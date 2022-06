Si se pudiera destacar una característica esencial de la oferta formativa de la Universidad de Alicante (UA), esa sería su diversidad, ya que se presenta repartida en todas las áreas del conocimiento en las que se distribuyen las titulaciones superiores. La principal institución universitaria de la provincia de Alicante imparte grados muy novedosos relacionados tanto con los estudios sociales como con las ciencias experimentales y las nuevas tecnologías, sin descuidar otros estudios que responden a las demandas más clásicas o tradicionales como Derecho, Económicas, Magisterio, Química o Historia, entre otras, que continúan siendo un pilar fundamental de la oferta.

En concreto, la Universidad de Alicante presenta un programa formativo compuesto por 44 títulos de grado, 11 dobles grados (6 de los cuales se imparten mediante estudios simultáneos) y 15 dobles grados internacionales.

De esta extensa oferta, destacan algunos grados por el hecho de ser los más demandados desde distintas perspectivas. Por ejemplo, llaman la atención aquellos que reciben un mayor número de preinscripciones en primera opción sobre las plazas ofertadas, como los grados en Enfermería, los dos de Educación (Infantil y Primaria), Criminología, Derecho, Publicidad y Relaciones Públicas, Administración y Dirección de Empresas (ADE), Marketing, Traducción e Interpretación o Ingeniería Informática, entre otros.

Por otra parte, es importante resaltar la aceptación y el éxito varias titulaciones de reciente creación en los últimos cursos. En este apartado destacan los grados en Marketing, en Relaciones Internacionales, en Ingeniería Robótica, en Física y el grado en Gastronomía y Artes Culinarias, entre otros. De estos, por ejemplo, en el Grado en Física la demanda ha sido tan buena que se ha aumentado la oferta de plazas de nuevo ingreso en un 40%, que pasa de tener 50 a 70 vacantes. Al poco de implantarse, ya se ve que el grado puede crecer y que su facultad es capaz de asumir un mayor número de alumnos. También se han aumentado plazas en el Grado en Relaciones Internacionales y en el doble grado de Derecho y ADE (DADE), que son títulos con gran aceptación. Esto no impide que entre las titulaciones con gran demanda haya otras de corte más clásico, como Económicas, Derecho, o los grados en Magisterio.

Según explica Francisco José Torres Alfosea, vicerrector de Estudios, Calidad y Lenguas, "en lo que refiere a las novedades para próximos cursos, acabamos de recibir la autorización de la Generalitat Valenciana para implantar el grado en Medicina y empezaremos a impartirlo en el curso 2023-2024, lo que supone un gran logro para la universidad y la culminación de años de esfuerzo y reivindicación de unos estudios fundacionales de la institución. Además, también se está trabajando en la puesta en marcha de otros nuevos grados, como son Logopedia, Ingeniería Aeroespacial e Ingeniería de la Inteligencia Artificial, entre otros, cuyos borradores cuentan ya con un informe previo favorable de Conselleria de Universidades, y que implantaremos en cuanto estén definitivamente completados y autorizados."

Cabe matizar, además, que el crecimiento de títulos es paulatino. Hay que tener en cuenta que la oferta de grados es más estable que la de másteres, porque implantar un grado es más complejo, afecta en mayor medida a la estructura de la plantilla y exige un mayor compromiso de estabilidad en el tiempo. “Por eso, los grados se meditan más a la hora de proponerlos, lo que provoca que no se aprueben nuevos grados todos los años”, explica Torres.

Dobles titulaciones

Del mismo modo, la respuesta a los dobles grados ha sido magnífica desde el primer día. El doble grado consiste en la posibilidad de obtener dos títulos cursando un programa que permite lograrlo en menos tiempo del que llevaría hacer los dos grados por separado, gracias al reconocimiento de créditos de asignaturas que son equiparables en ambos títulos. Así, con 5 años es posible obtener dos grados de cuatro años cada uno, que son complementarios y capacitan para un mejor desempeño profesional posterior.

Existen dos formas de conseguir un doble grado: o bien matriculándose de entrada ya en el doble grado, que tiene diseñado un itinerario propio (en la UA existen DADE, TADE, I2ADE, DERRI, DECRIM), o bien matriculándose en un grado, y después cursando adicionalmente a partir del segundo año asignaturas del otro, y solicitando el reconocimiento de las que falten. Esto último es un doble grado por simultaneidad de estudios.

