El Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco) no tiene nada claro que el Ayuntamiento de Torrevieja pueda decidir sobre la ordenación del Puerto torrevejense.

Aunque la administración local solo ha pedido valoración a Costas sobre la modificación puntual del Plan General número 109 que afecta al recinto donde se está levantando una zona de ocio, el Miteco va mucho más allá y considera que antes de valorar esa propuesta debería ponerse negro sobre blanco algunas situaciones de ordenación bloqueadas en el puerto desde hace 30 años.

Entre las que subraya la de los dos muelles tradicionales de la sal y toda la fachada marítima en las Eras de la Sal porque están afectados por el deslinde del dominio público marítimo terrestre aprobado en 2015. Lo hace con un informe -registrado en el Ayuntamiento a principios de enero- que no viene de la mano del Servicio Provincial de Costas.

La Dirección General de Costas se pronuncia sobre numerosas situaciones en el Puerto que considera irregulares tras ser preguntada por el Ayuntamiento por una modificación puntual que afecta a la zona de ocio y que también rechaza

Directora General

Está firmado por la máxima responsable del departamento de Costas del Miteco, Ana María Oñoro Valenciano, y aunque señala que efectivamente los terrenos de la Eras de la Sal fueron excluidos del dominio portuario y luego cedidos gratuitamente por una orden ministerial en 1996, están incluidos en el dominio público marítimo terrestre en el deslinde definitivo de Costas en 2015, y sujetos al ámbito de máxima protección que la Ley otorga a una playa o a la orilla del mar. Una incongruencia que debería resolverse entre las distintas administraciones afectadas.

Proyecto

Los planes del Ayuntamiento no contaban con esa circunstancia. Tienen previsto abrir como paseo junto al mar ese tramo de las Eras de la Sal y unirlo con el paseo del Maestro Velero al sur y con el de Vista Alegre al norte.

Al menos es lo que se explicó públicamente cuando el alcalde Eduardo Dolón presentó el proyecto de la mano del presidente de la Diputación, Carlos Mazón en febrero de 2021. Una inversión de 8 millones de euros, que contempla un nuevo espacio para la celebración del Certamen de Habaneras, la construcción del Museo del Mar y de la Sal y la reurbanización de la calle Faleria con la integración de la antigua Fábrica de Hielo, en todo el conjunto.

Por su parte la Conselleria de Territorio, que cuenta con la mayor parte de competencias sobre el Puerto, ha indicado que no ha recibido ni el proyecto básico de la remodelación de las Eras de la Sal, no se «han mantenido algunas conversaciones» y formalmente «no se ha hecho solicitud de ninguna actuación, con lo cual no se puede contestar a ningún requerimiento».

Retraso

El alcalde, Eduardo Dolón, a pregunta de Los Verdes atribuyó en un pleno el retraso en la aprobación del proyecto que permita licitar las obras a «Puertos». Lo hizo a la hora de informar de que la Conselleria de Cultura sí ha dado el visto bueno a la propuesta de integración de los restos arqueológicos hallados en las Eras de la Sal y el mantenimiento de la casa del administrador en el diseño del recinto.

El estudio Paredes Pedrosa Arquitectos está elaborando ese proyecto que se adjudicó por medio millón de euros, y debería haber presentado algunas de las propuestas al municipio por estas fechas.

Pero a Costas le falta mucha información según destaca en su informe. En el mismo añade que antes de valorar la propuesta de modificación número 109 del Plan General que plantea el Ayuntamiento y que afecta solo a la zona de ocio, «deben señalarse determinados aspectos» de la gestión administrativa de este Puerto que «impiden una adecuada valoración de esta modificación o -advierte- de cualquier otro instrumento urbanístico» relacionado con esta zona.

Indefinición

Costas explica que la delimitación de espacios portuarios de la Generalitat, aprobada para el puerto en 2018 en su conjunto refleja «cierta indeterminación» en lo que a la definición del dominio público marítimo terrestre bajo la gestión de la Generalitat desde el año 2000 se refiere. Por ello advierte que «tras 22 años es necesario que «a la mayor brevedad posible se proceda a la suscripción de un acta y plano de traspaso entre las 3 administraciones competentes: la Autoridad Portuaria de Alicante -que gestionó el puerto hasta 2000, la Generalitat y Costas».

Obras sin regularizar

Además Costas abre otro melón sin que nadie se lo haya pedido «gracias» a la iniciativa municipal de querer ejercer competencias sobre el Puerto en la zona de ocio. Pide «regularizar» las obras que la Generalitat ha llevado a cabo en las últimas décadas como la dársena anexa al Muelle de la Sal en el contradique de Poniente en 2008 y del puerto deportivo Marina Salinas, al abrigo del dique exterior de levante en 2007.

También indica Oñoro, entre otras situaciones en el ámbito del puerto, que debería «aclararse la situación conforme a la normativa de Costas de la playa existente en el interior del puerto -la del Acequión- y de sus aprovechamientos» los chiringuitos sobre la arena o de los apartamentos turísticos fuera de ordenación en Marina Internacional.

El informe de la dirección general, que el equipo de gobierno no ha hecho público, concluye que «hasta que no se resuelvan (esos) puntos anteriores, difícilmente podrán aprobarse instrumentos urbanísticos que cumplan adecuadamente el fin para el que están previstos».