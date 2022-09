El Hospital de Torrevieja se hará con un nuevo equipo de mamografía por 400.000 euros La demora en la realización de pruebas diagnósticas no urgentes para detectar el cáncer de mama y su análisis por radiólogos ha sido denunciada por sindicatos y pacientes en el último año / El centro admite que su actual equipo, con diez años y que no fue renovado por Ribera, no ofrece imágenes de calidad y obliga a recurrir otros métodos de diagnóstico