Los dobles grados de la Universidad de Alicante son, normalmente, de algo más de 300 créditos, cuando normalmente un grado es de 240. Así, con un año o año y medio más, más un segundo TFG o prácticas, se obtienen dos títulos de grado. Ante una oferta de este tipo, vale la pena el esfuerzo de una mayor carga lectiva anual, como demuestra el hecho de su gran aceptación y que se estén aumentando plazas en algunos de ellos, como hemos solicitado recientemente para DADE (Derecho y Administración y Dirección de Empresas).

En lo que refiere a los dobles grados de itinerario propio, se accede con su nota de corte, tienen su propia matrícula y se cursa un itinerario predefinido, con grupo y horario propios. En el caso de la simultaneidad de estudios un alumno se matricula en un grado, con su nota de corte, su itinerario y su grupo, pero como su grado tiene muchas asignaturas en común con otro (como pasa por ejemplo entre las distintas filologías, o entre Economía y ADE), podrá pedir el reconocimiento de algunas y, cursando las otras, tener los dos títulos de grado.

Sumando toda la oferta, hay un total de once dobles grados, cinco de ellos mediante grupo propio y los otros seis mediante el sistema de reconocimiento de créditos en estudios cursados simultáneamente. En la web https://web.ua.es/es/estudia-en-la-ua.html hay información detallada de ambas posibilidades.

Dobles grados internacionales

Todos los títulos de grado de la Universidad de Alicante ofrecen la posibilidad de cursar, como mínimo, 12 créditos del plan de estudios en inglés (es decir, como mínimo dos asignaturas). Superando esos créditos, a los alumnos se les reconoce internamente el nivel B1, que sirve para ser evaluado del TFG, que era requisito en muchos grados y también para presentarse a las ayudas del programa de movilidad Erasmus. Dado que la UA no es centro acreditador del nivel de idiomas (como lo es la Escuela Oficial de Idiomas, por ejemplo), dicho reconocimiento queda limitado a la propia institución.

“Mirando al futuro, la idea es aumentar la presencia del inglés y del valenciano en los grados con el nuevo Pla d’Increment del Valencià i Altres Llengües en la Docència (PIVALD), en el que se está trabajando desde el Servicio de Lenguas, adscrito al Vicerrectorado de Estudios, Calidad y Lenguas. Especialmente interesante será el aumento progresivo de la oferta en inglés, que nos permitirá mejorar los indicadores de internacionalización”, comenta el vicerrector del área.

En el mismo sentido, cabe destacar los acuerdos con universidades extranjeras para el desarrollo de dobles titulaciones internacionales. La novedad de este año es la implantación de un nuevo doble grado con la North Arizona University (Arizona, EEUU) para alumnado del grado en Ingeniería Informática, y un doble máster, que se realizará entre el máster en Comunicación e Industrias Creativas COMINCREA, en la UA, junto a la Universidad de París.

De igual manera, la Universidad de Alicante mantiene acuerdos con las universidades estadounidenses Northwestern State University (Louisiana) y University of North Florida (Florida), para estudiantes del grado en ADE; con la Universidade do Vale do Itajaí (Santa Catarina, Brasil) para estudiantes de los grados en Publicidad y Relaciones Públicas, Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, Ingeniería Civil, Fundamentos de la Arquitectura, Turismo, Ciencias del Mar junto a Oceanografía, grados en Maestro en Educación Infantil y en Educación Primaria, Nutrición Humana y Dietética, Derecho y Gastronomía y Artes Culinarias, además del acuerdo con la universidad alemana de Bamberg (Baviera) que sustenta una tetratitulación, con dos grados y dos másteres en filologías.

En lo que respecta a másteres, además del convenio con la Universidad de Bamberg, la UA tiene acuerdos con la East China University of Political Science and Law (ECUPL) de Shanghái para los másteres en Inglés y Español para fines Específicos, de la UA, con el máster en Lenguas Extranjeras y Literatura, de la universidad china, y, también, con la Université Jean Moulin de Lyon para el máster en Traducción Institucional.

Toda la oferta de grados y dobles grados e información sobre campus, instalaciones, becas y preinscripción se puede consultar en la página web www.ua.es.

