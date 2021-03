El comité de empresa del área de Torrevieja denuncia que Sanidad bloquea el convenio de 1.200 trabajadores

El comité ha advertido que la postura de la Generalitat genera mucha incertidumbre en la plantilla, en una situación que podría derivar en una “fuga de sanitarios” a otros centros y falta total de demanda si no se les puede garantizar una estabilidad laboral más allá del 15 de octubre.

En este sentido, según el comité, Sanidad ha recibido media docena de peticiones desde enero de la concesionaria que no ha respondido. Además el comité ha reiterado que es necesario que se abra ya un cauce de diálogo entre la concesionaria Ribera y la Generalitat para negociar la reversión.

También han desvelado que el convenio rubricado entre la empresa concesionaria y el comité contempla la consolidación como fijos discontinuos de entorno a cien trabajadores -que realizan funciones de refuerzo y vacaciones- y que la actitud de la Generalitat pone en peligro ese proceso y también la calidad asistencial por falta de profesionales, en un momento, además en el que las bolsas de trabajo están vacías y los puestos a ofertar en Torrevieja son de difícil cobertura.

El departamento de salud de Torrevieja incluye a diez municipios y 160.000 residentes con tarjeta sanitaria pasará la gestión pública el 15 de octubre próximo, fecha en la que concluye el contrato de 15 años de Ribera con la Generalitat. Las normas de reversión son la hoja de ruta a seguir entre concesionaria y administración autonómica para llevar a cabo ese proceso en los próximos meses.

Por su parte, fuentes de la Conselleria de Sanidad han insistido en que no pueden autorizar las solicitudes porque Ribera sigue incumpliendo otro de los requisitos de la normativa: la entrega de los datos de la plantilla y sus contratos. Las mismas fuentes han subrayado que la Generalitat “no va a autorizar nada” hasta que Ribera acate la resolución judicial de hace unos días que le obliga a cumplir esas normas de reversión -tiene de plazo hasta el 31 de marzo-, después de recurrirlas el día después de anunciarse la reversión, el 13 de octubre de 2020. El tribunal que tumbó esa petición cuestionó que Ribera actúe en este proceso "como si la reversión no fuera a realizarse".

Esas fuentes han indicado que la administración autonómica ha intentado en reiteradas ocasiones sentarse en la mesa de diálogo para gestionar el fin del contrato con la empresa "y no ha sido recibida. Es más, lo que han hecho ha sido presentar contenciosos. El primero lo han perdido. Presentaron más de 40 en contra de la reversión del hospital de Alzira y los perdieron", recuerdan las mismas fuentes. "No podemos autorizar cambios en el personal sin conocer las condiciones y el número de ese personal", han indicado desde Sanidad.

Falta de comunicación

En rueda de prensa celebrada en el salón de actos del Hospital Universitario de Torrevieja los miembros del comité han denunciado públicamente lo que valoran como “un incumplimiento de convenio y por tanto un perjuicio para los trabajadores y trabajadoras por una falta de comunicación entre Ribera y Conselleria de Sanidad”. Los miembros del comité han querido dejar claro que no están posicionándose ni con la empresa ni la Generalitat y esa falta de diálogo es muy negativa para la plantilla, en este caso en un mensaje dirigido, esta vez con mayor contundencia a cuestionar la postura de Ribera.

El comité ha recordado que las normas de reversión obligan a la empresa que para cualquier cambio de contrataciones que contemple un periodo de contratación que vaya más allá del 15 de octubre “tienen que pedir permiso a la Generalitat”. Los representantes sindicales de los trabajadores han indicado que Ribera (que pertenece a la empresa sanitaria norteamericana Centene Corporation) presentó al comité “todos los registros realizados desde el pasado mes de enero con las solicitudes a los cuales no nos consta que la Conselleria haya contestado con el consiguiente perjuicio para los trabajadores afectados.

Entre las solicitudes que no han sido respondidas y que el comité ha documentado en su comparecencia figuran la adaptación de puesto por violencia de género. En este sentido el comité ha indicado que valora esta falta de respuesta de una “gravedad terrible”. También están paralizadas peticiones de conciliaciones familiares y jubilaciones parciales sin respuesta, excedencias por cuidaos de hijos que no se están renovando, reducciones o reducciones de jornada pendientes de finalizar o iniciar. También vacaciones y otras licencias que “se están viendo afectadas por todo esto, ya que la empresa nos informó ayer que solo nos concederán la parte proporcional hasta el 15 de octubre de estas licencias y no tal y como pone en nuestro convenio colectivo de forma anual”. Otro de los ejemplos expuestos en la rueda de prensa ha sido el del servicio de radiología, que en estos momentos cuenta con cinco de sus 12 miembros, que se han suplido con la contratación externa, la única que permite a la concesionaria tener margen para contratar hasta el 15 de octubre porque ningún especialista quiere incorporarse a la plantilla si no se le garantiza un contrato con mayor estabilidad.

Unos perjuicios laborales que se suman a una plantilla “exhausta” física y emocionalmente por la situación de pandemia que “vivimos desde hace más de un año”. El comité recuerda a la Conselleria de Sanidad que “estamos legitimados para la negociación del futuro laboral de los trabajadores a los que representamos”. La Generalitat ha alegado que no puede sentarse a negociar con un órgano de representación de trabajadores de una empresa.

y la propio Conselleria nos tome en cuenta ya que es nuestra única vía de comunicación actualmente.

Utilizaremos todas las herramientas legales que estén a nuestro alcance para defender los derechos de los trabajadores y así asegurar la correcta atención sanitaria a la población de nuestro departamento.