas complejos: aunque ambos campos son muy diferentes entre sí, se centran en el estudio de sistemas complejos y en la comprensión de cómo las interacciones y los flujos de información afectan el funcionamiento y los resultados en sus respectivos contextos.

Cuestión de leyes

De todo ello se desprende que es preciso hacer las cosas de forma respetuosa con las necesidades de cada ecosistema.

En este sentido, la Unión Europea ha aprobado un listado de delitos ambientales referidos a la destrucción de los ecosistemas.

Imponer por ley es una medida drástica cuando la sociedad no ha sido capaz de reaccionar adecuadamente con anticipación, bien por falta de conocimiento, de compromiso, de proactividad…

En el ecosistema “persona” ocurre algo parecido: una forma de controlar los comportamientos inadecuados para una convivencia armónica es promulgar leyes.

La fórmula

Pero… tenemos en nuestra mano una herramienta que ayuda a disminuir comportamientos inadecuados y facilita además el bienestar psíquico de las personas: favorecer el conocimiento de cómo funciona el ecosistema “persona” para que cada ciudadano interesado pueda trabajar en su propia mejora personal y en sus interacciones con el entorno, ayudando así a conseguir una sociedad mejor y más respetuosa con las personas y con el medioambiente. ¿Nos ponemos a ello?

(*) Edita Olaizola es consultora en Desarrollo Organizacional, doctora en Dirección de Empresas con especialización en Biomimética Organizacional.

