Como portavoz de la Asociación de Vecinos de Cabo Roig y Lomas de Orihuela Costa, escribo este artículo para transmitir la sensación de enorme decepción y frustración que sienten los vecinos de la costa, ante la situación que están viviendo.

El equipo de gobierno, capitaneado por el alcalde Pepe Vegara (Partido Popular) fue constituido el 20 de junio, siendo nombrados los concejales responsables de las áreas de gobierno y sus 23 asesores (personal de confianza), con unos sueldos que superarán, en total, los dos millones de euros/año. Por su parte, Manuel Mestre, jefe de filas de Vox, fue designado responsable de la Concejalía de Orihuela Costa.

Durante estos dos meses transcurridos, los vecinos de la costa observan, perplejos, que, prácticamente ninguno de los graves problemas que sufren han sido solucionados, como consecuencia de la parálisis e inacción municipal, según prueban los hechos que relatamos a continuación.

Las playas de Orihuela no disponen, desde primeros de año, de chiringuitos ni de sus servicios asociados (hamacas, sombrillas, deportes acuáticos). Ello ha hecho descender considerablemente el número de usuarios, que se han desplazado a otras playas de nuestro entorno. No ha sido ajeno a este «éxodo» el tiempo que han tardado para poner en marcha los aseos, que ahora funcionan con un deficiente servicio de limpieza. El nuevo gobierno ha decidido modificar el sistema de licitación, lo que retrasará la reanudación de los chiringuitos, como muy pronto, hasta primeros del año 2024. Se trata de un torpedo en la línea de flotación del turismo de la costa que va a costarnos cerca de un millón de euros.

El servicio de recogida de residuos y limpieza viaria sigue siendo enormemente deficitario para las necesidades de Orihuela Costa, tanto en vehículos de recogida y maquinaria, como en contenedores, que requieren una renovación total. ¿A qué esperan para comprar los mil nuevos contenedores que necesita la costa?

Como consecuencia de estas carencias, el estado que presentan nuestras calles este verano, con contenedores sobrellenados, bolsas de basura sobre el pavimento, lixiviados por todas partes, falta de baldeo, etcétera, es calamitoso, según opinan los vecinos y puede comprobarse en redes sociales.

Las escuelas de verano, tan necesarias para la conciliación laboral de padres y madres de alumnos de la costa, no se han puesto en marcha, causando un grave perjuicio a la comunidad.

Sigue sin funcionar correctamente el servicio de recogida de podas y enseres, por falta de medios, de planificación, de civismo y de control policial. Consecuentemente, nuestras calles presentan un aspecto tercermundista, llenas de escombros, enseres y restos de podas. Es totalmente insuficiente la limpieza de un par de escombreras realizada por el Ayuntamiento recientemente si no va acompañada de la instalación de un ecoparque, algo que llevamos muchos años reclamando.

No vemos ninguna mejora en los viales de la costa en estos dos meses transcurridos, a pesar de tener contratada una empresa para su mantenimiento. Ni bacheado (¡la carretera de Villamartín lo pide a gritos!), ni renovación de la señalización vertical y horizontal. La falta de materiales está lastrando seriamente las prestaciones incluidas en el contrato. Y, de momento, no parece que ese grave problema tenga solución. ¿A qué esperan para comprar el asfalto, los adoquines, la pintura, etcétera? Mientras tanto, la seguridad vial y la integridad de los vehículos que circulan por nuestras calles siguen seriamente comprometidas, preguntándose los ciudadanos cómo es posible semejante despropósito.

Nuestros parques, jardines, arbolado (palmeras, etcétera) y áreas infantiles están abandonados como consecuencia de la no adjudicación, todavía, del contrato en licitación para su mantenimiento. No sabemos, a día de hoy, cuándo va a estar operativo este nuevo contrato, tan necesario. Mientras no se ponga en marcha seguiremos con más de un 50% de los parques y jardines sin un adecuado mantenimiento, palmeras sin podar esparciendo su suciedad por las aceras, matorrales de cerca de medio metro en calles y aceras, etcétera.

Finalmente, queremos destacar que la asociación presentó el 29 de junio pasado al concejal de Orihuela Costa, señor Mestre, un plan de choque destinado a mejorar urgentemente los servicios básicos de cara al verano 2023. Es sumamente descorazonador comprobar que, prácticamente ninguna de las 26 actuaciones que propusimos, ha sido ejecutada a día de hoy.

Mientras tanto, hay unanimidad entre los vecinos en afirmar que está siendo el peor verano de la historia de Orihuela Costa. Y se está instalando entre ellos un sentimiento de rabia, impotencia, frustración y tristeza, viendo cómo pasa el tiempo y lo único tangible en estos dos meses transcurridos han sido los buenos emolumentos establecidos para los concejales y el elevado número de asesores contratados, que, de momento, no parece sirvan para la consecución de los objetivos.

Los ciudadanos de la costa están cansados de esperar, años y años, para disponer de unos servicios básicos e infraestructuras mínimamente dignos, como tienen los municipios de nuestro entorno.

Pepe Vegara, alcalde de Orihuela, la costa está cercana al colapso de sus servicios básicos y de la paciencia de sus vecinos. Haga algo, por favor, y hágalo pronto, informando públicamente de las medidas que tienen previsto poner en marcha a corto y medio plazo. En los dos meses transcurridos, está mermando la confianza e ilusión que habían creado en los ciudadanos.

Nuestro apoyo y colaboración no les va a faltar para que cumplan con sus compromisos electorales y que no se vuelva a repetir un verano como este, el peor verano de la historia de Orihuela Costa.