Eduardo Dolón, alcalde de Torrevieja, confirmó ayer que se ha hecho efectiva la orden de paralización de las obras de adaptación del centro Delfina Viudes de la Generalitat para adaptarlo como centro de acogida de menores y centro para 30 personas con diversidad funcional. El primer edil señaló que la Policía Local ha confirmado que la paralización se ha hecho efectiva y que incluso se había planteado solicitar auxilio judicial, pero finalmente no ha sido necesario.

Contrato

La Generalitat adjudicó en septiembre de 2022 a a la empresa Llop Proyectos Integrales las obras para adaptar y poner en marcha el centro de menores y residencia para personas con diversidad funcional en el edificico por 1.012.000 IVA incluido). El proyecto contemplaba que el centro se adaptara para asumir 34 plazas para los menores en acogida y otras 30 para personas con diversidad funcional. El uso original previsto para el que se concibió el edificio terminado en 2012 sin que el gobierno local ni el autonómico pudieran hacerlo afectivo cuando se terminó la obra por falta de financiación.

La empresa estaba desarrollando su trabajo en función de la autorización de la propia administración autonómica, por lo que podrá reclamar a la administración autonómica y al Ayuntamiento por los retrasos que sufra la obra y su posible suspensión definitiva.

El alcalde aseguró que el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón respalda la decisión de que las dependencias no se conviertan en un centro de menores. Dolón, en sus declaraciones, no suele citar que el proyecto estaba consagrado también en la mitad de su capacidad a esa asistencia a personas con diversidad funcional para insistir en que todo el edificio debe emplearse para ese uso.

Sin consultar

También ha indicado que la Generalitat nunca consultó con los posibles afectados por la actividad como el colegio anexo Habaneras -cuya comunidad escolar rechaza que la administración respalde con este centro a los menores más vulnerables-. El PP asegura que no está en contra de los centros de menores, asegura que el emplazamiento escogido por el anterior Consell no es el adecuado aunque no especifica dónde podría ubicarse en Torrevieja.

Dolón señaló que tiene prevista una reunión con la nueva consellera de Servicios Sociales, Susana Camarero para que la voluntad de cancelar el actual proyecto sea definitiva.

Centro Oriol

Por otra parte, Dolón y el nuevo alcalde oriolano José Vegara visitaron ayer el edificio que sigue acogiendo a usuarios del centro ocupacional Oriol para personas con diversidad funcional. Dolón asegura que la instalaciones presentan un estado «tercermundista» para ofrecer este servicio y que Vegara ya busca otro emplazamiento. Los usuarios del centro tuvieron que dejar su sede original en el Palmeral de Orihuela tras la DANA de septiembre de 2019 y se han ubicado en varios emplazamientos de la Vega Baja desde entonces.