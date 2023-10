Córcoles, al pie de una gasolinera desde 1970, defiende con convicción que las estaciones de servicio deben estar asistidas con personal. Remarca que el combustible barato siempre sale caro, pide más control sobre las nuevas licencias a low cost y se muestra escéptico con la transformación del sector a las electrolineras.

¿Cómo ha cambiado el sector en los últimos 20 años?

De lo que era un monopolio a lo que ahora está totalmente liberalizado. Es cierto que hay ayuntamientos que son más estrictos en conceder licencias y otros menos, pero toda la normativa sobre número total de estaciones, distancia entre ellas y otros requisitos se derogó. Está liberalizado siempre que el solar sea compatible con esa actividad.

Da a entender que esa liberalización total no siempre ha dado el mejor resultado ¿Por qué?

Estamos viendo por ejemplo que muchas de las que se están instalando ahora no cuentan con la propiedad del suelo, son alquileres. El día que no les vaya bien, pues ahí se quedará el mochuelo, por decirlo de alguna manera. Es algo que ya está pasando. Supongamos que hayan contaminado el suelo. ¿Quién se ocupa de eso ahora? Además, no siempre se respetan las distancias con zonas residenciales. Y otro requisito que vemos que no se cumple en las nuevas o en aquellas que se renuevan es la obligación de incluir ya puntos de abastecimiento eléctrico, aunque es obligatorio. Los ayuntamientos deberían exigir que cerraran hasta tanto cumplan con todas las condiciones.

¿Qué le parece el modelo de gasolineras sin asistencia, incluso sin empleados?

Vemos irreal que se concedan permisos de negocios en los que no hay personal asistiendo a los conductores. Vamos a lo barato y a reducir costes y las gasolineras que apuestan por un modelo asistido a lo mejor tendremos que hacer lo mismo. Despedir al personal y hacer lo que hacen las «low cost». Se olvida que la gasolina es un líquido inflamable y corrosivo. El personal que trabaja en las estaciones evita accidentes y salva a gente de que los sufra. También atiende a mucha gente con movilidad reducida que sin personal no puede repostar. Tienes capacidad de conducir, y estás habilitado para eso pero no puedes bajar del coche y nadie te atiende. En muchas gasolineras de España solo hay una máquina ahora, pero las gasolineras asistidas cuentan con una media de cuatro empleados. No hace falta decir qué tipo de gasolinera beneficia a más familias.

¿Todo serán electrolineras en 2030?

Los estados deberían primero promover la energía limpia para dar ese paso. Si haces los coches eléctricos y no tienes energía limpia para cargarlos estamos en las mismas. Y en las horas punta nos va a perjudicar a todos. ¿Qué sentido tiene? Ya hay países en Europa que hablan de 2040 y 2045. Ni siquiera la mitad serán electrolineras en 2030. Los coches eléctricos no van a estar al alcance de cualquiera, y sus baterías, de momento, tienen un ciclo de vida reducido. No veo que se pueda cumplir en 2030. Más cuando algunos países como Alemania han tenido que recuperar recursos para energía de combustible fósil en los últimos años. Ahora en el sector automovilístico investiga motores de combustión que contaminen mucho menos. Además hay que pensar que la única zona del mundo donde se ha optado por esta restricción de los combustibles fósiles es Europa.

¿Por qué es tan difícil encontrar una gasolinera abierta más allá de las once de la noche?

Los horarios se han reducido sobre todo desde la pandemia. Por reducir costes. Tienes abierto mientras ves que hay mucha demanda. Pero el tener personal en horas que no vas a vender… No hay tampoco exigencia legal de mantener una gasolinera a un horario y sí hay oferta e información sobre las disponibles en autovía y autopista. Hay gasolineras a las que les resultaría fácil enchufar un surtidor sin personal durante toda la noche, pero prefieren atender a sus clientes. En el año 98 teníamos 20 personas empleadas -Córcoles pone el ejemplo de su empresa- ¿Qué es lo que ocurre ahora mismo? Cualquier negocio para levantar la persiana necesita un gasto mínimo todos los días. Cuantas más estaciones de servicio haya más caro le va a salir al cliente.

¿No sería al contrario?

No. Porque aunque haya demanda y más oferta, los precios y los márgenes hay que ajustarlos a que todos vendemos menos.

¿Cómo valora la competencia por ofrecer la gasolina más barata?

Lo barato sale caro en la gasolina y el diesel. Yo recomendaría a los conductores que apuntaran kilómetros. Con 50 euros de una gasolina haces X kilómetros, y con 50 euros de otra más barata tienes más litros pero a lo mejor haces bastantes menos. El producto base en las refinerías de Cartagena y Tarragona es el mismo, lo que lo diferencia son los aditivos. Cada empresa le pone un aditivo distinto. No es el mismo el de las low cost que el de las empresas más conocidas. Con los mismos litros se hacen menos kilómetros con una que con la otra. Y eso está demostrado. El combustible con aditivos baratos no se quema y se ve el tubo de escape de los coches. Gasta más y es más caro. No es lo que ves en el monolito de precios. Es cuestión del resultado de la gasolina y el diesel en la carretera. Aunque entendemos a los consumidores, tal y como están las cosas ahora, que busquen lo más económico. La segunda parte es que los coches que consumen ese tipo de combustible más barato a lo mejor van más al taller…

¿Dónde está el límite en la escalada de precios en el que los conductores ya no podrían repostar?

Hace 20 años estábamos con la peseta. Se hizo el cambio al euro y pensábamos que iba a haber un límite en el que no íbamos a vender. El precio pasó. En la pandemia llegamos a poner en el monolito menos de un euro y ahora estamos cerca de los dos. La gente lo paga. Eso sí, siempre tienen el mismo presupuesto y, por lo tanto, el depósito va menos lleno.