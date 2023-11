«Los investigadores tienen que perder demasiado tiempo con trabajo burocrático»

Catedrático en Química Analítica, Juan Mora Pastor es el vicerrector de Investigación de la Universidad de Alicante. Además de los problemas de financiación para los programas de investigación, otro de los problemas a los que se enfrenta esta comunidad científica es el trabajo que tienen que dedicar a labores burocráticas para justificar los fondos que reciben. Uno de los principales retos a los que se enfrentan las universidades ha sido la entrada en vigor de la nueva ley que regula su funcionamiento.

Pregunta: ¿En qué situación han quedado los investigadores en la nueva Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU)?

Respuesta: Uno de los aspectos más importantes es que establece que las universidades deben reservar un cinco por ciento de su presupuesto para investigación, que eso es un porcentaje que hasta el momento no se había tenido. Este compromiso por la financiación me parece que puede ser un revulsivo para el desarrollo adecuado de la investigación. La LOSU destaca también por apostar por un enfoque multidisciplinar. Ya no hay una investigación exclusivamente de Ciencia o de Humanidades. Las ideas y las soluciones tienen que encontrarse desde la confluencia de todos los campos. También, la nueva ley apuesta por la colaboración interuniversitaria e internacional. Pero han sido otras leyes las que más cambios han introducido en la situación de los investigadores.

P.: ¿Y cuáles serían estas reformas?

R.: En la Ley de la Ciencia, una de las cuestiones importantes hace referencia al tipo de contratación. Se establecen contratos indefinidos para el personal investigador. Lo cual ya desde el punto de vista laboral creo que es una enorme ventaja y el reto de las universidades está precisamente ahí. En ver cómo adaptamos esta ley a los recursos que son limitados y temporales. Cuando se consigue un proyecto de investigación, es por tres o cuatro años y ahí es donde tenemos que adaptarnos para encontrar el tipo de contrato que les dé estabilidad laboral.

P.: ¿En qué situación se encuentra la investigación en la Universidad de Alicante?

R.: Quiero reivindicar la investigación de excelencia que se está haciendo desde universidades como somos las de provincia, que a lo mejor no somos tan centrales como otras, pero tenemos muy buena salud científica. Estamos trabajando mucho por mejorar la excelencia investigadora, codo con codo con las agencias de evaluación. Ésta es la línea de trabajo, queremos posicionarnos dentro del mapa de excelencia investigadora mundial.

P.: Uno de los problemas de los que se quejan las universidades es la falta de financiación, ¿cómo está ahora mismo la UA?

R.: Los recursos son escasos siempre. Los investigadores somos insaciables y siempre necesitamos más. Y es cierto. En la Universidad de Alicante, la verdad es que estos últimos años estamos contentos, no diré satisfechos, con la evolución de la captación de recursos. Los dos o tres últimos años hemos aumentado los recursos captados en un cincuenta por ciento prácticamente. Por supuesto, siguen siendo insuficientes y es necesario establecer un plan plurianual de financiación de la investigación. Más allá de los recursos, también hay que facilitar la investigación desde todos los puntos de vista, en especial desde el administrativo. La burocracia ha aumentado muchísimo y tenemos que intentar rebajarla. La justificación de los proyectos es cada vez más compleja. Sobre todo ahora que estamos tratando de justificar todos los proyectos con fondos Next Generation de la Unión Europea. En la Universidad hacemos lo que podemos, pero también deben hacerlo las administraciones. Está generando unas cantidades de trabajo burocráticas que son inmensas.

P.: ¿Cómo queda la Universidad de Alicante en los presupuestos de la Generalitat presentados esta semana?

R.: Los he visto un poco por encima, aunque no me ocupo directamente de esa cuestión. Evidentemente, hay cosas que mejorar pero desde el punto de vista económico, no ha habido recortes. No sé si decir que es una buena noticia, porque sería mejor que hubiera un incremento. Siempre. Al final, lo cierto es que se mantiene y, en los tiempos en los que estamos, pues es algo positivo.

P.: ¿Es necesario que ese trabajo burocrático lo tenga que hacer el propio investigador?

