El director jurídico municipal ve inviable gestionar las basuras de Torrevieja con una empresa mixta

En el documento firmado el 2 de noviembre al que ha tenido acceso INFORMACIÓN (no dado a conocer por el gobierno local), López indica que debería desbloquearse el concurso actual, paralizado antes de abrirse las plicas económicas, y adjudicarse. Estima que además podría rebajarse después el canon anual de 25 millones, atendiendo a las advertencias de la interventora sobre una previsible merma de ingresos en 2021, lo que podría comprometer la financiación de servicios públicos esenciales. Fue esta minoración de ingresos lo que impulsó la posibilidad de crear la anunciada empresa mixta como medida de ahorro de costes.

A este informe le ha seguido sin embargo otro con fecha del pasado jueves y firmado por Víctor Costa, director general de Urbanismo y Servicios. En él comparte solo en parte el análisis del jefe asesor jurídico, y descartando ahora la empresa mixta pide borrón y cuenta nueva: que se anule el actual concurso, que se inicie un nuevo procedimiento de adjudicación comenzando desde cero, y que en esta nueva adjudicación solo se valore la oferta más económica, sin más juicios de valor a la hora de decidir qué empresa se lleva el gato al agua (466 millones de euros por un periodo de 15 años).

Dos directores, dos informes y un contrato sin resolver. En principio, el alcalde Eduardo Dolón debería atender el criterio del director de los Servicios Jurídicos , suya es la competencia para resolver sobre asuntos jurídicos y contractuales en el Ayuntamiento. Pero si el gobierno local atiende ahora las sugerencias del informe del director de Servicios, aunque se ordenase por la vía de urgencia, Torrevieja no contaría con un nuevo servicio antes de medio año como muy pronto.

Entre tanto la prestación de recogida de residuos la sigue realizando la multinacional Acciona. Ganó la contrata a través de un concurso que los tribunales consideraron fraudulento. Condenaron al entonces alcalde Pedro Hernández por corrupción pero el contrato no fue anulado. En junio de 2016 Acciona agotó su periodo de adjudicación y desde ese momento el servicio lo realiza sin mediar contrato con una facturación millonaria: El Ayuntamiento ya paga 19 millones este año por un servicio con enormes deficiencias en las urbanizaciones y maquinaria muy desfasada. En sus informes ambos directores citan -parcialmente- las conclusiones realizadas por el ingeniero supervisor del servicio en otro informe -recogido a su vez por este diario-, donde señalaba las graves carencias que arrastra la prestación, advertía que no hay medios humanos para verificar la realidad de las facturas emitidas y pedía adjudicar el concurso en tramitación. Informe que el alcalde negó que estuviera en el expediente.

El primer edil resolvió la paralización de este proceso de adjudicación y de otros doce después de que la interventora advirtiera a la hora de elaborar los presupuestos de 2021 que los ingresos corrientes van a bajar a causa a la situación económica derivada de la Covid al menos en 6 millones de euros, y que los importes actuales de algunos servicios públicos no iban a poder ser financiados con ingresos ordinarios

El director de los Servicios Jurídicos, Jesús López, concluye que para financiar la recogida de residuos en el momento de comenzar el servicio se puede modificar a la baja con menos prestaciones. Concreta además que sólo los contratos de Transporte Colectivo Urbano y de Retirada de Vehículos de la Vía Pública (grúa) podrían ser calificados como contratos de concesión de servicios, y ser adjudicados directamente a una empresa mixta, y en cualquier caso necesitarían una participación de capital público superior al 50% .

La cadena de informes y aportaciones de los técnicos termina con la que realiza el director general de Servicios, Víctor Costa. De él partió la iniciativa de crear una empresa mixta aunque ahora cambia de criterio y apuesta por un nuevo contrato que dependerá de la evaluación de las ofertas conforme a criterios «cuantificables mediante la mera aplicación de fórmulas, sin posibilidad de intervención de criterios sujetos a juicio de valor». El técnico no explica por qué no se puede adjudicar sin más el actual concurso paralizado rebajando el canon más adelante, como propone el asesor jurídico. Sí recoge en cambio el coste que supondría para las arcas municipales la anulación del procedimiento de adjudicación a modo de compensación a las empresas que han presentado plicas: 100.000 euros. Veinte mil por empresa. La puntuación de las empresas en la baremación por criterios técnicos -momento en el que el proceso de adjudicación se ha paralizado- no se ha dado a conocer. El enredo continúa.

Ediles y técnicos reunidos fuera de órganos colegiados

El 26 de octubre se celebró una reunión presencial y telemática del alcalde Edudardo Dolón, el asesor Francisco Moreno, la edil de Contratación y Aseo Urbano, Carmen Gómez, el titular del Órgano de Apoyo y todos los directores generales para analizar la situación de minoración de ingresos y su impacto en los servicios en trámite de adjudicación. La reunión, realizada al margen de los órganos colegiados, y citada en el informe del asesor jurídico recoge la opinión de la edil Gómez en el sentido de que no consideraba «factible» crear una empresa mixta.