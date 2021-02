La Agrupación Local de TúPatria en Torrevieja ha hecho hoy su presentación con la presencia de la presidenta Nacional, Carmen Gomis, del presidente y miembros de la ejecutiva provincial y afiliados de municipios próximos. TúPatria es una escisión de descontentos con Vox que ha comenzado a organizarse a nivel nacional. En una nota de prensa indican que el colectivo de Torrevieja se suma "a la constante implantación que el partido político desarrolla en todo el territorio nacional desde su aparición el pasado 27 de julio". En estos siete meses Túpatria cuenta con representación ejecutiva "en más de la mitad de las provincias españolas y enlaces prácticamente en la totalidad", según asegura la formación.

Al frente de la agrupación torrevejense y como coordinador local se encuentra Juan Carlos Ramos. Laura Fernández, será la secretaria ocal de Organización, Antonio Meroño actuará como responsable de Redes Sociales y José Antonio Durán ostentará la responsabilidad de Comercio, Hostelería y Turismo.

En declaraciones realizadas a este medio el coordinador Local indicó: “Este proyecto tiene la clara intención de hacer llegar a los torrevejenses una política directa, honesta y basada en el municipalismo. En breve se sumarán al mismo nuevas personas dispuestas a afrontarlo con empeño, ilusión y con el convencimiento de que se puede hacer política efectiva y honesta”. Ramos figuraba en segundo lugar en la lista electoral de Vox en las municipales de 2019. La formación obtuvo un concejal.

Juan Carlos Ramos ha añadido: “Torrevieja debe ser prioritaria. Recuperaremos el orgullo de ciudad potenciando el turismo a la significación que merece y rescatando nuestros orígenes y valores a través de sus tradiciones. Torrevieja recobrará la importancia estratégica que merece en la provincia. Apoyamos al tejido empresarial representado por las grandes industrias y, desde luego, por la mediana y pequeña empresa”.

Crisis del grupo municipal

La agrupación nace al tiempo que no se ha resuelto la crisis en el grupo municipal. La dirección provincial de Vox asegura que el Comité de Garantías del partido a nivel nacional ha iniciado la expulsión de la edil Carolina Vigara, que no se ha dado por aludida y asegura que carece de confimación oficial de expediente alguno. De hecho, sigue manteniendo la representación de Vox en el pleno. El Ayuntamiento no habría recibido comunicación alguna sobre esa expulsión derivada supuestamente de supuestas irregularidades en la gestión del grupo municipal, que también derivó en la exigencia de Vigara de cesar a su secretaria de grupo. Si Vox aparta finalmente a Vigara cabe la posibilidad de que la edil pudiera integrarse en la nueva formación.