R.: La parte más burocrática de gestión se lleva desde el personal de Administración y Servicio de la Universidad, tanto de los departamentos e institutos de investigación como desde los servicios centrales. Allí estamos haciendo un poco tratando de apoyar, dotando de más personal y más medios para que puedan abordar este tema. Pero hay una parte que necesariamente tienen que hacer los investigadores y que cada vez es mayor. Los investigadores nos quejamos que dedicamos una buena parte de nuestro tiempo de investigación a hacer gestión de los proyectos. Esto es un tema que habría que revisar.

P.: ¿Considera que ha cambiado mucho la percepción social del investigador desde la pandemia?

R.: Antes hablabas de ciencia y parecíamos unos bichos raros, que veníamos a hablar de nuestros descubrimientos. La sociedad Se hn dado cuenta de que la ciencia no es sólo para ampliar conocimiento, sino también para aportar soluciones. Eso ha sido gracias a la visibilidad que se le ha dado a la hora de aportar soluciones al covid, pero no sólo en ese ámbito, las aportamos en otros campos como la innovación, el desarrollo económico y social.

P.: ¿Qué está aportando la Inteligencia Artificial a los equipos de investigadores?

R.: Está siendo implacable y está entrando de lleno en todos los ámbitos. Donde entra fuertemente es como herramienta de investigación. En el uso en redes neuronales, big data, cálculo. Está aportando muchísimo y facilitando algunas grandes investigaciones y luego se está abriendo una línea importantísima en todos los campos relacionados con su uso. Las investigaciones tecnológicas, pero también en la docencia y, sobre todo, en ciencias sociales, jurídicas.

P.: ¿Le preocupa que pueda tener algún lado negativo?

R.: No le veo lado negativo, más allá del que nos lleve a la regulación ética del uso de la inteligencia artificial . Hasta que se regule tenemos un momento de incertidumbre. Por ejemplo descubrir el uso del Chat GPT en la redacción de un trabajo, por ejemplo. Pero es una cuestión ética y de seguridad. No le veo ningún efecto negativo, al contrario. Con las nuevas tecnologías y los nuevos retos que se nos abren, debemos conocerlos y abordarlos.

P.: ¿Está acelerando la marcha de las investigaciones?

R.: Lo que se hacía antes con mucho esfuerzo, ahora lo tienes en pocos minutos. Hemos generado en nuestros servicios técnicos de investigación una unidad de cálculo científico que utiliza herramientas de big data para procesar los datos que vamos obteniendo. Estamos creando tal volumen de datos que necesitamos esas herramientas para tratarlo y eso está aportando muchísima información.

P.: ¿Cuál es la situación de la investigación en la Universidad de Alicante?

R.: Mi visión es muy ilusionante. Primero, en las estructuras de la investigación, donde se está mejorando el servicio de gestión, con más personal que está facilitando la obtención de recursos. Manejamos cantidades cercanas a los 40 millones de euros en estos momentos. Estamos trabajando en la internacionalización de la escuela de doctorado, intentamos mejorar el Comité de Ética. En el servicio de publicaciones, hemos vendido del orden de 13.000 libros y hemos editado 70 libros más. En cuanto a personal de investigación, hemos hecho una fuerte apuesta por la captación de talento. Esa es uno de los principales retos que tenemos. Tenemos una Universidad joven pero que tiene una población de investigadores con una edad ya cercana a la jubilación. Nos preocupa cómo hacer el relevo generacional. Se ha hecho una apuesta importante por la captación de talento. Por último, el tema de los fondos, de la captación de fondos de investigación y recursos, precisamente para mantenerlos dentro de la Universidad.

P.: ¿Han conseguido muchos fondos europeos para financiar sus programas?

R.: Tenemos 400 proyectos de investigación en la Universidad, de los cuales setenta proyectos que están financiando la UE dentro del programa Horizonte Europa. Dentro de ellos hay tres grandes proyectos de excelencia por lo competitivo que resulta su obtención. La Generalitat ha reconocido la excelencia de 25 grupos de investigación aquí en la UA trabajando en todas las áreas. Es algo que me interesa mucho destacar porque creo que hemos pasado de tener una investigación muy centrada en determinadas campos científicos a tener una investigación ya absolutamente multidisciplinar.