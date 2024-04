Detectar hormigas invasoras y configurar redes, proyectos de la UA premiados en Estambul

Configurar un entorno de redes de telecomunicaciones de una gran empresa con distintos proveedores conectándose entre sí; y una aplicación para la detección mediante la inteligencia artificial de una especie invasora conocida como la hormiga roja de fuego. Éstos son los dos proyectos de la Universidad de Alicante (UA) que han sido premiados esta semana en la ICT Huawei Competition, un certamen que la compañía china ha celebrado esta semana en Estambul y donde se reconocen los mejores trabajos de su red de centros.

La entrega de estos galardones han vuelto a situar a la provincia de Alicante en el mapa de referencia de los proyectos de telecomunicaciones europeos. Más de 700 estudiantes de 22 países y un centenar de universidades europeas participaron en la edición de este año, donde la capital turca ha sido la sede elegida para celebrar la gala. Algunos de los equipos ganadores participarán en la final mundial de la competición en Shenzhen (China) en mayo.

La UA fue el primer centro de Europa Occidental en poner en marcha una academia específica para la formación en tecnologías Huawei. Los dos proyectos premiados competían en categorías diferentes, la network track, centrada en entornos de redes; y en la innovation track, el proyecto innovador. Ambas han recibido el tercer premio.

El primero de los equipos, inscrito como Huawei Boys, estaba formado por tres estudiantes del máster habilitante de telecomunicaciones de la UA, tras haberse graduado e ingeniería de sonido e imagen de telecomunicaciones el año pasado. Sin embargo, los tres no han podido recoger el premio en Estambul. El tercer miembro del equipo, Rafael Mesa Martínez, ha tenido que quedarse en Alicante debido a que es de nacionalidad cubana y la embajada de su país no ha tramitado a tiempo su visado. «Es una lástima que él no esté aquí porque los tres habíamos trabajado mucho» asegura su compañero de equipo David Romero González, natural de Ibi. Iván Montiel Martínez, tercer miembro del equipo y natural de Bolulla, explicó que la prueba consistió en un doble examen teórico y práctico. «Teníamos que simular un sistema, un entorno de red Vlan, poner routers, switches y otros dispositivos de red para simular la red de una empresa. Era como hacer varios proveedores de internet comunicándose entre ellos y configurarla para que funcione», explicó. Una prueba de gran complejidad técnica que simulaba un escenario real de una gran empresa. «A lo mejor es que nos han puesto en el examen el medio con el que la empresa conecta con otra con la que tenga algún convenio. Por ejemplo conectar la sede de Estambul con la de Budapest. Puede que nos hayamos acercado bastante al sistema que ellos tienen en la realidad y nos lo han puesto en el examen».

Un momento de la entrega de los premios a lo estudiantes del máster de la Universidad de Alicante. / J. A. M.

La competición se celebró a comienzos del pasado marzo, aunque previamente había habido una primera criba a nivel local a la que se habían presentado quince alumnos del máster a través de un examen tipo test, explicó Juan Jornet, profesor del máster y que ha acompañado a los dos estudiantes en la recogida del premio. De todos, pasaron nueve a la siguiente fase, para la que se dividieron en tres equipos. La prueba práctica se hizo de manera simultánea en toda Europa y los aspirantes de la UA la llevaron a cabo desde uno de los laboratorios de la Politécnica.

Tanto David como Iván aseguran que sus aspiraciones profesionales pasan por las antenas, la telefonía móvil y la ingeniería de redes, pero «el mundo de las telecomunicaciones es un abanico tan grande que no podríamos acabar de nombrar opciones».

«Llevamos veinte años de momento dulce de las telecomunicaciones y parece que aún nos queda mucho dulzor por delante», aseguró a este diario David Romero, a lo que añade «antes de ayer estábamos con el 3G, ayer con el 4G, hoy el 5G y mañana el 6G. Esto avanza a velocidades increíbles. Este mes, Telefónica su última conexión de cableado de cobre y todo es fibra óptica. Se habla de telecomunicaciones cuánticas y, aunque se ve como algo lejano, es una realidad que está ahí». En esta línea, también Iván Montiel considera que España está muy avanzada el sector de las telecomunicaciones y se adelantó a las autoridades de la Unión Europea en la implantación de la fibra óptica. Incluso la implantación de hubs tecnológicos en la provincia está motivando que ya no sea necesario marcharse de Alicante para encontrar trabajo.

