El PP de Orihuela critica "la dejadez" de Noguera en el mantenimiento de los jardines de las pedanías

Este contrato, con un presupuesto de 350.000 euros anuales, se realiza a través de una encomienda de gestión con la empresa municipal ILDO sin que aún se haya renovado, pese a las advertencias por parte de la gerencia en los dos últimos consejos de administración.

El resultado de estos tres días sin servicio es que "los parques están sucios, y muchas pedanías van a comenzar sus fiestas patronales con los jardines en mal estado y abandonados, llenos de matas", ha manifestado Valverde. Además, ha indicado que supone una merma económica para la empresa, que de momento son tres días que no va a cobrar. Mientras tanto, los 27 trabajadores que se encargan de esta labor están de vacaciones forzosas, sin ser el periodo que los empleados habían solicitado, para no ser despedidos.

En este sentido, ha recordado que el año pasado ocurrió lo mismo. En esa ocasión el servicio estuvo sin contrato durante 20 días, lo que refleja "la dejadez" de Noguera.

Valverde, que también es vocal en el consejo de administración de ILDO, ha añadido que la cuantía de 350.000 euros no se renueva desde 2018, por lo que ha reclamado que se incremente en un 20% para compensar la subida de precios en materiales y gasolina.

Por último, el edil ha hecho un repaso de contratos que no se han renovado a tiempo o que siguen vencidos, como sucedió con el del aparcamiento regulado -o zona azul-, que ha estado cinco meses suspendido, así como el de mantenimiento de los parques y jardines de la costa, que venció hace un año y medio, y el de alumbrado público -también en el litoral- caducado desde hace un año. Todo ello, a juicio de concejal popular, refleja "la desidia" de Noguera, que dirige desde hace tres años Infraestructuras, un área en manos de Ciudadanos desde hace siete años.

Mociones y preguntas

El exalcalde Emilio Bascuñana ha afirmado que el grupo popular votará en contra del suplemento de crédito de 750.000 euros para las retribuciones del personal eventual del Ayuntamiento, porque el PP exige que se aprueben los presupuestos prometidos, una medida que el nuevo equipo de gobierno se comprometió a sacar adelante en el primer mes de mandato tras la moción de censura el pasado 25 de abril.

También ha insistido en que Ciudadanos sigue torpedeando la aprobación del reglamento de niveles esenciales, el organigrama del Ayuntamiento. Primero, siendo el único grupo que votó en contra en la junta de gobierno y en el pleno de febrero, y después presentando una alegación "en un intento claro de bloquear un reglamento básico e imprescindible para aprobar RPT [Relación de Puestos de Trabajo]", el instrumento con el que las administraciones diseñan su estructura de personal.

Por último, Bascuñana ha desgranado las mociones y preguntas que el grupo popular lleva al pleno de este jueves, entre las que destacan medidas para adecuar las plazas de salud mental en toda la comarca y exigir que se precinten los espacios publicitarios municipales que explota una empresa privada pese a que el contrato expiró en 2017.

Además, los populares pedirán explicaciones al equipo de gobierno en cuanto a las 574 licencias urbanísticas aprobadas en un mes y medio -"no son licencias, sino viviendas, ha subrayado Bascuñana- y sobre las ayudas con cargo a los fondos Next Generation, después de que se hayan perdido 10,5 millones de euros por no presentar la solicitud en tiempo y forma.