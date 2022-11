Los Verdes de Torrevieja ha reclamado que el alcalde Eduardo Dolón (PP) que destituya de sus competencias a la concejala Carmen Gómez, segunda teniente de alcalde, miembro de la junta de gobierno local, y responsable de las áreas de Contratación, Aseo Urbano, Parques y Jardines y Personal en el Ayuntamiento.

Lo hace después de conocerse el decreto de apertura de juicio oral por parte del juzgado de Instrucción 2 de Torrevieja en julio de 2021 por la investigación del encargo de la edil del plan de choque de limpieza del verano de 2019 sin contrato y en contra del criterio de los técnicos. El fiscal Anticorrupción Pablo Romero pide en su escrito de acusación a la edil 12 años de inhabilitación para ejercer cargo público por un delito de prevaricación.

La misma petición han reiterado el portavoz y secretario general del PSOE, Andrés Navarro y el portavoz de Sueña Torrevieja, Pablo Samper.

Supuesta ocultación

Los Verdes ha lamentado que la concejala "ocultara" durante más de un año que el decreto de apertura de juicio oral -y la acusación de Anticorrupción con el auto de procedimiento abreviado de marzo de 2021-. En un investigación que además se suma a los 11 años de inhabilitación que el Ministerio Fiscal pide la edil por prevaricación en el encargo sin contrato de material para un taller de empleo en 2015, en contra del criterio de la Intervención y el ADL, actual director general de Economía.

"No podemos permitir que ni un día más Gómez Candel represente en las instituciones a los y las torrevejenses". Los Verdes piden que el alcalde adopte alguna decisión "cumpliendo con lo que declaró" sobre la situación judicial de la edil en el momento que se resolviera la apertura de juicio oral. Los Verdes aseguran que el alcalde la destituiría si se abría juicio oral. Pero no es lo que dijo Dolón. El alcalde lo que señaló es que "tomaría decisiones" si eso ocurría.

La oposición de izquierdas en bloque considera que el alcalde tiene "miedo" de desplazar a la edil de sus responsabilidades.

Silencio

El alcalde Eduardo Dolón guarda silencio y miembros del PP en medios de comunicación locales se ha puesto en duda que exista la apertura de juicio oral, confirmada por TSJ. No está nada claro que Dolón conociera la situación procesal de su concejala en el caso del plan de choque teniendo en cuenta que el Ayuntamiento no está personado en la causa, aunque a este diario indicó el pasado viernes que "no tenía constancia de que hubiese novedad". También que la petición de 12 años de inhabilitación por parte de Anticorrupción ya se había dado a conocer hace un año.

Este diario pidió el lunes al departamento de Comunicación municipal, cuando avanzó la situación procesal de la edil, un pronunciamiento sobre esa resolución de hace un año sin recibir respuesta. Ayer, de forma oficiosa fuentes municipales indicaron, como ya recogía este diario, que la edil tendría pendiente de resolución de un recurso -que no es suspensivo de la causa-. El nuevo límite del PP -del local- para adoptar algún tipo de decisión sobre la edil es ahora la fecha de señalamiento del juicio oral, que podría demorarse más allá de 2023.