Orihuela encenderá su Navidad con bastante retraso. No será hasta el viernes 15 de diciembre cuando la ciudad conecte su iluminación navideña, tras la tardanza en licitar el contrato que tiene ya una propuesta de adjudicación por parte de la mesa de contratación, y no sin polémica.

El contrato, que se ha licitado por procedimiento abierto simplificado abreviado para acelerar su adjudicación, se adjudicará finalmente por 50.588 euros (61.175 euros con IVA) y solo contempla instalar luces navideñas en el centro de Orihuela y su litoral, dejando fuera a todas las pedanías.

De este modo, los más de 30.000 vecinos que viven en las 24 pedanías que tiene Orihuela se quedarán esta Navidad "a oscuras" en cuanto a iluminación navideña. Ni una bombilla alegrará la entrada de alguna de estas poblaciones. La única empresa que ha presentado oferta es Iluminaciones Granja, de la Vega Baja, una mercantil clásica en este tipo de instalaciones en la comarca. Ahora la propuesta deberá pasar por el visto bueno de Intervención.

La edil de Festividades, Rocío Ortuño, ha querido pedir "perdón" a los habitantes de las pedanías "porque son los más afectados por este contrato de luces". La falta de presupuesto, prorrogado desde 2018, y de contrato, cuya última prórroga finalizó el 20 de junio, ha llevado al área que dirige, ha justificado, a buscar una solución para poder sacar adelante no solo la iluminación navideña, sino también el resto de actividades festivas para esos días, como las cabalgatas, el desfile de Papá Noel, la Aldea de Papá Noel, los belenes o la música en la calle.

Así, el área que dirige ha optado por un contrato con un presupuesto menor al de otros años. "No iba a dejar sin actividades a los niños solo por poner luces en Navidad, y con el dinero que había tenía que garantizar el desfile de Papá Noel, la Aldea, la Cabalgata de los Reyes Magos y la música, y el poco dinero que quedaba es lo que hemos destinado a la iluminación", ha justificado Rocío Ortuño.

"No son las luces que queremos"

La edil ha reconocido que "no son las luces que queremos ni las que se merece Orihuela, pero este año ha venido así". No solo las pedanías se quedan sin iluminación navideña, la que se instalará en el centro de Orihuela será bastante menos espectacular que la de años anteriores y en la costa también se reducirán las luces. Una situación que llevará a muchos vecinos a hacer comparaciones odiosas con otros municipios, como Torrevieja, donde el despliegue lumínico de este año es enorme.

Ortuño ha cargado contra el anterior gobierno municipal, de PSOE y Cs, por la "herencia envenenada", ha dicho, que es la situación en la que se encontró la Concejalía de Festividades al hacerse cargo de ella en junio. "Estaba desmantelada, sin personal, sin presupuesto ni contratos", ha asegurado la concejala.

En este sentido, ha asegurado que la exedil de Fiestas durante el mandato del popular Emilio Bascuñana, Mariola Rocamora, empezó a tramitar un nuevo contrato de iluminación que acababa en junio de 2023 tras adjudicarse en junio de 2018. Sin embargo, tras la moción de censura que llevó a la alcaldía a la socialista Carolina Gracia, según Rocío Ortuño, el expediente se quedó un año sin tramitarse por lo que expiró el anterior sin que hubiera uno nuevo.

Problemas

Con este problema la Concejalía de Festividades tuvo que lidiar durante las fiestas de Moros y Cristianos de julio. El Ayuntamiento no llegó a tiempo de licitar el contrato del servicio de iluminación festera y, finalmente, sufragaron el coste de las luces la Asociación de Fiestas, que pidió dos euros a cada festero, y dos empresarios. "A escasos quince días de la celebración de las Fiestas de Moros y Cristianos, no había nada preparado, ni el acto del Síndico, ni nombramiento, ni permisos para la instalación de las kábilas ni luces", ha recordado, añadiendo que tampoco estaban las subvenciones de las asociaciones, ni de las comisiones de fiestas. Y que también su concejalía tuvo que ideárselas para que hubiera luces durante las fiestas de la Virgen de Monserrate y en las de las pedanías.

"Trabajaremos en los próximos meses para que esto no vuelva a suceder", ha señalado Ortuño, quien avanza que las Navidades de 2024 serán más espectaculares que la de este año. "Este dardo envenenado que nos dejaron no se volverá a repetir", ha insistido la edil popular.

La inauguración de las luces navideñas que sí se instalarán se hará en la Glorieta Gabriel Miró el 15 de diciembre, para coincidir con la inauguración del Mercadillo Solidario. "No serán las que hubiera deseado, pero habrá luces, muy pocas, pero tendremos", ha insistido Rocío Ortuño tras las quejas de no pocos vecinos por la falta de iluminación festiva en las calles.

Críticas de la oposición

La oposición no ha tardado en criticar que las pedanías y barrios de Orihuela se queden sin iluminación este año. La portavoz del PSOE, Carolina Gracia, ha lamentado que "por primera vez, nuestras pedanías se quedan sin luces y no nos parece ético ni suficiente que se les pida perdón, llevan seis meses en el gobierno y su máxima, frente a los problemas, es mostrar una vez detrás de otra su incapacidad para gestionar".

