La mayoría del grupo municipal del PSOE ha decidido sustituir a la coportavoz socialista Fanny Serrano en las comisiones informativas previas al pleno y que sea el propio portavoz Andrés Navarro junto a la edil Ana Pérez Torregrosa la que asuma la representación del grupo socialista en el gobierno municipal. Es lo que ya es oficial en el registro municipal, aunque, como ha ocurrido en otras ocasiones en los últimos meses, el cambio podría no ser definitivo.

En las comisiones se abordan los expedientes que se van a abordar el pleno y se dictaminan. En Torrevieja están formadas, trasladando la mayoria ponderada del pleno, por cinco miembros del PP, dos del PSOE, y uno de Los Verdes, Sueña Torrevieja, Cs y la edil no adscrita ex concejal de Vox. Esas comisiones permiten a la oposición contar con los expedientes y valorar si están conformados para ir a pleno.

Según ha explicado Navarro a INFORMACIÓN la decisión se ha adoptado este jueves en una reunión de grupo a la que han acudido el propio portavoz, Ana Pérez Torregrosa, Andrés Antón y Rodolfo Carmona y en la que no estaba presente Serrano, que no ha podido acudir. Dos convocatorias anteriores en las últimas semanas con la misma para adoptar esta decisión quedaron sobra la mesa porque la dirección provincial y del PSPV no la tiene clara. Navarro, en la decisión que ha firmado además pide expresamente al alcalde que la convocatoria de las comisiones y su contenido sean notificadas exclusivamente a Ana Pérez y a él.

Serrano y Pérez Torregrosa asumieron la asistencia a comisiones porque es lo habitual en cualquier ayuntamiento para los ediles que no perciben nómina municipal y que con esta labor de asistencia y debate son retribuidos con indemnizaciones por asistencia a estas reuniones informativas. Navarro, había expresado su voluntad de sustituir a Serrano para acudir él a las comisiones ya desde hace varios meses cuenta con dedicación exclusiva de 3.000 euros mensuales, y Antón y Carmona- con dedicación parcial, sí perciben una nómina municipal.

Como trasfondo de esta decisión está el enfrentamiento interno en el grupo desde que comenzó el mandato. Andrés Navarro interpreta que Serrano ha cuestionado la gestión de Navarro en la oposición, valorada positivamente por el PP por ser "constructiva", según ha reseñado en el pleno en varias ocasiones el alcalde Eduardo Dolón tras las intervenciones "en positivo" del portavoz. En el mismo sentido se han expresado varios concejales del PP, también los plenos.

Serrano ha llevado a cabo varias denuncias en los juzgados, por la que están investigados y citados a declarar tres miembros del equipo de gobierno del PP, además de invalidar, junto a Sueña Torrevieja y Los Verdes, el presupuesto de 2020, que presentaba irregularidades, y enmendar el de 2021.

"Nuevo impulso" y "oposición responsable"

Este jueves por la tarde el grupo municipal ha explicado la "reorganización" con "motivo del ecuador de la legislatura y con el objetivo de dar un nuevo impulso a la acción política de los socialistas en el Ayuntamiento de Torrevieja", el grupo municipal. "Así, el portavoz socialista en el consistorio y secretario general del PSPV-PSOE en la ciudad, Andrés Navarro, será uno de los dos representantes que le corresponden al partido en los órganos colegiados de las comisiones informativas del Ayuntamiento".

Navarro, junto a la concejal Ana Pérez Torregrosa, dice la nota de prensa, "pasa a formar parte de las Comisiones de Cuentas y Hacienda, Servicios a la Ciudadanía, Régimen Interior y Personal, así como de la Comisión de Urbanismo". Es decir, el portavoz municipal formará parte de todas las comisiones municipales y "esto permitirá reforzar el papel de fiscalización del PSPV-PSOE a la gestión de Eduardo Dolón en el Ayuntamiento de Torrevieja".

Según señala la nota, que no cita que Navarro entra en sustitución de Serrano, la reorganización "se aprueba cuando se cumple la mitad de la legislatura y antes de que empiece el periodo vacacional. De este modo, en septiembre, con el inicio del curso político, el nuevo funcionamiento del grupo municipal ya estará en marcha para reforzar el trabajo de oposición responsable por la que apuestan los socialistas". “El objetivo es seguir avanzando en la labor de control de la gestión del PP en un ayuntamiento donde el viejo PP pretende volver a imponer ‘la vía Zaplana’ que tanto daño ha hecho a las cuentas e imagen de Torrevieja” ha indicado Navarro.