La plantilla de las basuras eleva la presión sobre el Ayuntamiento de Torrevieja: un 20% de empleados de baja por ansiedad

La sobrecarga de trabajo está pasando factura a la plantilla de trabajadores del servicio de recogida de basuras y de aseo urbano que gestiona Acciona en Torrevieja. Un 20% de los empleados se encuentran actualmente de baja por ansiedad o depresión por la sobrecarga de trabajo por la falta de plantilla y por las «presiones» por parte de la empresa, según ha denunciado la sección sindical de UGT y el comité de empresa de Acciona en Torrevieja.

Este sindicato ha trasladado a la Inspección de Trabajo el incremento de las bajas por ansiedad y depresión. De hecho, también ha llevado los informes desfavorables del examen de Evaluación de Riesgos Psicosociales, realizado el pasado 22 de diciembre, que ha concluido que un 80% de la plantilla se siente acosada, estresada y con sobrecarga en su puesto de trabajo.

Precisamente, este examen lo realizó la empresa concesionaria del servicio a instancias de la propia Inspección de Trabajo por otra denuncia. «Esperamos que se tomen las medidas pertinentes y sancionadoras contra la empresa para acabar con esta lacra», señalan fuentes de UGT.

Esta situación eleva aún más la presión de los trabajadores sobre el Ayuntamiento de Torrevieja, que es quien debe controlar que la contrata funcione correctamente. Acciona comenzó a prestar el nuevo servicio a principios de julio de 2022 por 25 millones de euros. Sin embargo, sus resultados están desde entonces en tela de juicio.

Además de los expedientes por parte de la Inspección de Trabajo por incumplimientos laborales, el Ayuntamiento ha impuesto a Acciona una sanción de 135.000 euros por no cumplir el pliego de condiciones de la contrata de recogida de basuras y aseo urbano durante el mes de julio de 2023 y tiene abierto otro expediente por parte de la Concejalía de Aseo Urbano en la que se calculó en 548.000 euros los servicios que no se habían prestado de forma efectiva.

Abandonados

No obstante, los trabajadores se sienten abandonados por el gobierno local del PP. Tras cuatro reuniones del comité de empresa con el alcalde, Eduardo Dolón, y con la edil de Aseo Urbano, María José Ruiz, en el Ayuntamiento, en donde los representantes de los trabajadores expusieron los problemas de salud y el presunto acoso laboral a algunos empleados, así como la dejadez en la limpieza en el municipio por la falta de personal, la plantilla no ha tenido respuesta alguna por parte del gobierno local. «Nos prometieron solucionarlo hace dos años, y el alcalde se comprometió y firmó un contrato con los trabajadores». Contrato que UGT considera roto por la falta de respuesta de Dolón a sus quejas.

Actualmente, la plantilla de trabajadores está en mínimos, faltan 50 empleados, un 20% de baja por ansiedad. Esta falta de personal provoca que los domingos y festivos no salgan los servicios mínimos, denuncia UGT, que añade que las bajas laborales por enfermedad y por accidente laboral no están siendo cubiertas, y que el servicio no se está realizando como se debería, como sucede en el caso de la limpieza de solares.

Además, las condiciones en las que prestan el servicio no son las mejores. Siguen en unos barracones, que tachan de «insalubres», pese a que recuerdan que el alcalde y la edil del área prometieron en una reunión en mayo de 2023 que el nuevo centro de trabajo estaría terminado en septiembre, lo que no han cumplido. Y los trabajadores, además, denuncian que siguen trabajando con vehículos de hace más de 20 años, aunque la nueva contrata se adjudicó hace ya año y medio.

Paros

La plantilla, cansada de los incumplimientos y de las deficiencias en materia laboral, amaga con un parón de siete días durante la Semana Santa, cuando en Torrevieja crece exponencialmente la población por la llegada de turistas, y con llevar a cabo concentraciones frente al Ayuntamiento.

Así lo han acordado, por unanimidad, los trabajadores de Acciona en una reunión en la Casa del Pueblo a instancias de UGT. «Es imposible seguir trabajando con estas presiones, sobrecargas de trabajo y, lo más grave, el hostigamiento al que estamos sometidos todos los días por la falta de personal en la plantilla», denuncian los miembros del comité de empresa de UGT en Acciona Torrevieja.

Sanciones e incumplimientos laborales es su día a día

La plantilla denuncia que la respuesta que tiene por parte de la empresa a sus quejas son sanciones. Son más de 200 las interpuestas a los empleados en dos años, según UGT, que asegura que el objetivo es «intimidar, presionar y amedrentar a los trabajadores, pero no han ganado ni una en los tribunales».

En este sentido, denuncia la instalación por parte de la empresa de cámaras de vigilancia en los vehículos de carga lateral, que considera «ilegal», para sancionar. El comité de empresa, además, lamenta la sobrecarga de trabajo en el sector del barrido manual donde, asegura, se obliga a los trabajadores a hacer el doble de cometido por la falta de personal. Y en el servicio de enseres por la noche va un solo trabajador en el vehículo, pese a que el convenio indica que vayan dos, un conductor y un peón.

El sindicato, además, critica que a los empleados que realizan tareas de una categoría superior a la suya, como conducir vehículos siendo peones, no se les remunera la diferencia de salario.