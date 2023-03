El conseller Miguel Míguez ha autorizado a la Abogacía General de la Generalitat para que retire de la demanda interpuesta contra el convenio del personal laboral fijo del departamento de salud de Torrevieja.

Una marcha atrás en toda regla a un par de días de la manifestación convocada por el comité de empresa que recorrerá el casco urbano de Torrevieja el sábado y que se va a mantener para reivindicar la calidad asistencial del departamento sanitario, según ha confirmado a INFORMACIÓN el comité de empresa.

Huelga

Los trabajadores laborales, que representan el 50% de la plantilla del departamento de salud con 911 profesionales, habían refrendado su apoyo a una convocatoria de huelga como medida de presión para Semana Santa que en un principio, si la Abogacía de la Generalitat confirma la retirada del recurso, sería desconvocada. Los sindicatos mantienen la convocatoria porque "no tienen motivos" para fiarse del anuncio de la Conselleria cuando hay precedentes, aseguran de incumplimientos por parte Sanidad.

Por su parte fuentes de la gerencia del departamento de salud consideran que con esta decisión las movilizaciones y la huelga carecen de sentido.

Impugnación

El 22 de septiembre de 2022 la Abogacía General de la Generalitat interpuso una demanda ante el Juzgado de lo Social de Elche por la que se impugnaba el III Convenio Colectivo de la empresa Torrevieja Salud, la empresa del grupo Ribera que gestionaba el departamento bajo el modelo de colaboración público-privada.

Ese convenio es de aplicación al personal laboral subrogado tras la reversión del contrato de gestión de servicio público por concesión de la asistencia sanitaria del departamento de salud de Torrevieja, y "contenía cláusulas que podían resultar gravemente lesivas para la Generalitat", según el argumento inicial de la administración autonómica.

La demanda fue admitida a trámite por el Juzgado de lo Social Número 3 de Elche y se había señalado el próximo 18 de septiembre de 2023 para la celebración del acto del juicio. Sin embargo, la Conselleria de Sanidad asegura ahora que las causas que en su momento justificaron la autorización para interponer la demanda contra el convenio colectivo "han decaído actualmente".

Lo que refleja, por otra parte, una falta de coordinación evidente entre la Abogacía y la Conselleria que ha derivado en conflicto laboral que la administración autonómica podría haberse evitado en la antesala de la campaña electoral.

Denuncia del convenio

Así, el artículo 5.3 del convenio preveía que, si no media denuncia en tiempo y forma, el convenio se entendía prorrogado, por periodos anuales, garantizándose un incremento del 3% del salario base para todas las categorías profesionales, para cada año de prórroga, más un incremento del 2% adicional si se cumplen determinadas condiciones. Esta cláusula, considerada "potencialmente lesiva para la Administración, fue el principal motivo para la impugnación del convenio", ya que la condición establecida para su aplicación, es decir, la no denuncia del convenio en tiempo y forma, quedaba fuera del poder de disposición de la Generalitat, al expirar el plazo para la denuncia antes de la reversión del contrato. No obstante, tras requerimientos formulados por la Conselleria a las dos partes firmantes del convenio, "se consiguió finalmente que en septiembre de 2021 la empresa Torrevieja Salud denunciara el convenio, y en consecuencia a partir de ese momento en ese momento el artículo ya no se podía aplicar".

Incrementos retributivos

En relación con los incrementos retributivos que se aplican a este personal, el pasado 15 de diciembre de 2022 se firmó, en el contexto de la negociación del nuevo convenio colectivo, un acuerdo entre la Conselleria de Sanidad y el comité de empresa del personal laboral subrogado del departamento de salud de Torrevieja, según el cual, a partir de 1 de enero de 2023 y hasta que entre en vigor un nuevo convenio colectivo, la cuantía del concepto salario base se modificará en la misma variación porcentual que se establezca por la ley de presupuestos de la Generalitat para las retribuciones del personal estatutario gestionado por la Conselleria competente en materia de sanidad para el mismo periodo.

En cuanto a la prohibición de amortización de puestos de trabajo, la disposición adicional cuarta del convenio establece que, a partir del 1 de enero de 2021, la empresa no podrá acometer ninguna amortización de puesto de trabajo individual o colectiva. Esta prohibición, que supone "una grave limitación de la potestad autoorganizativa de la empresa, y resultaría por tanto lesiva para la administración tras la reversión, queda en la práctica sin efecto cuando es la administración quien pasa a ocupar el puesto del empresario.

Inaplicables

En definitiva, la Generalitat se ha dado cuenta ahora de que las cláusulas consideradas lesivas del III Convenio Colectivo de la empresa Torrevieja Salud "han devenido inaplicables una vez producida en tiempo y forma su denuncia, y una vez ocupado por la administración el lugar del empresario tras la reversión del servicio público a la Generalitat".

Sí se invalidaría al completo

Además en la resolución se da la razón a los argumentos de los sindicatos y se dice textualmente que "una eventual estimación aún parcial de la demanda interpuesta por la Generalitat contra dicho convenio tendría como resultad la ineficacia de la totalidad del convenio, al afectar a contenidos esenciales del mismo". La situación que se crearía generaría "gran incertidumbre, y afectaría negativamente al proceso de negociación del nuevo convenio que actualmente se está llevando a cabo entre el comité de empresa y la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública", reconoce la Conselleria de Sanidad.