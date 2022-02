La basura se acumula en el Hospital Vega Baja tras una semana de huelga

Las trabajadoras que se encargan de la limpieza del Hospital Vega Baja llevan una semana en huelga. Las consecuencias en un servicio esencial se empiezan a notar con bolsas de basura que se acumulan en los pasillos. Fuentes del comité de empresa, en representación de la plantilla, explican que Ferrovial, la adjudicataria del servicio, ha enviado a un encargado para que supervise, ejerciendo «una presión que no se puede aguantar». Afirman que sufren «amenazas» e incluso «acoso laboral», una situación angustiosa que describen con nervios y lágrimas, para que «lo dejemos todo como los chorros del oro».

Las mismas fuentes inciden en que Conselleria ha impuesto unos servicios mínimos que califican de «abusivos». Les parece «excesivo» que se haya establecido que de las 46 empleadas que normalmente trabajan en los tres turnos de lunes a viernes haya 33. En cuanto a los fines de semana, son 18, el mismo número de trabajadoras que cuando no hay huelga. Lamentan que ni los políticos -de ningún color- ni Sanidad estén haciendo algo por solucionar la situación. Conselleria señala que se trata de un conflicto laboral entre empresa y trabajadores. Mientras, la gerencia y la dirección económica del hospital están mediando para resolver cuanto antes un problema que ya repercute en pacientes y en el resto de trabajadores del centro.

Conselleria y empresa rectificaron días atrás un pliego de condiciones que no había valorado correctamente 2.877 metros cuadrados. En principio, se calculaba que esto supondría un incremento de un 11% en la cuantía económica de la contrata; sin embargo, finalmente se concretó en un 2%, lo que supone despidos. Fuentes del comité indican que la última propuesta de la empresa es dejar la plantilla en 37 personas, prescindiendo de 9. «Es imposible limpiar un hospital como este con ese número de personas», insisten. Por eso, proponen «quedarnos como estábamos». Hoy hay una nueva reunión entre el comité de empresa y Ferrovial. Dos días antes de la huelga hubo un principio de acuerdo. No obstante, ahora siguen firmes en su propósito de lograr mejores condiciones y un pliego justo.

«Hasta aquí hemos llegado», dijeron la semana pasada. Después de varios ultimátums, varias empleadas se concentraron en la puerta del centro hospitalario, porque, aseguraron, ya no pueden más ante una situación de déficit de personal que arrastran desde hace diez años: «Tenemos más carga de trabajo, más metros cuadrados y menos gente en un servicio tan sensible como es la limpieza de un hospital y más en tiempos de pandemia». Así, manifestaron que han intentado por todos los medios suspender la huelga, que finalmente comenzó a las 21.00 horas, incluso con negociaciones hasta la una de la madrugada anterior. «Hemos quemado el último cartucho, pero lo que la empresa oferta no alcanza. Lo sentimos por el usuario, pero es irremediable», señalaron.