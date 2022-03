Pilar de la Horadada acusa a la CHS de desviar una rambla para salvar intereses urbanísticos de San Pedro del Pinatar

La Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) ha presentado a los alcaldes de San Pedro del Pinatar (Murcia) y Pilar de la Horadada un proyecto de construcción de canalización frente a inundaciones de la rambla de la Raya, cuyo trazado discurre a caballo entre la Región de Murcia y la Comunidad Valenciana. A través de un complejo sistema de bombeo de los caudales la infraestructura prevista, estimada en 17 millones de euros y con un plazo de ejecución de doce meses, serviría de protección a la zona residencial del El Mojón que abarca ambos términos municipales, con el fin de impedir o minimizar los episodios de inundaciones. Estos problemas, que se producen incluso con lluvias moderadas, son sufridos desde hace años por los residentes tras la construcción de varias infraestructuras como la desalinizadora o la zona deportiva privada que impide la natural evacuación de las aguas pluviales en las salinas de San Pedro.

El proyecto inicial se ha dividido en dos. El primero, redactado por CHS en diciembre de 2021, "hace referencia únicamente a la defensa de la urbanización del Mojón de San Pedro". La escorrentía natural de la rambla desemboca en la zona aledaña a las salinas de esta población. Sin embargo el proyecto sitúa el punto final de vertido del caudal al mar en el último tramo de la rambla urbana de Pilar de la Horadada, en las Higuericas, a 1,5 kilómetro más al norte y en un punto más elevado. Solo esta circunstancia obliga ya a realizar un enorme esfuerzo de impulsión con bombeos, que aparecen contemplados en el proyecto.

¿Por qué este desvío artificial? En la zona de desembocadura natural de la rambla está ubicado el complejo deportivo Pinatar Arena y está a exposición pública la construcción de un hotel de cinco estrellas situado junto al espacio natural de las salinas de San Pedro. Incluso la cartografía recoge la construcción de un campo de fútbol sobre la zona de saladar de este espacio murciano protegido.

El segundo proyecto, y el más importante para Pilar de la Horadada por cuanto se ve directamente implicada, es el del embalse de laminación de aguas pluviales en la zona de Lo Romero, la zona más alta del término municipal. Según trasladó la CHS este segundo proyecto se encuentra actualmente en fase de estudio. La idea de la CHS en referencia al agua que se recogería en dicha zona es verterla a la actual rambla urbana de Pilar de la Horadada, pese a que, como advierte el ayuntamiento pilareño, "ya se ha comprobado que la capacidad de dicha rambla ha llegado al 100% y su desbordamiento provocaría inundaciones en el casco urbano del municipio".

Es el propio Ayuntamiento quien ha dado a conocer el proyecto a los pilareños que ya han formado un frente común para defender sus intereses. Desde el ámbito político, tanto PP, como PSOE, VPP y CS consideran que “la CHS no ha respetado los cauces naturales del agua”, y ahora pretende impulsar de manera artificial el agua desde su punto más bajo en San Pedro del Pinatar hacia la rambla de Pilar de la Horadada que está más alta “lo que pone en riesgo las viviendas de Las Villas y de las Higuericas”, porque se invade la escorrentía natural y se deriva hacia las viviendas. Además, según explican, “saturaría el caudal de la actual rambla urbana en su desembocadura”.

Además recuerda que todas las expropiaciones e infraestructuras se ubican en término municipal de Pilar de la Horadada, por lo que con este proyecto “se castiga al municipio que ha hecho las cosas bien”, en referencia a que en la zona del Mojón de San Pedro, y de acuerdo con lo que dice el propio proyecto de la CHS “las modificaciones urbanísticas realizadas en los últimos años han contribuido a obstaculizar las salidas al mar históricas de la cuenca estudiada”.

Los partidos y asociaciones coinciden que es evidente que Pilar de la Horadada quiere solucionar el problema de las inundaciones "pero no a cualquier precio” y, por supuesto, somos un ejemplo ya que “llevamos más de 30 años trabajando, invirtiendo e implementando soluciones para evitar inundaciones, sufragándolo todo sin ayuda de ninguna otra administración”. Además, se quejan de que la zona a proteger la define la CHS como la zona del Mojón "que pertenece a San Pedro del Pinatar, y obvia por completo la zona del Mojón que pertenece a Pilar de la Horadada".