Gracia ha pedido al alcalde oriolano, el popular Pepe Vegara, que se "replantee" la continuidad de Rocío Ortuño al frente de Festividades. "Si la edil Rocío Ortuño no se ve capaz de gestionar estos problemas, debería marcharse; no caben excusas, desde julio debió de licitar las luces navideñas para todo el municipio", ha indicado la edil socialista, quien ha lamentado que la gente de las pedanías y los barrios "se sientan olvidados y ciudadanos de segunda". "Solo nos queda esperar, que esto no se vuelva a repetir, porque Orihuela no merece un gobierno que no sabe trabajar, mucho anuncio, mucha foto, asesores y buenos sueldos, pero poco trabajo", ha manifestado la portavoz del grupo socialista en Orihuela.

"Ortuño no puede dar lecciones de nada, es más, si hubieron luces en las fiestas de Moros y Cristianos y en la Virgen de Monserrate, fue gracias a un colaborador, eso sí, sin ningún expediente administrativo que al menos, garantice la legalidad de esta colaboración", ha denunciado.

Gracia considera que esta situación era "evitable" porque en seis meses que llevan PP y Vox en el gobierno local "hay tiempo suficiente para poder contar con el presupuesto que era necesario para un contrato que garantizase la iluminación navideña en todo el municipio". Y lamenta que afectará al comercio y al turismo porque mucha gente se está desplazando a otros municipios que sí están iluminados.

"Todos los que hemos llegado al gobierno hemos encontrado herencias", ha señalado Gracia, quien ha criticado que "llevan seis meses lamentándose de ellas, pero han sido incapaces de afrontarlas con soluciones".

¿Cómo será la iluminación y las cabalgatas en el centro y en la costa?

Tanto en el casco urbano como en la costa, se instalarán 15 arcos de iluminación, 30 metros de cortina luminosa, siete rótulos, varios proyectores led, 300 metros de guirnaldas, dos conos estructurales, uno de 12 metros y otro de 14, que serán para los árboles navideños, motivos de Navidad y una estrella tridimensional, un dodecaedro.

El contrato incluye el desmontaje de las luces, que se iniciará el 8 de enero.

El Ayuntamiento de Orihuela también sacó a licitación las cabalgatas de los Reyes Magos por 171.820 euros (IVA incluido), tanto en el casco urbano, por 114.950 euros, igual que la última, como en la Costa, por 56.870 euros (3.500 euros menos que hace un año).

En el recorrido por la ciudad el viernes 5 de enero, a partir de las 18.30 horas desde Las Espeñetas, habrá un espectáculo de Star Wars, con un mínimo de 20 integrantes caracterizados de los principales personajes de la saga galáctica.

También figura un espectáculo de robot, otros tres de zancudos con Transformers, flores silvestres y otros inspirados en el surrealismo de la obra de Salvador Dalí. No faltará un espectáculo de rueda alemana y otro de hadas con alas iluminadas. Los clarines y un espectáculo de dulzainas darán paso a un espectáculo de Herodes con 15 integrantes y una plataforma simulando un castillo.

Después hará su aparición la carroza del portal de Belén, con un nacimiento viviente. El cortejo real, que está presupuestado en 27.000 euros, incluye caballos para los tres reyes y los seis pajes reales que los acompañan, y doce escoltas, además de numerosas bailarinas. Todo ello amenizado con coro, ballet y bandas de música.

Antes, los Reyes de Oriente visitarán el Ayuntamiento a las 11.00 horas y, posteriormente, tendrá lugar la recepción en el Teatro Circo, que estará decorado con arcadas árabes, buzones reales y sombrillas y plumeros para Melchor, Gaspar y Baltasar.

El mismo contrato incluye la tradicional visita de los Reyes Magos al Hospital Vega Baja el 4 de enero a las 11.30 horas, donde repartirán juguetes.

En la Costa, la recepción y cabalgata serán el 5 de enero a las 17.00 horas, con un recorrido desde la plaza Antonio Vicea, pasando por las calles Pablo Picasso, Nicolás de Bussi, Dalí y Jade, hasta el escenario del Centro Comercial Zenia Boulevard, donde tendrá lugar la recepción de los Reyes Magos y se obsequiará a los asistentes con un regalo. La empresa adjudicataria deberá aportar un mínimo de 500 unidades.

El espectáculo estará formado por un pasacalles con disfraces de notas musicales y un circo con hinchables con todos los personajes circenses. Además, habrá un espectáculo inspirado en Peter Pan con un enorme barco, un pasacalles de Alicia en el País de las Maravillas y otro de la Bella y la Bestia, en todos los casos con todos sus personajes. También desfilarán bailarines hebreos con fuego.

Para el cortejo real habrá un ballet y el boato de los Reyes Magos contará con doce pajes, tres con estandarte. Melchor, Gaspar y Baltasar irán montados en caballos acompañados por tres pajes.