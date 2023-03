Eduardo Dolón, alcalde de Torrevieja, ha comunicado con una nota de prensa sin comparecencia pública, la decisión del Ayuntamiento de trasladar la feria de atracciones del recinto portuario al parque Antonio Soria. La decisión la ha justificado en motivos de seguridad por el desarrollo de las obras de la zona de ocio Paseo del Mar.

La administración local conocía las limitaciones con las que iban a desarrollar los feriantes su actividad desde principios de 2022 cuando se anunciaron las previsiones de ejecución de la infraestructura del aparcamiento y los edificios de la zona de ocio, que ya obligaron a reducir la superficie del recinto tradicional de la feria en noviembre pasado, como avanzó INFORMACIÓN.

Reunión

En el tarde de ayer martes, 21 de marzo, Dolón, junto con el concejal de Ocupación de Vía Pública, Federico Alarcón, técnicos municipales y responsables de las obras que se están ejecutando en el Puerto, se reunió con los representantes de la Asociación Torrevejense de Industriales de Feria (ATIF) y el resto de empresarios de la feria, "para comunicarles de primera mano el estado actual de las obras y la situación en la que se encuentra a medida que avanza la misma".

Al paseo "no afecta"

El técnico de las obras del recinto portuario les dio a conocer todos los informes que existen "de inestabilidad del terreno", y el propio alcalde "les facilitó varias opciones" para intentar trabajar en una o "varias temporadas en otra ubicación", dado que se deben trasladar del recinto portuario debido "al peligro" que existe por la citada inestabilidad, que sin embargo, según el primer edil, "no afecta al paseo de La Libertad" (a escasos metros de las obras) donde se encuentran ubicados los tradicionales puestos de artesanía de “Los Hippies”.

Traslado "lo antes posible"

La totalidad de los feriantes y los responsables municipales han decidido "finalmente trasladar la feria de atracciones de Torrevieja al Parque Antonio Soria" para poder comenzar a trabajar "lo antes posible". El Ayuntamiento "correrá con todos los gastos de acondicionamiento del terreno y la instalación de luz" para el funcionamiento de las atracciones de feria.

El Ayuntamiento cuenta con una concesión del uso del terreno para la feria en el puerto que abona a la Generalitat, que se podría ahorrar en el momento que la feria dejara el recinto.

El concesionario de la obra había asegurado que con el perímitro de seguridad actual los feriantes podían trabajar incluso ganando suelo junto a la parcela del edificio rehabilitado de Aduanas.

Agradecer el tono

Eduardo Dolón (PP) ha querido "agradecer el tono y el comportamiento en la reunión de todos los feriantes de Torrevieja, así como la imagen de unión y comprensión respecto al traslado que se llevará a cabo lo antes posible".

El equipo de gobierno del PP, tanto en el periodo 2011-2014 como en el mandato actual se había comprometido en numerosas ocasiones públicamente con el mantenimiento de la feria en su actual ubicación, al margen de los proyectos en el Puerto.

La feria de atracciones lleva en el mismo emplazamiento, en el corazón del casco urbano junto a la bahía y el puerto, desde hace más de medio siglo. Su atractivo genera actividad económica en el entorno de los negocios de la fachada marítima y el centro de Torrevieja. Es una la única feria de atracciones permanente durante todo el año en la comarca, aunque mucho más reforzada entre Semana Santa y octubre. Antes del inicio de las obras ocupaba aproximadamente 9.500 metros cuadrados.

Feria de Mayo

El gobierno popular también aseguró -aunque lo hizo oficiosamente- hace solo unos días que la Feria de Mayo no se podía trasladar al parque Antonio Soria porque el recinto no contaba con las condiciones para ello. La Feria de Mayo se celebrará en un evento muy reducido en el parque de la Estación. No está claro si la decisión sobre la Feria de Mayo se había adoptado teniendo en cuenta este traslado de la feria de atracciones. Algo que el equipo de gobierno no aclara.

Macroconciertos, mercadillo, feria...

El recinto ferial deberá ahora hacer compatible la actividad de la feria de atracciones -en fechas y superficie que no se han hecho públicas- con la celebración del mercadillo semanal de los viernes y los grandes conciertos previstos este verano. La coincidencia entre el mercadillo de los viernes y los grandes eventos este verano generó muchos problemas de tráfico en 2022.