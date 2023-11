«A mí me costaría mucho trabajo pensar que no va a haber luces en Orihuela en Navidad», decía el alcalde oriolano, el popular Pepe Vegara, este jueves, cuestionado por el retraso en sacarse el contrato a unas pocas semanas del periodo navideño. En ese momento tenía más información, a buen seguro, que, por prudencia no trasladó. Y así se ha confirmado solo 24 horas después.

Este viernes el Ayuntamiento de Orihuela publicaba la licitación de la iluminación navideña que llegará así a tiempo para las Navidades, aunque con un importante retraso con respecto a otras localidades que ya a finales de noviembre y en los primeros días de diciembre harán el encendido. O Alicante, cuyas calles ya "brillan" a Navidad. En Orihuela habrá que esperar a mediados del próximo mes. No solo las luces de Navidad tendrán contrato, también las cabalgatas del centro y de Orihuela Costa han salido a licitación el mismo día. Los tres contratos suman 233.118 euros. De esta manera se alejan los fantasmas de las pasadas fiestas de Moros y Cristianos cuando el Ayuntamiento no llegó a tiempo de licitar el contrato del servicio de iluminación festera. Finalmente, sufragaron el coste de las luces la Asociación de Fiestas, que pidió dos euros a cada festero, y dos empresarios. Ahora no se necesitará implorar el espíritu de la Navidad a ningún benefactor. Habrá contratos. La Asociación de Moros y Cristianos salva las luces de las fiestas de Orihuela Iluminación En el caso del contrato de iluminación ornamental extraordinaria para la Navidad de 2023, mediante procedimiento abierto simplificado abreviado, asciende a 61.298 euros. (IVA incluido). Así, en el término municipal, tanto en el casco urbano como en la costa, se instalarán 15 arcos de iluminación, 30 metros de cortina luminosa, siete rótulos, varios proyectores led, 300 metros de guirnaldas, dos conos estructurales, uno de 12 metros y otro de 14, que serán para los árboles navideños, motivos de Navidad y hasta una estrella tridimensional, un dodecaedro. El inicio del servicio será, como máximo, dos días después de que se formalice el contrato, que está previsto que sea en entre tres y cuatro semanas. Los interesados tienen dos semanas para presentar las ofertas. El contrato incluye el desmontaje de las luces, que se iniciará el 8 de enero. Cabalgata El Ayuntamiento de Orihuela también ha sacado a licitación las cabalgatas de los Reyes Magos por 171.820 euros (IVA incluido), tanto en el casco urbano, por 114.950 euros, igual que la última, como en la Costa, por 56.870 euros (3.500 euros menos que hace un año). Las empresas podrán presentar sus ofertas durante 15 días. En el recorrido por la ciudad el viernes 5 de enero, a partir de las 18.30 horas desde Las Espeñetas, habrá un espectáculo de Star Wars, con un mínimo de 20 integrantes caracterizados de los principales personajes de la saga galáctica. También figura un espectáculo de robot, otros tres de zancudos con Transformers, flores silvestres y otros inspirados en el surrealismo de la obra de Salvador Dalí. No faltará un espectáculo de rueda alemana y otro de hadas con alas iluminadas. Los clarines y un espectáculo de dulzainas darán paso a un espectáculo de Herodes con 15 integrantes y una plataforma simulando un castillo. Después hará su aparición la carroza del portal de Belén, con un nacimiento viviente. El cortejo real, que está presupuestado en 27.000 euros, incluye caballos para los tres reyes y los seis pajes reales que los acompañan, y doce escoltas, además de numerosas bailarinas. Todo ello amenizado con coro, ballet y bandas de música. Antes, los Reyes de Oriente visitarán el Ayuntamiento a las 11.00 horas y, posteriormente, tendrá lugar la recepción en el Teatro Circo, que estará decorado con arcadas árabes, buzones reales y sombrillas y plumeros para Melchor, Gaspar y Baltasar. El mismo contrato incluye la tradicional visita de los Reyes Magos al Hospital Vega Baja el 4 de enero a las 11.30 horas, donde repartirán juguetes. Orihuela Costa En la Costa, la recepción y cabalgata serán el 5 de enero a las 17.00 horas, con un recorrido desde la plaza Antonio Vicea, pasando por las calles Pablo Picasso, Nicolás de Bussi, Dalí y Jade, hasta el escenario del Centro Comercial Zenia Boulevard, donde tendrá lugar la recepción de los Reyes Magos y se obsequiará a los asistentes con un regalo. La empresa adjudicataria deberá aportar un mínimo de 500 unidades. El espectáculo estará formado por un pasacalles con disfraces de notas musicales y un circo con hinchables con todos los personajes circenses. Además, habrá un espectáculo inspirado en Peter Pan con un enorme barco, un pasacalles de Alicia en el País de las Maravillas y otro de la Bella y la Bestia, en todos los casos con todos sus personajes. También desfilarán bailarines hebreos con fuego. Para el cortejo real habrá un ballet y el boato de los Reyes Magos contará con doce pajes, tres con estandarte. Melchor, Gaspar y Baltasar irán montados en caballos acompañados por tres pajes.