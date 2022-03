Sanidad aumenta la plantilla en Torrevieja un 58% en seis meses y pasa de 1.043 a 1.793 profesionales con la gestión directa

La consellera de Sanidad, Ana Barceló ha señalado hoy en una comparecencia en las Cortes Valencianas que desde la incorporación del departamento a la gestión pública la plantilla del departamento de salud de Torrevieja ha pasado de 1.043 a 1.793 trabajadores un incremento del 58%. Lo ha hecho ante una interpelación del diputado Fernando Llopis de Ciudadanos sobre la situación del departamento de salud d Torrevieja. "Se ha tenido que reconstruir desde recursos humanos el departamento", ha remarcado Barceló.

Llopis ha descrito un escenario de caos, mala gestión y aumento de todas las listas de espera a la hora de reclamar explicaciones a la consellera sobre los seis primeros meses de gestión directa -ha hecho especial incidencia en la lista de espera de seis meses para mamografías- y como ejemplos de las decisiones tomadas ha asegurado que el nuevo director de Atención Primaria del área ha dimitido hace unos días, mientras que el director médico es personal laboral, y Sanidad mantiene "a parte del anterior equipo directivo en un cuarto oscuro". "Su sectarismo ha superado cualquier análisis tras la desastrosa reversión de Alzira con la de Torrevieja". Además de acusar de enchufismo de militantes del PSOE en el centro.

Y la consellera le ha rebatido con esos datos sobre contrataciones, y unas cifras sobre listas de espera sensiblemente más reducidas que las que presentaba Ribera. En algunos casos comparando el mes de febrero pasado con los de enero y febrero de 2021, en los que el centro estaba haciendo frente la presión asistencial de la tercera ola de la pandemia.

Barceló ha señalado que a pesar de la situación "de desmantelamiento" en el que dejó el área sanitaria Ribera Salud, y en medio de la pandemia, "la tendencia de los indicadores ha cambiado en el área quirúrgica y se ha contenido la demora en radiología y consultas".

Sobre los datos de demora y listas de espera que Llopis ha reclamado a Barceló la consellera ha asegurado que la demora media estructural del departamento de Torrevieja es de 62 días "una de las mejores de la Comunitat Valenciana y "no solo es de las más bajas ahora, sino que está 5 días por debajo que en febrero de 2021 (67 días) .

Y ha hecho una comparativa entre enero y marzo de 2021, con gestión de Ribera Salud con respecto a enero y marzo de 2022:

o Se ha incrementado el número de intervenciones quirúrgicas: de 2.147 a 2.457

o Se ha incrementado el porcentaje de Cirugía Mayor Ambulatoria: de 74,4% a 79,7%

o Se ha disminuido la estancia media hospitalaria: de 7,18 a 6,86 días

o Se ha disminuido la demora estructural a primera consulta especializada: de 30 a 25 días

o Se ha disminuido la demora estructural a primera consulta: de 31 a 28 días

o En resonancia magnéticas ha pasado de 30,01 días la demora de 2021 a 26,32 la de marzo de 2022

o En cuanto a TAC, ha pasado de 36,08 días de demora media en marzo de 2021 a los actuales 31,39

Ribera "fue extremadamente irresponsable"

La consellera ha explicado que Sanidad se enfrentó "a la obstrucción sistemática de la empresa concesionaria que vino a judicializar todo el proceso para evitar una reversión programada y ordenada como se recogía en los pliegos de condiciones". En un comportamiento que Barceló ha calificado de "extremadamente irresponsable". Barceló ha ido más allá y para cerrar su intervención resumió la que considera como estrategia de Ribera en las últimas semanas de concesión: "Como no voy a recibir más beneficios, allá se apañen"

La "política de despidos" llevada a cabo un mes antes de la reversión, en septiembre de 20121, "privó al Departamento de 200 profesionales, dando por finalizados sus contratos", aseguró la responsable de Sanidad del Consell, y "dejó la actividad asistencial a mínimos" con quirófanos cerrados, plantas cerradas, múltiple equipamiento compartido con Vinalopó y que días antes del 16 octubre había sido trasladado a Elche, el TAC en arrendamiento con finalización del contrato coincidiendo con la reversión, la Resonancia Magnética con múltiples problemas técnicos, sin laboratorio de análisis clínicos, sin laboratorio de anatomía patológica, almacén inhabilitado y "las demoras por las nubes".

Además Ribera mantenía una política de externalización de la actividad a empresas propias del grupo Ribera Salud: B2B, Ribera Salud Tecnologías, Ribera Salud Proyectos o Lab Ribera… De hecho, aunque la consellera no lo ha mencionado expresamente el escaso margen que tuvo la Conselleria para asumir el departamento con esa estrategia de judicialización obligó a la administración autonómica a subrogar buena parte de esos contratos externos y darles continuidad con las empresas de Ribera situación que, según fuentes de la Conselleria "progresivamente se está revirtiendo con la internalización de los servicios al sistema público y la adquisición de equipamiento y profesionales especializados que evite la dependencia de empresas externas".

También, ha concretado "varios Jefes de Servicio sinergiados entre Torrevieja y el Hospital del Vinalopó, regresaron al hospital de procedencia (el del Vinalopó)" -de hecho se ha preguntado cómo era posible que dirigieran dos servicios al mismo tiempo, algo que debería haber fiscalizado la propia Generalitat-. Una decisión que dejó vacantes jefaturas de Servicio como las Urgencias, Urología, Neurofisiología, Rehabilitación, Radiología, Anatomía Patológica, varios cargos intermedios dejaron puestos estratégicos en el Departamento, como el del Supervisor de quirófanos, Supervisora de Atención Primaria, o el Jefe de Zona Básica de Guardamar "tentados por la Empresa con mejores contratos".

Barceló ha asegurado que en un tiempo récord se ha adquirido un TAC de última generación (hasta entonces en régimen de alquiler con Ribera Salud) y se ha iniciado la adquisición de equipamiento a través de múltiples concursos que en breve serán publicitados.

"Lo importante no es lo que gastes, son los resultados que obtengas. No importan los medios y la gente que se pone si se gestiona mal y si se incrementan los números de lista de espera", ha subrayado el diputado de Ciudadanos

Llopis en su interpelación ha asegurado que la inversión millonaria en personal y otros recursos no tiene que asegurar necesariamente mayor eficacia en y de hecho ha señalado que la población de Torrevieja y los 9 municipios del departamento sienten que el Hospital funciona mucho peor ahora. "Lo importante no es lo que gastes, son los resultados que obtengas. No importan los medios y la gente que se pone si se gestiona mal y si se incrementan los números de lista de espera", ha subrayado.

"Cuando se hacen las cosas mal habría que detectar los errores y poner solución. Si lo que ocurre en Torrevieja estuviera ocurriendo en València ya hubieran movido todos el culo por resolverlo pero como es la olvidada Torrevieja por el tripartito

La interpelación de Ciudadanos, que es la que ha permitido que Barceló diera explicaciones y datos, señala que la demora en especialidades y la merma de facultativos es evidente como el caso de los radiólogos, oncólogos, además del retraso que más alarma social está generando en la mamografías ordinarias, que acumula seis meses.