La calidad internacional, un valor añadido de la formación en la Universidad de Alicante

La amplia oferta de cursos de idiomas, asignaturas en distintas lenguas y los 15 dobles grados y dobles másteres internacionales con universidades de Estados Unidos, Brasil, Alemania, Francia y China con los que la Universidad de Alicante (UA) abre las fronteras a la formación de su alumnado se completa, además, con una serie de sellos de calidad internacional contrastada que avalan la calidad de los estudios.

En concreto, la UA destaca es en el de los sellos internacionales de calidad del programa homónimo de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA). Estos sellos están respaldados por un órgano profesional internacional y por organismos como colegios profesionales o agencias de profesionales. Lograr un sello internacional de calidad da prestigio a la titulación y asegura que los contenidos impartidos responden a los más altos estándares de calidad europeos.

En concreto, diez titulaciones de la Universidad de Alicante han sido distinguidas con un sello internacional de calidad. Es una cifra alta en términos absolutos, pero también relativos porque estos sellos no están disponibles para todas las titulaciones, sino solo cuando hay un órgano o un colegio profesional que lo avale y formen parte de los tres sellos que contempla ANECA, y que están limitados de momento solo a tres ámbitos: la ingeniería (sello EURACE), la informática (sello EUROINF) y la química (sellos EUROLABEL).

Actualmente, hasta diez titulaciones de la Universidad cuentan con Sellos Internacionales de Calidad reconocidos por la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y la Acreditación (ANECA), organismos profesionales internacionales y los distintos colegios profesionales. En concreto, los títulos que presentan el aval de calidad de la agencia nacional son los grados en Ingeniería Civil, en Ingeniería Química y en Sonido e Imagen en Telecomunicación, y los másteres en Ingeniería de Telecomunicación, en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos y en Ingeniería Química, con el sello EUR-ACE, los grados en Ingeniería Informática y en Ingeniería Multimedia y el máster en Ingeniería Informática, con el sello EURO-INF, y, finalmente, el grado en Química, con el sello de calidad EUROBACHELOR.

Además, desde el pasado mes de septiembre, la Universidad de Alicante forma parte de la prestigiosa Asociación Internacional de Estudios de Traducción e Interpretación (CIUTI, por sus siglas en francés). A este respecto, cabe destacar que únicamente cinco universidades españolas pertenecen a esta distinguida entidad.

Según explica Francisco José Torres Alfosea, vicerrector de Estudios, Calidad y Lenguas, “los datos internos y los reconocimientos externos evidencian que la Universidad de Alicante es una buena universidad, con titulaciones que están a la vanguardia del conocimiento”, a lo que añade que “los grados, másteres y programas de doctorado que se imparten tienen una calidad contrastada, como demuestra el hecho de que no hemos recibido informes externos desfavorables de ninguna titulación. Cuando hemos decidido dejar de impartir una titulación ha sido siempre porque la hemos sustituido por otra que la ha mejorado, como recientemente ha sucedido con dos másteres de la Facultad de Ciencias que se han fusionado en uno nuevo, con gran demanda”.

Todos los procesos de reacreditación a los que se ha sometido la Universidad de Alicante se han superado con resultado favorable. Este reconocimiento externo, junto con la obtención de diez sellos de calidad internacional y la alta posición de varias titulaciones en muchos rankings nacionales e internacionales demuestran la solvencia y la contrastada calidad internacional de la formación en la Universidad de Alicante.

Buena muestra de la proyección internacional de la UA es que se encuentra entre las mejores universidades del mundo según los tres rankings internacionales más reputados, como son el de Shanghái, el QS World University y el Times Higher Education, que sitúan a la UA entre las mejores 600 y 800 universidades del mundo

Concretamente el ranking de Shanghai (Academic Ranking of World Universities) sitúa a la UA entre las mejores 600 del mundo, un ranking que valora especialmente la investigación. Por su parte, el Qs World University, centrado principalmente en la reputación, sitúa a la UA en el puesto 800 a nivel mundial, el mismo escalafón en el que la institución es situada en el ranking del Times Higher Education (THE).

Según el vicerrector de Estudios, Calidad y Lenguas de la UA, estos “son resultados especialmente buenos y de los que estamos orgullosos como institución, sobre todo si tenemos en cuenta que la asignación a investigación en España es menor que la que se otorga en países de nuestro entorno, además de la composición de la plantilla, con un elevado porcentaje de temporalidad”.