La reivindicación por un mejor trato para Orihuela y la Vega Baja ha marcado el discurso por la celebración del 9 d'Octubre del alcalde oriolano, el popular Pepe Vegara, quien ha hecho un llamamiento a la unidad de todas las fuerzas políticas para "hacernos oír y reivindicar, de manera unánime, lo que por derecho nos corresponde". La defensa del trasvase Tajo-Segura y del castellano como lengua materna de la mayoría de habitantes del sur del sur de la Comunidad Valenciana, han protagonizado este festivo día en la capital de la Vega Baja.

Como cada 9 d'Octubre, Orihuela ha conmemorado el Día de la Comunidad Valenciana con un acto institucional, celebrado en la Plaza del Carmen, al que han asistido miembros de la Corporación, fuerzas de seguridad del Estado, autoridades y sociedad civil.

Con el himno nacional y la izada de la bandera de España por parte de miembros de los cuerpos de seguridad, ha dado comienzo el acto, sencillo, amenizado por la Coral y Orquesta del Conservatorio Municipal de Orihuela, y al que han asistido representantes de todos los partidos políticos con representación en el Ayuntamiento en un soleado día.

Valencianismo

Vegara ha destacado que la Comunidad es un territorio cargado de cultura, historia, leyenda y tradiciones, que se han mantenido intactas a lo largo de los siglos "y Orihuela es, sin ninguna duda, protagonista principal en la aportación de valores que hacen que esa cultura, esa historia, esas tradiciones sigan teniendo sentido y continúen otorgando sentimiento de unidad y fuerza al devenir de todo el valencianismo".

Una reivindicación del "valencianismo" de Orihuela que ha querido hacer patente también para hacer un llamamiento a la unión de todas las fuerzas políticas para defender los intereses de la localidad y de la comarca de la que es capital. "La discrepancia política o ideológica no debe obstaculizar la evolución de una Comunidad que cada día aspira a ser más y mejor. Nuestra lucha, la lucha de todas las fuerzas políticas que trabajamos desde aquí por Orihuela y la Vega Baja, debe ser conjunta y férrea en la defensa de los intereses de este sur de la Comunidad que, a veces y de manera incomprensible, no ha sido tratada como debiera ser por los que toman las decisiones más allá de nuestro territorio e incluso desde nuestra propia tierra", ha lamentado.

No ha faltado la defensa del castellano como lengua materna en Orihuela y el rechazo a la "imposición", ha dicho Vegara, de quienes "incomprensiblemente", ha indicado, "buscan el enfrentamiento entre hermanos usando para sembrar discordia una parte tan íntima de nuestro acervo cultural".

El alcalde oriolano ha resaltado que el hecho de que la lengua materna sea el castellano no puede, en ningún caso, "convertirnos en valencianos de segunda". "Respetemos y protejamos la riqueza de las lenguas que forman parte de la cultura valenciana, pero defendámonos con toda fiereza, como ya estamos haciendo, de las imposiciones", ha recalcado.

En este sentido, Vegara se pregunta si acaso hay un solo valenciano que se emocione más que un oriolano cantando el himno de la región. "Nosotros lo cantamos en castellano sintiendo, en ese momento, toda la emoción que siente el que avienta su garganta para sentirse miembro y parte de toda la historia, de todo el futuro de la Comunidad Valenciana", ha dicho.

Agua

También se ha referido a la importancia del agua y la defensa que se hace de este tan preciado recurso en la Vega Baja. "La defensa del trasvase Tajo-Segura debe ser para todos una prioridad inexcusable", ha manifestado, instando a los ciudadanos a que "nos levantemos como uno solo y exijamos lo que por derecho nos corresponde por encima de cualquier otra consideración".

Así, ha criticado "las excusas políticas y los egocentrismos e insolidaridades de algunos" que, ha añadido, no pueden estar por delante de una tierra "que necesita el agua para seguir teniendo el sentido que viene teniendo desde hace cientos, miles de años".

Tono duro con el Gobierno central y blando con Generalitat y Diputación

Vegara, en su primer discurso en un 9 d'octubre, no ha dudado en atacar en su discurso al Gobierno que preside en funciones Pedro Sánchez. Lo ha hecho para denunciar que Alicante está infrafinanciada, a la cola en inversiones. "Es fácil de entender que nos sintamos abandonados por un Gobierno central que ningunea una tierra que aporta a España una riqueza económica, cultural y social que permite que nuestro país sea mejor y más próspero cada día. Desde el sur del sur, desde esta parte increíble, generosa y comprometida con nuestro país debemos hacernos oír. Nuestra gente lo necesita", ha manifestado Vegara.

Este reivindicativo tono lo ha dejado atrás cuando se ha referido a la Diputación y a la Generalitat, ambas instituciones presididas por el PP, con las que ha sido más conciliador y tendiéndoles la mano. Así, ha asegurado que tanto el ejecutivo de Carlos Mazón como la institución provincial que preside Toni Pérez, tienen un compromiso "claro y sin ambages" para que Orihuela comience "un camino que ha de llevarla al reencuentro consigo misma".

Y ha pedido que el pasado solo sirva para aprender qué hacer y qué no y mirar hacia el futuro. "Podemos recrearnos en nuestras antiguas glorias, podemos perder tiempo y energía en quejarnos de cuándo y por qué no nos fue como pensamos que nos debió ir, podemos gastar un tiempo precioso en pensar en un pasado, al que, si damos más de lo imprescindible, nos embotará el futuro", ha continuado Vegara.

El primer edil ha hecho referencia a los proyectos que tiene previsto acometer el ejecutivo local en este mandato, algunos de los cuales necesitan sí o sí financiación provincial y autonómica, muchos son viejas promesas y reivindicaciones que siguen en un cajón. "La recuperación del centro histórico de Orihuela, regeneración sociocultural del mismo, vertebración del término municipal e integración y recuperación de las pedanías", ha señalado como prioridades.

Sin olvidar, ha continuado, con la puesta en marcha de proyectos reivindicados por el municipio desde hace años, como el desdoblamiento de la CV-95, la ciudad deportiva o el parque industrial. "Ese es el compromiso de Diputación y del Consell de Carlos Mazón para con Orihuela. Ese es el compromiso del gobierno de nuestra ciudad para con sus ciudadanos y tengo la absoluta certeza de que entre todos lo lograremos. Vayamos de la mano. Caminemos todos juntos. Entre todos es posible", ha asegurado Vegara.

Dicrepancias

El discurso ha finalizado con la certeza del alcalde de Orihuela de que los objetivos se pueden alcanzar desde la unión. "Hay quien me decía no hace muchas fechas, si otros no lo hemos conseguido ¿por qué piensas que vosotros lo vais a conseguir? Estoy convencido de que si ese vosotros fuera, por una vez, un auténtico nosotros, un nosotros de todos a la vez, por y para Orihuela seguro que, esta vez, sí alcanzaríamos nuestros objetivos.

Las discrepancias políticas tienen que servir para que, evidentemente con debate y buscando el entendimiento, las instituciones adopten las soluciones que sean necesarias para resolver los problemas de los ciudadanos. Nosotros estamos en marcha y mirando solo hacia delante, ojalá todos en algún momento estemos igual".

El acto ha concluido con el izado de la Senyera por parte del regidor oriolano a los sones del himno regional interpretado por la banda y coro del Conservatorio Profesional de Música de Orihuela y el disparo de una traca.