A las asociaciones de vecinos, que comparten el rechazo al proyecto de la CHS, también les llama la atención que “en los estudios previos redactados por la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT) en mayo de 2021, se ubicaba el proyecto de drenaje sostenible fuera de la zona de influencia del Parque Natural de las Salinas donde, de manera natural, tal y como se expone en el actual proyecto de CHS, iban las escorrentías”. El Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar sometió hace unos meses a exposición pública la construcción de un hotel de cinco estrellas en esta zona, sin embargo ahora, al redactar el mismo proyecto de drenaje una empresa privada, la Confederación ubica la infraestructura en suelo del término de Pilar de la Horadada, “justamente delante de unas instalaciones deportivas que, según recoge el proyecto de CHS, han supuesto un desvío artificial de las aguas redirigiéndolas hacia la avenida que separa las dos áreas residenciales del Mojón”

Frente a este controvertido proyecto de la CHS que ya ha generado fuerte rechazo en Pilar de la Horadada, los grupos municipales coinciden en destacar el proyecto del SUD en Lo Romero, planteado por el ayuntamiento pilareño y presupuestado en unos dos millones de euros, como el que “sí solucionaría los problemas de las inundaciones en ambos términos municipales”. Aunque defienden que esa solución no puede contemplar derivar parte de dichas aguas a la rambla de Pilar de la Horadada, como se planteó desde CHS en la última reunión a ambos ayuntamientos, “puesto que generaría un gran riesgo al núcleo urbano del municipio”.

Las mismas fuentes de las asociaciones consideran "indignante" que no se prevea por parte de la CHS una canalización de protección frente inundaciones en los barrios de los Campillos, los Villenas, la Almazara, los Sáez y los Rufines, así como en la avenida de La Venta, como sí recogía el proyecto redactado por el Ayuntamiento de Pilar de la Horadada. Según han trasladado desde la CHS, el coste-beneficio del sistema urbano de drenaje sostenible de Lo Romero, no es rentable según sus parámetros.

Los partidos políticos que forman la Corporación y las asociaciones vecinales han expresado, de forma unánime, su rechazo al proyecto pues consideran que ese proyecto “no es lo que necesita Pilar de la Horadada para acabar con las inundaciones”, "Lo único positivo para nuestro pueblo es que la CHS por fin reconoce la existencia de un problema, y lo hace suyo”.

Cuando la CHS informó el 1 de marzo sobre la reunión entre ambos municipios para resolver el problema de inundaciones en el Mojón, no ofreció ni un solo dato sobre el proyecto -algo habitual en las notas de prensa del organismo de cuenca- y concluyó el texto con esta frase: "La reunión ha transcurrido en un ambiente de cordialidad y colaboración entre ambas administraciones".

"LOS PILAREÑOS NO VAN A ACEPTAR PRESIONES"

El concejal de Infraestructuras y portavoz del Equipo de Gobierno Rufino Lancharro, ha anunciado que “los pilareños no van a aceptar presiones”, en alusión a las conversaciones mantenidas en la reunión con San Pedro del Pinatar y la CHS, donde se expresó que de no aceptar el proyecto tal cual, acusarían a Pilar de la Horadada de no querer solucionar el problema.

Dentrode lo que considera un importante agravio comparativo entre los dos municipios, ha reflexionado sobre si la vida de un vecino de San Pedro tiene más valor que la de un vecino del Pilar. Y tiene claro que “los pilareños siempre hemos luchado por defender los intereses del pueblo, como ha quedado acreditado a lo largo de la historia. Y esta vez no va a ser una excepción”, ha recalcado.

El Ayuntamiento va a recabar el respaldo institucional de la Generalitat Valenciana ya que ésta no ha sido informada del proyecto por la CHS, entidad que depende del Ministerio de Transición Ecológica, además del comisionado del Plan Renhace para la Vega Baja, Antonio Alonso.