Situación insólita en el Ayuntamiento de Orihuela. En el Consistorio estuvieron trabajando dos tesoreros municipales, en lugar de uno, durante ocho días. La interventora municipal puso un reparo al pago de la nómina de octubre por la «coexistencia» de dos tesoreros con las mismas funciones, cuando en el Catálogo de Puestos de Trabajo solo hay establecido uno.

Así lo ha desvelado la edil de Ciudadanos Luisa Boné. El Ayuntamiento tuvo, entre el 2 y el 10 de octubre, dos tesoreros, una circunstancia que Boné califica de «anómala e imposible legalmente», dado que el puesto solo puede ser ocupado por un titular, aunque sea en régimen de interinidad o provisionalidad.

Así, el Consistorio ha tenido que pagar dos salarios y hacer frente a dos costes de Seguridad Social por dos funcionarios municipales durante el mismo periodo de tiempo. «¿Quién de los dos ha ejercido realmente las funciones de tesorería en Orihuela durante esos días, quién firmaba?», se pregunta Boné.

Demora

La edil de Cs denuncia que tras pedir acceso al expediente por las quejas del tesorero al que cesaron, no se le ha permitido acceder a la información desde la Secretaría General y Recursos Humanos hasta más de un mes después de pedirla "dilatando en el tiempo y entorpeciendo el derecho al acceso a la información de forma rápida que ostentan los concejales de la corporación".

Además, Boné manifiesta que la edil de Recursos Humanos, Agustina Rodríguez, ha decretado que pueda acceder al expediente de la nómina de octubre del personal municipal el próximo 18 de diciembre, es decir, casi mes y medio tras su solicitud.

Una situación curiosa, puesto que Boné ya ha podido ver el decreto que aprueba esa nómina, ya que, con ocasión del pleno de noviembre, se comparten con los concejales de la corporación todos los decretos dictados ese mes. "Es chocante, dado que es ilógico que no pueda ver el expediente hasta dentro de casi tres semanas, pero me hayan dado el decreto que está en ese mismo expediente por otra vía ya", señala la edil de la formación naranja.

¿Expediente?

La concejala de Cs duda que desde Recursos Humanos se haya abierto un expediente reclamando al tesorero que no haya ejercido durante el tiempo que estuvieron los dos dados de alta que devuelva las retribuciones que no debió percibir "por no venir a trabajar".

Y sospecha que los dos expedientes puedan esconder algo por la demora en facilitarle la información. "Cuando las cosas se hacen bien, este tipo de artimañas sobran", zanja la edil.