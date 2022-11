El encargo de la concejala, que también es edil de Parques y Jardines, y el director del taller y pago del Ayuntamiento de materiales, solicitados verbalmente, por vía telefónica o WhatsApp, según figura en la investigación, suma un total de 118.000 euros repartidos entre cinco empresas locales de materiales, áridos y hormigón. Se emitieron una docena de facturas fraccionadas con montantes que van de los 1.500 euros y los 45.400. De esta forma edil y el director del taller, según el escrito de acusación, fraccionaron los servicios, dividiendo el precio de la prestaciones en varias facturas pese a que en algunas ocasiones superaban el umbral de 15.000 euros que permite la legislación para la adjudicación directa -con contrato- en el caso de servicios.

Los ahora acusados decidían "de forma unilateral" qué empresas suministrarían el material o participarían en la ejecución del taller y negociaban verbalmente, por teléfono y por mensajería móvil con las empresas. Unas gestiones que se documentaron exclusivamente con los albaranes de entrega de los materiales servidos, firmados por los profesores o monitores del taller.

La Fiscal considera que la concejala, que también es delegada de Personal y Aseo Urbano, contravino de forma "consciente y radical" los principios que inspiran la legislación sobre contratación en el sector público de libertad de acceso a los licitadores, publicidad, y transparencia para no discriminar y dar igualdad de trato a todos los ciudadanos. Y añade que esta forma de actuar "cercena" la posibilidad de lograr el "eficiente uso de los fondos público, la salvaguarda de la libre competencia" y la selección de la oferta económicamente más ventajosa para la administración local.

El mismo informe de la acusación pública mantiene que Gómez tenía encomendado dentro de la estructura organizativa del Ayuntamiento la adjudicación de los servicios de ese taller de empleo "siempre cumpliendo la legalidad" pero "no llevó a cabo, tal y como era su obligación, las actuaciones a fin de tramitar los expedientes de contratación para adjudicarlos conforme a derecho". Añade que los pagos eran aprobados con la firma del alcalde Eduardo Dolón aunque matiza era una rúbrica "propiciada gracias" a las "actuaciones previas" de los acusados, matiza el informe. Gómez en su declaración como investigada desvinculó al primer edil de cualquier responsabilidad en la gestión del taller .

La acusación pública pide igualmente el archivo de la investigación que recaía en Sandra Sánchez, actual concejala de Obras y Servicios y en el momento de ocurrir los hechos profesora del taller y el sobreseimiento también de la imputación de otros seis profesores y coordinadores del taller.

La obra del parque fue paralizada por el concejal Víctor Ferrández al iniciarse el mandato del anterior equipo de gobierno progresista una vez comprobó la facturación y la ausencia de proyecto y contrato para los suministros enmarcados en el taller de empleo. Además de bloquear el pago de las facturas que quedaban pendientes. El Ayuntamiento presentó denuncia -ejerce la acusación- y ordenó el vallado perimetral de todo el recinto.

Antes de este escrito de acusación, el magistrado juez del Juzgado de Instrucción Número 1 de Torrevieja había resuelto en un auto abrir el procedimiento abreviado contra los investigados con el que daba por concluida la fase de investigación en que se aportó un informe de la Guardia Civil con las declaraciones iniciales de todos los empresarios, documentación administrativa y el testimonio, entre otros, del actual director general de Economía del municipio y en su día ADL que confirmó la ausencia de procedimiento de adjudicación y proyecto.

El actual gobierno municipal prometió a los vecinos de San Luis y el Chaparral que retomaría el proyecto del parque durante este mandato porque no veía irregularidad alguna en el procedimiento -aunque en estos tres años y medio solo ha tramitado un proyecto mezclado con la actuación en las jardineras del Paseo Vista Alegre que sigue sin adjudicarse- y defendió la actuación de la edil Gómez, asegurando que el procedimiento judicial no tenía recorrido. Dolón manifestó en el pleno que estaba sobreseído de forma definitiva. Sí se produjo un archivo que fue recurrido en la Audiencia Provincial, que ordenó reabrir el caso.

"ES PURO TRÁMITE", ASEGURA LA CONCEJALA DE CONTRATACIÓN

La concejala de Contratación, Personal, Aseo Urbano y segunda teniente de alcalde, Carmen Gómez ha asegurado que el escrito en el que el fiscal le acusa de un delito de prevaricación no es más que un trámite en el procedimiento judicial y que sus abogados van a presentar ahora su propio escrito de defensa. La concejala ha aclarado que cada uno de los concejales con competencias en el gobierno municipal son los que inician los expedientes -no el área de Contratación- y el caso del taller de Empleo era responsabilidad de la Concejalía de Fomento y Empleo, competencias que no ejercía en 2015. Además la edil, que ha asegurado que no tenía constancia de que la Fiscalía pidiera 11 años de inhabilitación en su caso, ha indicado que no era tampoco responsable de encargo alguno de material.