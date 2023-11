El servicio provincial de Costas tiene previsto este jueves iniciar los trabajos de demolición del histórico kiosco el Tintero. Fuentes de la familia que durante décadas ha explotado este popular baluarte junto al mar de la playa del Cura indicaron que ya han entregado las llaves, por requerimiento judicial de Costas, y se ha cortado el suministro de luz y agua. «Hemos estado luchando durante 12 años para evitar esto. No queremos que nadie entre a martillazos a derribar la puerta. El lugar y la historia del kiosco, la memoria de nuestro abuelo que lo puso en marcha, no se lo merece. Aunque ya no estemos para abrirlo creemos que todavía hay posibilidad de que se mantenga en pie su estructura. Es muy triste que se pierda. Pero eso es algo que le toca ya al Ayuntamiento de Torrevieja», señalaron las mismas fuentes.