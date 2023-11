El PSPV-PSOE ha denunciado durante este domingo “la desaparición del Plan Vega Renhace” de las cuentas de Mazón y ha subrayado que “en el Consell no tienen ningún interés en que la comarca se recupere económica, social ni ambientalmente”. Así se ha manifestado el portavoz de Agua de los socialistas en Las Cortes Valencianas, David López, quien ha remarcado que “lo único que no le gusta al PP de este plan, que se ha demostrado efectivo, es que no lo ha impulsado su partido”.

El PSOE critica que el nuevo Consell suprima el Plan Vega Renhace En este sentido, el diputado socialista por Alicante ha señalado que “la eliminación de un plan que es estratégico para el futuro de la comarca demuestra el nulo compromiso que tiene el PP y la ultraderecha con la Vega Baja” y ha explicado que “las pocas obras previstas que permanecen ven reducido su presupuesto a la testimonial cantidad de 10.000 euros y aplazan su ejecución a 2025”. Finalmente, López ha lamentado que “un plan que nació del consenso de todas las fuerzas, ayuntamientos, concejales y sociedad civil se finiquite por cuestiones de partidismos” y ha instado al Partido Popular a “no romper los consensos ni las vías de diálogo con los ayuntamientos, sea cual sea su color político”: “Todavía está a tiempo de rectificar, debemos estar todos unidos en la reconstrucción de la comarca”, ha señalado.