La Confederación Hidrográfica autoriza a unos vecinos a limpiar una rambla en Orihuela Costa ante la inacción del Ayuntamiento

Cansados de enviar escritos al Ayuntamiento de Orihuela durante los últimos cinco años sin obtener soluciones, los vecinos del residencial Avalon en Playa Flamenca solicitaron hace tres meses a la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) permiso para limpiar un tramo de la rambla que hay junto a sus viviendas.

El organismo de cuenca, en un escrito firmado por el comisario de Aguas, Francisco Javier García Garay, y la ingeniero técnico Marta Ruiz de la Torre, encargada de la oficina de la CHS en Orihuela, ha resuelto autorizarles a realizar los trabajos de poda y limpieza en un tramo urbano de rambla en Orihuela Costa.

Es especialmente llamativo que unos particulares se ocupen de esta tarea, ya que la CHS es la encargada de dar las autorizaciones, pero "los ayuntamientos son las administraciones competentes para llevar a cabo el mantenimiento y conservación de los cauces públicos en los tramos que discurren por zonas urbanas", según las instrucciones de obligado cumplimiento para el desarrollo de actuaciones de conservación, protección y recuperación de cauces de dominio público hidráulico que dictó el Secretario de Estado de Medio Ambiente en 2020, sin perjuicio de la posibilidad de establecer convenios para la financiación conjunta de estas actuaciones.

Lo cierto es que en la práctica nadie se ocupa de las ramblas de Orihuela Costa. La CHS y el Ayuntamiento llevan años quitándose mutuamente la responsabilidad mientras que seis grandes cauces muy peligrosos con lluvias torrenciales siguen sin desbroce ni mantenimiento, a lo que se suma el peligro de incendio, sobre todo ahora que se incrementan las temperaturas y en un momento en el que la población está especialmente sensible con este asunto tras los dramáticos acontecimientos sufridos en Valencia y en La Vila Joiosa.

Vegetación y maleza en la rambla junto a la valla del residencial Avalon / Información

Antonio Caro, que envió el escrito a la CHS en representación de los 126 vecinos de este residencial de la calle Niágara, junto a un polideportivo y una guardería, explica que "con tanta pinocha acumulada esto es un horno de cuatro metros de altura". Sienten el peligro acechando sus casas: "Todos los días estamos rezando" ante el temor de que ocurra una tragedia. "Yo no me explico cómo no ha ardido ya", sostiene, al mismo tiempo que añade que lleva 15 años viviendo en la misma vivienda y "es el problema de siempre y cada año peor". A ello se suma que los jóvenes hacen botellón en el barranco, prosigue.

Entretanto, poco después de que Caro hiciera la solicitud a la CHS, el Ayuntamiento a principios de año recibió una ayuda de 66.000 euros con la que contrató a cinco personas, un capataz y cuatro peones forestales durante seis meses para limpiar los barrancos y parajes del litoral para evitar incendios.

Con cuatro calles que dan a la rambla, los vecinos han encomendado a su jardinero fiel, que trabaja con ellos desde hace muchos años, podar y hacer un cortafuegos. Aún no tienen un presupuesto definitivo de cuánto les costará la intervención, aunque Caro calcula que no menos de 5.000 euros que correrán a cargo del bolsillo de los vecinos.

Con todo, Caro subraya que el concejal de la Costa, Manuel Mestre (Vox), "ha sido el único que ha venido para ver los problemas, y se ha movido poniéndonos en contacto con la CHS" como una vía de solución, ya que, según les explicó, el Ayuntamiento no tiene nuevos presupuestos -están desactualizados y prorrogados desde 2018- como para abordar la limpieza de todos los cauces.

Requisitos

Los trabajos, según Caro, se realizarán desde dentro de la urbanización y para ello se empleará un camión grúa. Entre los requisitos que ha puesto la CHS, se prohíbe la alteración del lecho del cauce, así como de sus taludes. Así, el acceso al cauce con maquinaria mecánica se llevará a cabo siempre que sea posible por lugares preexistentes, evitando con ello futuros daños y menoscabos por erosión. Cuando no exista acceso previo al cauce, se ejecutará según principio de intervención mínima con la obligatoriedad de restituir la zona a su estado original.

Vecinos alertan de que la falta de mantenimiento agrava el peligro de incendio / Información

Además, con independencia de que la limpieza se lleve a cabo con medios manuales o mecánicos, los restos de tala, poda o desbroce deberán extraerse del cauce y trasladarse a vertedero autorizado, y cuando los materiales no tengan naturaleza vegetal sino agrícola, doméstica, urbana o de cualquier otra tipología se tendrán que depositar en los lugares habilitados. Asimismo, durante su realización no se deberán depositar en el dominio público hidráulico materiales o restos, habilitándose zonas de acopios y vertederos, si fuesen necesarios, fuera del cauce y su zona de servidumbre.

El organismo de cuenca da un plazo máximo de dos años para realizar la limpieza, de lo contrario, caducará la autorización. En este sentido, el promotor de las obras, que será el responsable de cualquier daño que pudiera ocasionarse, debe comunicar mínimo dos días antes la fecha de inicio y terminación para su inspección y verificación.