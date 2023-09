Los ascensores de la Estación Callosa de Segura-Cox de Adif están fuera de servicio. Tampoco funcionan las máquinas expendedoras de billetes, que están precintadas. Lo han constatado numerosos usuarios del transporte ferroviario y el Ayuntamiento de Cox, que ha reclamado a Adif que resuelva estas deficiencias.

Aviant

La estación Callosa-Cox incluida en la plataforma del AVE, comenzó a funcionar a finales de diciembre de 2022 para dar servicio a viajeros de trenes Aviant de media distancia. Se le daba uso por fin a una vanguardista infraestructura terminada en 2015 que fue planificada en su día tanto para albergar el servicio de Cercanías como paradas del AVE, aunque ambos tendrán que esperar.

Las frecuencias de media distancia sí que han permitido abrir estas modernas instalaciones, situadas a medio camino entre Cox y Callosa de Segura, dando mucha actividad a una estación que estuvo desierta varios años y ofreciendo además un servicio de proximidad a muchos viajeros que antes se veían obligados a desplazarse hasta Orihuela para coger el tren.

Diseño

A la hora de proyectar equipamientos públicos una cosa es el diseño y la imagen, y otra bien distinta la práctica y la funcionalidad con que las utilizan los usuarios. Uno de los elementos que caracterizan a esta estación que se encuentra en medio de la huerta tradicional es la estructura acristalada de los ascensores que permiten unas extraordinarias vistas al exterior. Pero en su diseño no se cayó en la cuenta de hasta qué punto puede ser tórrido el verano en esta zona del interior de la comarca pegada a la Sierra de Callosa.

La prueba de fuego -literal- ha sido este verano. Los elevadores acristalados son tan espectaculares como inútiles con los termómetros por encima de los 40 grados desde mediodía. Un circunstancia que ha obligado a dejarlos fuera de servicio porque en su interior se registraban temperaturas de más de 50 grados. Con su uso desautorizado sin embargo, la accesibilidad a los andenes para muchas personas con dificultad para utilizar las escaleras es imposible.

Plataforma en altura

En esta estación los andenes no se encuentran ubicados sobre la rasante del terreno. Desde el edificio principal es necesario acceder a la parte superior mediante escaleras o utilizando el ascensor ya que la plataforma del AVE fue construida sobre un viaducto de más de ocho metros de altura que evita desde San Isidro el efecto barrera sobre la huerta tradicional y permite, a su vez, encarar el túnel de la Sierra de Callosa.

Manuela Martí, vecina de Redován, experimentó el pasado día 18 de agosto estas carencias. Son muchos los vecinos de Callosa de Segura, Redován, Cox, Granja, Catral o Rafal que estaban optando para sus desplazamientos por esta parada desde que se puso en marcha, en vez de utilizar la tradicional de la estación intermodal de Orihuela , y en especial por la oferta de frecuencia horaria de trenes de media distancia .

Martí tiene poca movilidad en las piernas y usa muletas para caminar. Solo pudo bajar por las escaleras y no sin dificultades con ayuda del personal. "Se disculparon y explicaron lo que pasaba, pero está claro que es inaccesible para mucha gente mayor, no solo quien no tenga movilidad. Al día siguiente no podía moverme". El acceso con silla de ruedas o quien haya de viajar con un carrito de bebé es misión imposible.

50 grados

El ayuntamiento de Cox ha remitido una reclamación a Adif, entidad pública empresarial adscrita al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, sobre el estado de accesibilidad de la nueva estación Callosa de Segura-Cox.

Desde la apertura de la nueva estación han sido varias las comunicaciones de los usuarios en relación con los problemas que presenta llegar a los andenes, explica la administración local. Actualmente los ascensores se encuentran fuera de servicio "con el fin de evitar que ninguna persona pueda quedarse encerrada", ya que con las temperaturas veraniegas se pueden alcanzar hasta los 50º en su interior.

No es sin embargo la única dificultad que puede encontrarse en la estación de Callosa de Segura-Cox quien haya de viajar en tren. Si un usuario no tiene billete y ha de adquirirlo el primer inconveniente que se encuentra es el precinto de las dos máquinas expendedoras. Un problema que lleva a otro porque cuando el ascensor funciona para poder utilizarlo es necesario acceder con un billete, según explican fuentes del equipo de gobierno de Cox.

"Tarea imposible"

Con estas dos circunstancias la accesibilidad a los andenes de la estación "es tarea imposible si el usuario tiene dificultades de movilidad o movilidad reducida, o en su defecto, si no adquiere su billete con anterioridad". Unos inconvenientes que obligan a los pasajeros con dificultades de movilidad y a sus acompañantes a tener que desplazarse hasta Orihuela para poder acceder a los servicios ferroviarios.

Y el problema no solo es de ida. También se presenta cuando los viajeros llegan a la estación y necesitan igualmente el uso del ascensor para bajar, operación que en ocasiones y con la ayuda del personal de la estación puede tardar más de treinta minutos en llevarse a cabo. Podrían hacerlo en menos de dos minutos si los recursos estuvieran habilitados y en buenas condiciones de uso.

En su reclamación a Adif el Ayuntamiento de Cox solicita la habilitación en condiciones del ascensor y la apertura de las máquinas expendedoras de billetes, "ya que sin ellas, se dificulta la accesibilidad de los pasajeros en una estación prácticamente recién estrenada".

Vinilos

Adif va a instalar vinilos reflectantes para disminuir las temperaturas en el interior del ascensor, que reducirán entorno a un 80% la radiación directa sobre el ascensor, según indicó ayer a INFORMACIÓN. La medida se abordará después de haber descartado otras, como por ejemplo, la instalación de aire acondicionado en la cabina. La decisión de dejar sin uso el ascensor en la franja de más calor del día ha sido consensuado con la empresa experta en mantenimiento.

Además, señalan las mismas fuentes, trabaja en resolver esta situación en base a una solución que consistirá en dar continuidad a las lamas exteriores para hacer más opaco el hueco de ascensores y no romper la línea de fachada. La empresa pública recuerda que cuando los viajeros que acceden a la estación son de movilidad reducida, la gestión se realiza a través de acerca -un servicio específico para este tipo de viajeros- que facilita su tránsito por las instalaciones de la forma más adecuada.

Fe de errores

Adif remitió a petición de INFORMACIÓN datos sobre cómo está previsto resolver el problema de las altas temperaturas en el ascensor de la estación y que por error no fueron incluidos en la versión impresa del periódico.