Especies invasoras

El segundo de los proyectos ha sido realizado por alumnos de FP del instituto de Valladolid Ribera de Castilla y que ha estado apadrinado por la Universidad de Alicante, que les ha arropado hasta que el proyecto ha podido presentarse a este certamen. «El gran mérito es que tenemos aquí a estudiantes universitarios de alto nivel y ellos han conseguido estar a la altura» explicó a este diario su profesor Julio Alberto Hernández.

El equipo de Valladolid apadrinado por la UA recogiendo el galardón. / J. A. M.

El proyecto está basado en una aplicación para la detección de una especie invasora que se empieza a expandir por Europa y el Mediterráneo. A través de la inteligencia artificial están entrenando a un algoritmo para poder detectar si este insecto ha llegado o no a un determinado territorio. Pero otro de los aspectos más relevantes de esta tecnología es que se puede expandir y aplicarlo a otras plagas. El grupo ya está en contacto con varias bodegas de Castilla-León para llevar a cabo distintas pruebas piloto. El proyecto ha sido bautizado como My InvictIA, un juego de palabras con las siglas de la inteligencia artificial.

Alejandro José Álvarez López, director del grupo, explicó a este diario que «pensamos que era una buena idea desarrollar este proyecto, porque es una amenaza que va a llegar a España tarde o temprano, aunque parece que aquí no estamos acostumbrados a trabajar de manera preventiva. Esta especie se expande muy rápido y en el último año se han detectado en Sicilia hasta ochenta nidos de esta hormiga y tiene una fácil expansión por el Mediterráneo. A España puede llegar en unos meses o Incluso puede estar y aún no se ha detectado».

En este sentido, Carla López Arnedo, miembro del equipo, detalló alguno de los efectos de esta plaga, que ya está trayendo de cabeza a las autoridades de países como China o Australia. «Empezó en Sudamérica y se ha ido esparciendo por otros países a gran velocidad. Es muy dañina. Para el medio ambiente, pica a las personas, en grupo son capaces de devorar a una rana y hasta se comen los cables de los edificios», explicó. Por eso, el proyecto nació con el objetivo de erradicarla y que no llegue a España. Tanto China como Australia han mostrado su interés en este proyecto.

Matthew Brako Medina, otro miembro del equipo, explicó que para llevar el proyecto a cabo «entrenamos una inteligencia artificial y luego la desplegamos en la nube o en los servidores que tiene Huawei en Irlanda. Nos ofrecieron un crédito y participar en este certamen». Para el llevarlo a cabo se despliega una red de sensores para detectar la presencia de esa especie. En drones, tractores y pivotes para que puedan detectarla. La inteligencia artificial puede detectar nidos de hormigas de fuego con una precisión del 85 % y más. Tenemos proyectos piloto con empresas como Vodafone, bodegas, para cómo bien funciona. Universidades chinas han colaborado cediendo cientos de fotografías que han servido para entrenar al algoritmo y que sepa reconocer la presencia de esta especie invasora».

Reconocimiento a la UA

La UA ha recibido también el premio de Academia Destacada de entre los distintos centros Huawei que existen en Europa, al reconocer su labor durante 10 años. Pedro Juan Roig, responsable de este centro en sus inicios, recogió el premio y destacó que entre sus estudiantes había muchos que ya estaban trabajando para grandes empresas, tanto de telefonía como de ciberseguridad.

Un momento de la intervención del presidente de Huawei Europa, Jim Lu. / J. A. M.

El presidente de Huawei Europa, Jim Lu, expresó que la compañía -que emplea a más de 13.000 personas en Europa- seguirá contribuyendo a la digitalización del Viejo Continente y formará a «100.000 personas en los próximos cinco años para desarrollar su potencial», en una ceremonia que también contó, entre otros, con el director general de Juventud del ministerio de Juventud y Deportes de Turquía, Enes Efendioglu, y la coordinadora de la Academia de Competencias Globales de Unesco, Soledad Patiño, que intervino con un mensaje grabado.