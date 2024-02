La asamblea de trabajadores de la recogida de residuos y aseo urbano de Torrevieja ha reclamado por unanimidad una reunión a tres bandas entre la plantilla, la empresa adjudicataria del servicio, Acciona y el Ayuntamiento de Torrevieja para abordar "los problemas físicos y psicológicos" que padece "la mayoría" del personal derivados de la gestión de la dirección de la empresa. Una iniciativa que se plantea como último recurso antes de emprender movilizaciones, previstas para Semana Santa, como avanzó INFORMACIÓN.

La decisión se ha adoptado tras una asamblea este miércoles a la que acudieron 140 trabajadores, y otros 20 delegaron su respaldo al no poder estar presentes y está respaldada por la mayoría sindical en el comité de empresa: Comisiones Obreras (7 delegados), UGT (2), además de la representación sindical del CSIF (sin miembro en el comité de empresa).

No firma el comunicado USOCV (4 delegados), que en declaraciones públicas han rebajado la importancia de esos problemas laborales que denuncia la mayoría sindical y ha defendido la gestión de la empresa.

Sin soluciones

Comisiones Obreras, UGT y CSIF señalan que "después de debatir y expresar la situación en la que se encuentran la mayoría de los trabajadores de este servicio de limpieza" y sin que se vislumbren "soluciones cara al futuro por parte de la empresa ni el Ayuntamiento" la asamblea ha decidido "como último cartucho solicitar y establecer lo antes posible una reunión presencial" tres bandas entre Acciona, Ayuntamiento y trabajadores para que "den soluciones reales a los muchos problemas del trabajo que padece la mayoría de esta plantilla que ya no aguanta más esta situación desde que llegó la nueva dirección de la empresa", hace dos años y medio.

Los sindicatos señalan que "si no quisieran sentarse, o en la reunión no se dan soluciones reales a los problemas que se expongan que son muchos, como último y único recurso los trabajadores han decidido por unanimidad emprender movilizaciones".

"Esta situación no la hemos creado nosotros, solo nos dedicamos a mantener lo más limpio posible el pueblo de Torrevieja con los medios y poco personal que nos encontramos", han señalado.

Valorar y hablar

Por su parte, María José Ruiz, concejal de Personal y Aseo Urbano de Torrevieja ha señalado este jueves que el gobierno tiene que valorar la propuesta y, en un principio, no tiene inconveniente en participar en esa reunión. Sin embargo, matizó que los problemas de gestión laboral son competencia de la empresa y el comité de empresa, no del Ayuntamiento. "Nosotros no podemos entrar en asuntos como las denuncias que se han interpuesto en la inspección de Trabajo", ha indicado.

"Nos hemos reunido muchas veces con los trabajadores. Y también con la empresa. En el caso de los responsables de Acciona, no solo en Torrevieja, también con los responsables de la empresa en Madrid. Hemos insistido por un lado en que se planteen soluciones, en vez de problemas. Y en el caso de la empresa que confíen en la plantilla, que son vecinos de Torrevieja y que en todo caso conocen su trabajo mejor que nadie".