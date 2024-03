La concejala de Ciudadanos denuncia trato vejatorio y machista en el pleno de Benejúzar

Los concejales de Ciudadanos de Benejúzar Rosa García y Joaquín Gumbao decidieron abandonar el pasado jueves el pleno municipal "ante las múltiples interrupciones y las actitudes de menosprecio y maltrato que -a su juicio- se vienen produciendo" en los debates plenarios.

No es ocasional

“No es ocasional, se ha convertido ya en algo normal”, asegura García. "Tanto el equipo de gobierno del Partido Popular como el grupo socialista dedican gran parte de sus turnos de intervención en los plenos a proferirme mofas y dedicarme expresiones que rozan la mala educación y son propias de comportamientos machistas y trato vejatorio", según la concejala y exalcaldesa.

Las frases

La edil asegura que en las sesiones se han escuchado expresiones como “es usted la reina de la fiesta”, “a usted sólo le interesa su ego”, “es usted cínica e hipócrita”, “a usted no la quiere nadie”, “vieja del visillo”, “usted tiene envidia corrosiva”, usted tiene “delirios de grandeza”, “nadie se fía de usted, no le dan ni agua”, “es usted una mosca cojonera”, "la reina del brilli brilli", “tiene una desmedida ambición”, “una tremenda vanidad”, “viene a hacer política destructiva y envidiosa”, “usted no tiene credibilidad”, “usted sólo se ha dedicado a gastar y despilfarrar”, “usted ha mentido en todo”, y entre otras muchas.

A los pies del PP

No solo en las intervenciones ordinarias de los puntos, también los propios ruegos y preguntas que "la mayoría van dedicados también" a la concejala. García, que es abogada, señala como autores de las frases al alcalde Vicente Cases (PP) y al portavoz del PSOE en la oposición, Miguel López. García lleva meses acusando a los socialistas de estar "a los pies del PP".

Rosa García, en una imagen del pasado mandato, cuando era alcaldesa de Benejúzar / Tony Sevilla

"El colmo"

Para García el "colmo" fue el pasado pleno del 29 de febrero en el que fue interrumpida, asegura la concejala, 14 veces en su turno de palabra por el alcalde, Vicente Cases. Nueve de ellas en un mismo turno. "No tuve más remedio que abandonar el pleno junto con mi compañero de grupo porque así es imposible poder realizar nuestra labor de oposición con plenas garantías", según la misma fuente. García asegura que son expresiones antidemocráticas, "dictatoriales y despóticas" como “su turno terminará cuando yo se lo quite” o, “el alcalde puede cortarle cuando quiera, ¿aún no lo ha entendido?”, empleadas por el primer edil.

Un concejal socialista dispuso de 16 minutos en ruegos y preguntas -que solo se puede dedicar a plantear ruegos y preguntas- para rebatir la labor de oposición de Ciudadanos.

Defensa judicial

“Si persisten en este tipo de comportamientos nos vamos a ver obligados a solicitar la protección y defensa de nuestros derechos a los órganos judiciales competentes, pues el no poder desarrollar nuestra función política con igualdad y plenas garantías vulnera nuestro derecho de participación política, al margen claro está de los comportamientos machistas y el trato vejatorio al que particularmente me estoy viendo sometida”.

Ciudadanos señala que va a seguir realizando oposición "como lo venimos haciendo", con propuestas que redunden en beneficio de los vecinos de Benejúzar y "también con rotundidad y contundencia en nuestra labor de control y fiscalización. No van a callar la voz de muchos vecinos a los que representamos y otros tantos que quieren que Benejúzar cuente con una oposición, ya que esta es la única que existe, desde que el Partido Popular tapó la boca al Partido Socialista por 33.000 € al año”, concluye García.

La tribuna

La edil García difundió hace unos días una tribuna de opinión en la que comparaba con el dúo Pimpinela al alcalde Vicente Cases (PP), que gobierna en minoría y al portavoz de la oposición mayoritaria del PSOE, Miguel López - exalcalde y exdiputado provincial que forma parte de la junta de gobierno y percibe una asignación como coordinador de la oposición de dedicación exclusiva de 33.000 euros brutos anuales en un municipio de 6.000 vecinos-