El comité de empresa del departamento de salud de Torrevieja ha anunciado que va a comenzar movilizaciones y preparar una huelga para exigir a la Conselleria de Sanidad que retire la impugnación del convenio colectivo vigente del personal laboral presentada por la Abogacía de la Generalitat ante un juzgado de lo contencioso de Elche.

Los representantes de los trabajadores laborales fijos del departamento han señalado que mantendrán esas iniciativas hasta que la Conselleria retire la impugnación y que no contemplan ninguna opción intermedia. Y como primer reflejo de su decisión han anunciado la convocatoria de la manifestación, que esperan multitudinaria, para el próximo 4 de marzo. En un principio discurrirá a la lo largo de toda de la avenida de Desiderio Rodríguez, Diego Ramírez, Ramón Gallud hasta la plaza de la Constitución aunque está por confirmar el recorrido.

Huelga

Sobre la huelga ya anticipada en la convocatoria de reuniones informativas los sindicatos han matizado que hay que seguir distintos pasos para poder convocarla formalmente. Por ejemplo, las consultas con el personal para conocer su grado de aceptación tienen que ser con voto secreto. Ayer, en la primera reunión informativa y con una votación a mano alzada para conocer el sentir de la plantilla el respaldo a la huelga fue mayoritario.

El comité de empresa representa aproximadamente 970 de los 1.900 empleados con los que cuenta el departamento y los centros de salud del área que atiende a una población protegida de 204.000 vecinos de diez municipios del litoral y segunda línea de la Vega Baja.

El personal asumido por la Conselleria de Sanidad cuando asumió la gestión directa del departamento al no prorrogar la concesión a la empresa que gestionó el área durante 15 años. A la hora de llevar a cabo una huelga -que contaría con servicios mínimos importantes al ser un servicio esencial- hay que tener en cuenta cuál sería el apoyo que obtendría del personal estatutario, incorporado en su mayoría al departamento en el último año.

Concentración

Los sindicatos anunciaron estas acciones en una concentración seguida en esta ocasión de forma multitudinaria por casi 200 trabajadores en el acceso al servicio de Urgencias del Hospital Universitario de Torrevieja. Allí expresaron su indignación por la decisión de la Conselleria de Sanidad y también por el resultado de la reunión a la que fueron convocados en València el jueves.

"Hemos vuelto igual que fuimos a València. Los responsables de la Conselleria no han aclarado nada sobre los motivos de la impugnación, se han limitado a decir que es algo de la Abogacía de la Generalitat, cuando conocemos que la Abogacía actúa a instancias de la administración", indicaron las mismas fuentes sindicales. "Encima aseguran que son transparentes a la hora comunicar. Y nos hemos enterado dos meses después de que se la Abogacía presentara el recurso", ha explicado Fran García, uno de los representantes sindicales.

"Lesivo"

Ana Linares, presidenta del comité señaló que la Generalitat justifica la acción judicial en que considera "lesivo" cuatro puntos del convenio que los trabajadores rubricaron con la anterior concesionaria. Y se preguntó qué pasará si el juez da la razón a la administración en el pleito. "No está nada claro con qué nos quedaríamos. Si con el estatuto del personal laboral o con el anterior convenio. No lo dejan nada claro. Y lo que no vamos a consentir es perder condiciones laborales y la acción sindical es para mejorarlas".

Tiempo perdido

También lamentaron el tiempo que se está perdiendo al añadir esta acción judicial a la falta de negociación de un nuevo convenio -la reversión se produjo en octubre de 2021 y no se ha avanzado en ese aspecto-. Instaron a la administración a sentarse a trabajar desde ya para que no ocurra como en el Hospital del Alzira en el que los laborales fijos a extinguir tienen ahora un borrador de convenio cuatro años después de que se llevara a cabo la reversión de ese hospital.

Al comité no le convence la argumentación de la Generalitat de que la impugnación no anularía el convenio de forma global si el juez da la razón a la Conselleria que es lo que ha explicado públicamente Sanidad. "De hecho-aseguran- al final nos han reconocido que se invalidaría por completo aunque se impugnen cuatro puntos concretos".